Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?

Odgovor ni vedno preprost. Vse je odvisno od tega, kako stara je krema, kako je bila shranjena in ali je njena sestava ostala nespremenjena. Dermatologi opozarjajo, da lahko nepravilno shranjene ali predolgo uporabljane kreme izgubijo svojo učinkovitost, kar pomeni, da je koža slabše zaščitena pred škodljivimi ultravijoličnimi (UV) žarki.

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Ima krema za sončenje rok uporabe?

Da. Tako kot večina kozmetičnih izdelkov imajo tudi zaščitne kreme rok uporabnosti. Če je naveden na embalaži, ga je treba upoštevati. Če datuma ni, ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) navaja, da mora krema ob pravilnem shranjevanju ohraniti svojo kakovost vsaj tri leta od datuma izdelave. To pa ne pomeni, da bo vsaka odprta krema po treh letih še vedno učinkovita. Na njeno obstojnost močno vpliva način uporabe in shranjevanja.

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Kaj pomeni simbol odprte embalaže?

Na številnih kremah je narisan majhen simbol odprtega lončka z oznako, na primer 12M ali 24M. To pomeni, da je izdelek po odprtju priporočljivo uporabiti v 12 oziroma 24 mesecih. Po tem času proizvajalec ne more več jamčiti, da bodo zaščitni filtri delovali enako učinkovito ali da bo izdelek mikrobiološko stabilen. Če ste kremo odprli lani poleti in ima oznako 12M, je zdaj praviloma čas za novo.

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Kako vročina vpliva na zaščitno kremo?

Zaščitne kreme niso narejene za dolgotrajno izpostavljenost visokim temperaturam. Če ste jo več tednov puščali v vročem avtomobilu, na okenski polici, na plaži na neposrednem soncu ali v razgretem kovčku, lahko visoke temperature vplivajo na stabilnost UV-filtrov in drugih sestavin. Dermatologi zato priporočajo, da kremo hranimo v senci, pri sobni temperaturi ali v hladnejšem prostoru. Na plaži jo je smiselno pospraviti pod brisačo ali v torbo, ne pa pustiti na soncu več ur.

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Kako prepoznati, da krema ni več primerna za uporabo?

Včasih spremembe opazimo že na prvi pogled. Kremo je bolje zavreči, če: - se je ločila na tekoči in gostejši del, - ima spremenjeno barvo, - neprijetno ali nenavadno diši, - je postala zelo grudasta ali zrnata, - se njena tekstura bistveno razlikuje od običajne. Takšne spremembe lahko pomenijo, da se je sestava izdelka spremenila in da zaščita ni več zanesljiva. Če ste v dvomih, dermatologi svetujejo preprosto pravilo: raje kupite novo kremo.

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Ali je lahko krema še dobra, če je bila odprta lani?

V nekaterih primerih da. Če rok uporabnosti še ni potekel, če je bila ves čas shranjena v hladnem in suhem prostoru ter ni spremenila videza ali vonja, je lahko še vedno primerna za uporabo. Toda če je večino poletja preživela na plaži, v avtomobilu ali v vroči torbi, njena učinkovitost ni več zagotovljena. Ker zaščitne kreme predstavljajo prvo obrambno linijo pred sončnimi opeklinami in poškodbami kože, dermatologi odsvetujejo tveganje.

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Ali manj učinkovita krema pomeni večje tveganje?

Da. Če UV-filtri ne delujejo več tako, kot bi morali, koža prejme več škodljivega UV-sevanja, kot pričakujemo. Posledica so lahko sončne opekline, večje poškodbe DNK v kožnih celicah in dolgoročno tudi hitrejše staranje kože ter večje tveganje za razvoj kožnega raka. Težava je v tem, da uporabnik tega običajno ne opazi. Krema se še vedno lepo razmaže, občutek na koži je enak, zaščita pa je lahko bistveno slabša.

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Tudi najboljša krema ne pomaga, če je uporabimo premalo

Dermatologi opozarjajo še na eno zelo pogosto napako. Večina ljudi nanese bistveno premalo zaščitne kreme. Da bi dosegli zaščitni faktor (SPF), naveden na embalaži, mora odrasel človek za celotno telo uporabiti približno 30 mililitrov izdelka – približno toliko, kot ga gre v majhen kozarček za žganje. Za obraz in vrat običajno zadostuje količina, ki ustreza dolžini dveh prstov. Poleg tega je treba zaščitno kremo ponovno nanesti vsaki dve uri ter vedno po plavanju, močnem potenju ali brisanju z brisačo, tudi če je označena kot vodoodporna.

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Zaščitna krema ni edina zaščita

Čeprav je zaščitna krema pomemben del zaščite pred soncem, sama po sebi ni dovolj. Dermatologi priporočajo, da se med 10. in 16. uro, ko je UV-sevanje najmočnejše, zadržujemo v senci, nosimo zaščitna oblačila, klobuk s širokimi krajci in sončna očala z UV-zaščito. Zaščitna krema je namenjena zaščiti kože, ki je ni mogoče pokriti z oblačili, ne pa podaljševanju časa, ki ga lahko brezskrbno preživimo na soncu.

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