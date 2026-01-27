Vizita.si
Krema za sončenje
Koža

Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?

N.R.A.
27. 01. 2026 03.32
0

Pojav menstrualnega mazanja kože se širi kot globalni trend, vendar klinični strokovnjaki izpostavljajo pomembna tveganja za zdravje kože. Ali je res koristno za kožo?

Razmah trenda in njegovi domnevni učinki

Kot navaja ScienceAlert, se je na družbenih omrežjih razvil trend, pri katerem posameznice na obraz nanašajo menstrualno kri v prepričanju, da lahko izboljša videz kože. Videoposnetki, označeni s ključniki, ki promovirajo to prakso, dosegajo izjemno visoke številke ogledov, kar kaže na hitro širjenje zanimanja.

V teh posnetkih uporabnice menstrualno kri nanesejo za kratek čas in jo nato sperejo, pri čemer ni enotnih smernic glede količine ali trajanja nanosa. Nekatere to opisujejo kot ritual, ki naj bi jih povezoval z lastnim telesom, kar odpira vprašanja o vplivu družbenih omrežij na oblikovanje novih lepotnih praks. V tem kontekstu se pojavlja tudi razprava o vplivu družbenih trendov na zaznavanje telesa.

Koža
KožaFOTO: Shutterstock

Zakaj menstrualna kri ni primerna za nego kože

Zagovornice trenda pogosto trdijo, da menstrualna kri vsebuje koristne snovi, ki naj bi podpirale obnovo kože. Vendar strokovna razlaga poudarja, da menstrualna kri ni sterilna in lahko vsebuje različne mikroorganizme, ki ob stiku s kožo predstavljajo tveganje za okužbe.

Poleg tega ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi menstrualna kri imela kakršnekoli dermatološke koristi. Dermatologi opozarjajo, da lahko stik kože z neprečiščenimi telesnimi tekočinami povzroči draženje, vnetje ali okužbo, kar je še posebej pomembno pri ljudeh z občutljivo kožo ali obstoječimi kožnimi težavami. V tem okviru se pojavlja vprašanje varnosti uporabe telesnih tekočin v kozmetiki.

Krema
KremaFOTO: Thinkstock

Strokovna presoja in dejanska tveganja

Kot piše ScienceAlert, strokovnjaki poudarjajo, da je primerjava menstrualnega mazanja z estetskimi postopki, kot je tako imenovani "vampirski tretma", zavajajoča. Pri medicinskih postopkih se uporabljajo sterilni materiali in nadzorovani postopki, kar bistveno zmanjša tveganje za okužbe. Pri menstrualnem mazanju pa gre za popolnoma neprečiščeno telesno tekočino, ki ni namenjena kozmetični uporabi.

Koža
KožaFOTO: iStock

Poleg tega ni nobenih kliničnih raziskav, ki bi potrjevale učinkovitost ali varnost tega trenda. Strokovnjaki zato opozarjajo, da gre za prakso, ki temelji na napačnih predpostavkah in lahko povzroči več škode kot koristi. To odpira širšo razpravo o kritičnem vrednotenju viralnih lepotnih trendov.

Čeprav se trend menstrualnega mazanja predstavlja kot naravna in celo duhovna praksa, strokovna presoja jasno kaže, da ni podprt z znanstvenimi dokazi. Dermatologi opozarjajo, da je koža občutljiv organ, ki zahteva premišljeno in varno nego. Uporaba neprečiščenih telesnih tekočin na koži predstavlja nepotrebno tveganje, ki ga ni mogoče upravičiti z domnevnimi koristmi. V času, ko se viralni trendi širijo hitreje kot strokovne informacije, je še posebej pomembno, da se bralci zavedajo pomena preverjenih virov in strokovnih priporočil.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
menstrualna kri nega kože lepotni trendi zdravje kože družbena omrežja
Koža

