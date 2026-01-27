Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika

Strije so posebna oblika brazgotin, ki nastanejo zaradi poškodb kolagena in elastina v koži, do katerih pride ob hitrem raztezanju kože. Kot poroča Express , se to najpogosteje zgodi med nosečnostjo, ob hitrem pridobivanju ali izgubi telesne mase ter pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k njihovemu nastanku. Čeprav so povsem normalen pojav, si številni želijo izboljšati njihov videz, kar je po besedah zdravnikov razumljivo.

Po navedbah Expressa estetski zdravnik dr. Noman Mohamed opozarja, da nekateri pogosto uporabljeni izdelki ne prinašajo želenih rezultatov. Olje vitamina E, karitejevo maslo in kakavovo maslo so sicer priljubljeni v negi kože, vendar po njegovih besedah praviloma ne vplivajo bistveno na videz strij. Razlog je v tem, da ne delujejo dovolj globinsko, kjer je koža dejansko poškodovana.

Dr. Mohamed izpostavlja tri vrste izdelkov, ki imajo več možnosti za opazen učinek, zlasti pri novejših strijah, ki so še rdeče obarvane.

Hialuronska kislina za vsakodnevno nego

Redna uporaba seruma ali vlažilne kreme s hialuronsko kislino lahko pomaga izboljšati navlaženost kože in njen videz. Zdravnik svetuje vsakodnevno nanašanje z nežno masažo, saj to podpira obnovitvene procese v koži.

Tretinoin z omejitvami

Tretinoin, znan tudi kot retinoid, je učinkovina, ki lahko spodbuja obnovo kože in izboljša videz strij, če se uporablja redno. Ta sestavina ni primerna za nosečnice, saj lahko škoduje plodu, zato je potrebna previdnost.