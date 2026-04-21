Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?

Že od mladosti je vedela, da jo svet lepote privlači bolj kot povprečno osebo in da je njen videz del identitete, ki jo želi izpopolniti. Ko je začutila, da je pravi trenutek, je brez oklevanja rezervirala let v Turčijo – destinacijo, ki je v zadnjih letih postala sinonim za vrhunske estetske posege, piše net.hr. Po njenih besedah odločitev ni bila motivirana s skrivanjem napak, temveč z željo, da bi se njen videz ujemal z energijo, ki jo nosi v sebi. Želela je biti videti tako, kot se počuti: sveže, samozavestno in ženstveno. V Turčiji je opravila kombinacijo več posegov, med katerimi je bil najpomembnejši lifting obraza, ki ga je dopolnila s preoblikovanjem obraza in dodatnimi popravki mehkih tkiv. Oktobra 2025 je svojo preobrazbo nadgradila še z modeliranjem prsi in preoblikovanjem zob, kar je njen videz zaokrožilo v celoto, ki si jo je želela že leta.

icon-expand Jade Mandongwe FOTO: Profimedia

Iskreno delila vse trenutke poti

Kar Jade loči od mnogih drugih, je njena popolna iskrenost. Celotno pot, od prvih posvetovanj do najtežjih dni okrevanja, je delila na družbenih omrežjih. Njeni sledilci so lahko videli otekanje, modrice, bolečino in čustvene padce, ki jih večina ljudi skriva. Prav ta transparentnost je postala razlog, da je njena zgodba postala viralna. Pokazala je, da estetski posegi niso le glamurozni rezultati, temveč tudi zahtevna pot, ki zahteva pogum, potrpežljivost in močno psihično pripravljenost. Danes, ko je okrevanje za njo, Jade samozavestno pravi, da je bil vsak vložen funt vreden. Počuti se bolj mirno, bolj usklajeno s sabo in bolj samozavestno kot kadarkoli prej. Preobrazba ji ni prinesla le novega videza, temveč tudi notranji občutek, da končno živi v telesu, ki odraža njeno osebnost. Njena zgodba je postala simbol sodobnega odnosa do lepote – iskrena, neolepšana in brez tabujev. Hkrati pa odpira pomembna vprašanja o pritiskih videza, vplivu družbenih omrežij in o tem, kako daleč smo pripravljeni iti, da bi se počutili dobro v svoji koži.

icon-expand Jade Mandongwe FOTO: Profimedia

Zakaj lepotne operacije niso tako nedolžne

Čeprav so estetski posegi danes videti preprosti, gre za resne zdravstvene posege z velikimi potencialnimi tveganji. Med nevarnimi zapleti se lahko pojavljajo hude reakcije na anestezijo, globoke okužbe, krvavitve, krvni strdki in trajne poškodbe živcev. Tudi pri uporabi botoksa ali polnil lahko pride do bolečih infekcij, brazgotin in nezadovoljstva z rezultatom. Tveganje je še večje za kadilce, ljudi s kroničnimi boleznimi ali tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Za varnost in dober uspeh operacije so ključni izbira vrhunskega strokovnjaka, ustrezna priprava in dosledno upoštevanje vseh zdravniških navodil.

icon-expand Jade Mandongwe FOTO: Profimedia

Navsezadnje pa se pod površjem teh operacij lahko skriva globlji družbeni in psihološki problem: nenehna težnja po doseganju nedosegljivih lepotnih idealov pogosto izhaja iz globokega nezadovoljstva z lastnim telesom. Kdo nas bo resnično sprejel, če se ne bomo najprej sprejeli mi sami? Prav ta temeljna odtujenost od lastnega telesa pogosto vodi v začarani krog nenehnega iskanja potrditve v kirurškem nožu. Pomembno se je vprašati, ali lepotni posegi dejansko rešujejo našo notranjo negotovost ali le začasno prikrivajo simptome, medtem ko prava samozavest izhaja iz sprejemanja lastne edinstvenosti, nepopolnosti in celostnega odnosa do zdravja, kjer telesno udobje ni odvisno od estetskih meril drugih, temveč od harmonije med duhom in fizično podobo, ki nam je dana. Kje je zarisana meja, pa v današnjih časih ne vemo več.

Kaj je facelift (lifting obraza)?

Facelift, medicinsko imenovan rhytidectomy, je kirurški poseg, namenjen pomlajevanju obraza z zmanjšanjem povešene kože, globokih gub in sprememb, ki nastanejo zaradi staranja. Po podatkih Mayo Clinic gre za postopek, pri katerem kirurg dvigne kožo na obeh straneh obraza, zategne globlje mišične in vezivne plasti ter odstrani odvečno kožo, kar ustvari bolj gladek in mladosten videz obraza in čeljustne linije. Mayo Clinic poudarja, da facelift ne odpravlja poškodb zaradi sonca, drobnih linij ali sprememb pigmentacije, zato se ti pogosto obravnavajo z dodatnimi postopki. WebMD opisuje facelift kot kirurško tehniko, ki preoblikuje spodnji del obraza, zmanjša povešanje kože, izboljša videz čeljusti in napne tkiva, ki so se s staranjem povesila. Oba vira poudarjata, da je cilj facelifta naraven, osvežen videz, ne popolna sprememba obraza, ter da je poseg individualno prilagojen glede na strukturo obraza, kakovost kože in želene rezultate.

icon-expand Jade Mandongwe FOTO: Profimedia