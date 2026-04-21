Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?

Kolagen je sicer najpogostejša beljakovina v človeškem telesu. Mayo Clinic pojasnjuje, da je ključen gradnik kože, kosti, kit, vezi in hrustanca, njegova naravna proizvodnja pa začne upadati že po 25. letu. Verywell Health dodaja, da ta upad vodi v suho kožo, gube in manj elastično tkivo.

Kako nastane hidroliziran kolagen?

Hidroliziran kolagen nastane s postopkom hidrolize, kjer se velike kolagenske molekule razbijejo na manjše peptide. WebMD opisuje, da ta proces omogoča boljšo absorpcijo in večjo biološko uporabnost, zato je hidroliziran kolagen standard v prehranskih dopolnilih.

Zakaj je pink collagen tako priljubljen?

Pink collagen je v osnovi hidroliziran kolagen, ki je pogosto obogaten z vitaminom C, hialuronsko kislino ali antioksidanti. Health pojasnjuje, da dodatki izboljšajo okus, barvo in funkcionalnost, zato je izdelek bolj privlačen za uporabnice, ki iščejo 'beauty' rešitve.

Učinki na kožo

TheHealthy navaja, da lahko redno uživanje hidroliziranega kolagena izboljša elastičnost kože, poveča vlažnost in zmanjša videz drobnih linij. Podobno tudi Verywell Health poudarja, da kolagenski peptidi prispevajo k bolj gladki in napeti koži.

Učinki na sklepe

WebMD opisuje, da je kolagen ključna komponenta hrustanca in da lahko dodajanje hidroliziranega kolagena pomaga pri togosti sklepov ter podpira gibljivost, zlasti pri osebah, ki so fizično aktivne ali imajo obremenjene sklepe.

Lasje in nohti

Verywell Health pojasnjuje, da kolagen vsebuje aminokisline, ki so pomembne za tvorbo keratina, zato lahko prispeva k močnejšim lasem in manj lomljivim nohtom.

Kako deluje hidroliziran kolagen v telesu?

Mayo Clinic razlaga, da se hidrolizirani kolagen v prebavnem traktu razgradi na peptide, ki se nato absorbirajo v krvni obtok. Telo jih uporabi kot gradnike za obnovo lastnega kolagena v koži, sklepih, kosteh in drugih tkivih.

Ali je hidroliziran kolagen varen?

WebMD navaja, da je kolagen za večino ljudi varen. Najpogostejši blagi stranski učinki so napihnjenost, občutek polnosti ali blago prebavno nelagodje. Alergijske reakcije so možne pri osebah, občutljivih na vir kolagena, npr. ribji kolagen.

Kdo naj se kolagenu izogiba?

Osebe z alergijo na ribe, školjke ali jajca WebMD pojasnjuje, da je kolagen pogosto pridobljen iz rib, morskih virov ali jajčnih membran. Ljudje z alergijami na te vire se mu morajo izogibati, ker lahko sproži alergijsko reakcijo. Osebe, ki imajo težave z ledvicami Verywell Health navaja, da imajo kolagenski dodatki višjo vsebnost beljakovin. Pri ljudeh z zmanjšanim delovanjem ledvic lahko dodatne beljakovine predstavljajo obremenitev, zato naj se kolagenu izogibajo ali ga jemljejo le po posvetu z zdravnikom. Osebe, ki imajo težave z ravnmi kalcija (hiperkalciemija) Health.com opozarja, da lahko nekateri kolagenski dodatki, zlasti tisti iz morskih virov, vsebujejo višje ravni kalcija. Pri ljudeh, ki imajo že povišan kalcij v krvi, to lahko predstavlja tveganje.

Nosečnice in doječe ženske Mayo Clinic poudarja, da za kolagen v nosečnosti in dojenju ni dovolj kliničnih podatkov. Zato se priporoča previdnost ali izogibanje, dokler ni posveta z zdravnikom. Osebe, ki imajo prebavne težave po beljakovinskih dodatkih TheHealthy navaja, da lahko kolagen pri nekaterih ljudeh povzroči napihnjenost, občutek polnosti ali blago prebavno nelagodje. Če se to pojavi, je priporočljivo prenehati z uporabo. Osebe, ki jemljejo določena zdravila WebMD opozarja, da lahko kolagen vpliva na presnovo nekaterih zdravil ali dodatkov, zlasti tistih, ki vplivajo na ravni aminokislin ali kalcija. Zato je pri zdravilih vedno potreben posvet.

Določene skupine ljudi se morajo obvezno posvetovati z zdravnikom, preden začnejo jemati hidroliziran kolagen ali pink collagen.

