Strije
Koža

Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika

N.R.A.
27. 01. 2026 03.09
0

Strije so pogoste in nenevarne, a njihov videz marsikoga moti. Zdravnik pojasnjuje, kdaj kozmetika pomaga in kdaj ne več.

Kaj so strije in zakaj nastanejo

Strije so posebna oblika brazgotin, ki nastanejo zaradi poškodb kolagena in elastina v koži, do katerih pride ob hitrem raztezanju kože. Kot poroča Express, se to najpogosteje zgodi med nosečnostjo, ob hitrem pridobivanju ali izgubi telesne mase ter pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k njihovemu nastanku. Čeprav so povsem normalen pojav, si številni želijo izboljšati njihov videz, kar je po besedah zdravnikov razumljivo.

Zakaj številni priljubljeni izdelki ne delujejo

Po navedbah Expressa estetski zdravnik dr. Noman Mohamed opozarja, da nekateri pogosto uporabljeni izdelki ne prinašajo želenih rezultatov. Olje vitamina E, karitejevo maslo in kakavovo maslo so sicer priljubljeni v negi kože, vendar po njegovih besedah praviloma ne vplivajo bistveno na videz strij. Razlog je v tem, da ne delujejo dovolj globinsko, kjer je koža dejansko poškodovana.

Strije
StrijeFOTO: Dreamstime

Sestavine, ki lahko izboljšajo videz strij

Dr. Mohamed izpostavlja tri vrste izdelkov, ki imajo več možnosti za opazen učinek, zlasti pri novejših strijah, ki so še rdeče obarvane.

Hialuronska kislina za vsakodnevno nego

Redna uporaba seruma ali vlažilne kreme s hialuronsko kislino lahko pomaga izboljšati navlaženost kože in njen videz. Zdravnik svetuje vsakodnevno nanašanje z nežno masažo, saj to podpira obnovitvene procese v koži.

Tretinoin z omejitvami

Tretinoin, znan tudi kot retinoid, je učinkovina, ki lahko spodbuja obnovo kože in izboljša videz strij, če se uporablja redno. Ta sestavina ni primerna za nosečnice, saj lahko škoduje plodu, zato je potrebna previdnost.

strije
strijeFOTO: Dreamstime

Centella asiatica kot podpora obnovi kože

Izdelki, ki vsebujejo centello asiatica, lahko po mnenju zdravnika prispevajo k boljši regeneraciji kože. Kot primer je omenjen negovalni balzam, ki se pogosto uporablja tudi za pomirjanje poškodovane kože.

Kdaj kozmetika ni več dovolj

Pomembno je vedeti, da izdelki za nego kože lahko pomagajo le pri strijah, ki so še rdeče. Ko sčasoma pobledijo in postanejo bele, učinek kozmetike skoraj ni več mogoč. V takih primerih je po poročanju Expressa smiselno razmisliti o dermatoloških postopkih, kot so mikroneedling ali kemični pilingi, ki delujejo globlje v koži.

Strije so zelo pogoste in praviloma sčasoma zbledijo, čeprav ne izginejo povsem. Britanski zdravstveni sistem poudarja, da večina krem nima trdnih dokazov o učinkovitosti, vendar lahko določeni postopki in učinkovine izboljšajo njihov videz, zlasti če se uporabljajo zgodaj.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
strije nega kože hialuronska kislina tretinoin centella asiatica
