Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks in filerje v dvajsetih letih

V zadnjih letih se dermatologi vse pogosteje srečujejo z mladimi dekleti, starimi komaj dvajset let, ki si želijo botoksa za preprečevanje gub, piše net.hr. Ta fenomen, ki mu pravijo 'prejuvenacija', se je razširil predvsem prek družbenih omrežij, kjer vplivneži promovirajo injekcije kot del redne nege kože. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je to lahko popolna izguba časa in denarja.

Še huje, posegi, ki naj bi ohranjali mladost, lahko v resnici povzročijo, da obraz videti starejši in manj naraven. Pomembno je razumeti, da preventiva v obliki invazivnih posegov na mladi koži nima enakega učinka kot pri starejših, saj so vzroki za nastanek prvih linij v mladosti običajno povezani z dehidracijo ali obrazno mimiko, ne pa s trajnimi strukturnimi spremembami.

Botoks v mladosti: tveganja, ki jih ne smete prezreti

Ko mišico 'zamrznemo' z botoksom, jo nehamo uporabljati. Tako kot katera koli druga mišica v telesu tudi obrazna mišica brez vadbe postane šibkejša in se lahko sčasoma zmanjša oziroma atrofira. To je največja skrb dermatologov, ko gre za mlade paciente. Čeprav so učinki botoksa začasni, se pri nekaterih pacientih normalna moč mišic ne vrne takoj. Dr. Hextallova poudarja, da ni nobenega zagotovila, da bo obraz po desetletjih uporabe botoksa v mladosti videti enako dobro kot brez njega. Pravzaprav lahko zaradi šibkejših mišic koža postane ohlapnejša, kar je ravno nasprotno od tistega, kar si želimo doseči s posegom. Zato je najbolj modra odločitev počakati do poznih tridesetih ali štiridesetih let.

Sindrom 'prepolnega obraza' in tveganja z uporabo filerjev

Dermalna polnila ali filerji so lahko nevarna, če se jih poslužujemo brez pravega razloga. Mladi obrazi imajo naravno dovolj volumna in kolagena, zato dodajanje gela v tkivo pogosto ustvari nenaravno 'napihnjen' videz. Koža se pod težo filerja začne raztegovati, kar sčasoma privede do stanja, ko obraz videti težek in preoblikovan. To je tisto, kar imenujemo sindrom prepolnega obraza. Ker močnejša teža filerja deluje na tkivo, se lahko koža še hitreje povesi, kar nas spet prisili k novi uporabi polnila – začaran krog, ki dolgoročno postara naš obraz. Danes je zato eden največjih trendov vračanje k naravnosti, kjer pacienti zahtevajo odstranitev umetnih polnil, da bi spet videli svoje prave obrazne poteze.

Preventiva ni v igli, temveč v zaščiti pred soncem: kar 80 % gub nastane zaradi vpliva zunanjega okolja in UV-žarkov.

Dermatologinja dr. Hextallova pravi, da je frustrirajoče videti, kako se mlade ženske zatekajo k drastičnim ukrepom, ko pa so rešitve tako preproste. Skrivnost njene zdrave kože ni v dragih tretmajih, ampak v disciplini. Krema za sončenje vsak dan in serum z vitaminom C vsako jutro sta najboljša zaščita proti propadanju kolagena in elastina – temeljev mladostne polti. Sonce in onesnažen zrak sta največja sovražnika vaše kože, zato je njuna blokada ključna. Temu dodajte še veliko vode, zdravo prehrano in nežno vlažilno kremo in imeli boste vse, kar potrebujete. To so edini 'anti-age' tretmaji, ki jih pri dvajsetih zares potrebujete, da boste v tridesetih in štiridesetih še vedno žareli.