Fotopoškodbe: kako jih prepoznamo in ali jih lahko popravimo

Dermatologi opozarjajo, da večina vidnih znakov staranja kože ni posledica let, temveč kumulativne izpostavljenosti soncu skozi življenje.

Ko se te poškodbe kopičijo, se koža začne spreminjati na strukturni ravni – izgublja elastičnost, vlago in enakomeren ten. Posledica ni samo "postaran videz", temveč dejanska sprememba v tkivu kože.

Posebnost fotopoškodb je, da se najpogosteje pojavijo na delih telesa, ki so najbolj izpostavljeni: obraz, vrat, dekolte in hrbtišča rok.

- koža, ki deluje utrujeno ali "starejše", kot bi pričakovali glede na leta.

Fotopoškodbe se ne pokažejo čez noč. Nastajajo počasi, pogosto neopazno, nato pa postanejo vse bolj izrazite. Najpogostejši znaki so:

Kratki odgovor: ne v celoti. Ko UV-žarki enkrat povzročijo spremembe v DNK in strukturi kože, teh poškodb ni mogoče popolnoma izbrisati. Lahko pa se njihov videz bistveno izboljša. Dermatološki pristop loči tri ravni:

1. Popravljanje površinskih znakov

Sem sodijo pigmentne lise, neenakomeren ten in drobne linije. Ti znaki se pogosto dobro odzivajo na terapije.

2. Spodbujanje obnove kože

Koža se lahko delno regenerira s stimulacijo kolagena in pospešeno obnovo celic.

3. Strukturna izboljšava

Pri globljih spremembah je cilj izboljšati teksturo in čvrstost kože, ne pa "brisati" poškodb.