Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza

Ste kdaj opazili, da se vam mozolji vedno znova pojavljajo na istem delu lica ali čela? To ni nujno naključje, piše net.hr. Teorija mapiranja obraza uči, da je vsak del naše kože povezan z določenim organom, kar naj bi nam pomagalo razumeti, kaj se dogaja znotraj telesa. Čeprav danes vemo, da mozolj na nosu ne pomeni nujno bolezni srca, pa lokacija aken dermatologom še vedno veliko pove o vaših navadah. Razlogi za težave so lahko različni – od prehrane in stresa do neprimerne kozmetike. Sodobni strokovnjaki svetujejo, da na akne gledamo širše in upoštevamo tako svoje gene kot tudi način življenja, saj le tako lahko najdemo pot do čiste kože brez nepotrebnega ugibanja.

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Zakaj se akne pojavljajo na čelu in ob robu lasišča?

Mozolji na čelu niso nujno povezani s prebavo, kot so verjeli nekoč. Veliko pogosteje so krivi izdelki za lase, ki jih uporabljate vsak dan. Olja in geli za stiliranje lahko zamašijo pore tik ob robu lasišča, kar povzroči neprijetne izpuščaje. Svoje doda še znojenje pod kapami ali trakovi ter dotikanje obraza z umazanimi rokami. Ne smemo pa pozabiti niti na stres – ko smo pod pritiskom, naša koža proizvaja več maščobe, kar je neposreden recept za nove nečistoče. Da bi to preprečili, si lase umivajte redno, pazite na sestavine v svojih serumih in po vsakem potenju temeljito očistite obraz. Majhne spremembe v higieni lahko prinesejo presenetljive rezultate in povrnejo gladko kožo.

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Ste vedeli, da je umazan telefon pogosto glavni krivec za akne na licih? Redno razkuževanje zaslona in menjava prevleke za vzglavnik lahko hitro izboljšata videz kože.

Brada in čeljust: ogledalo vaših hormonov

Akne na bradi in ob spodnji čeljusti so skoraj vedno povezane z notranjim dogajanjem, predvsem s hormoni. Mnoge ženske opazijo, da se njihova koža na tem predelu poslabša v določenih obdobjih meseca. To se zgodi, ker določeni hormoni spodbudijo kožo, da proizvaja več maščobe, kar vodi do bolečih in globokih mozoljev, ki se jih je težko znebiti. Takšnih aken pogosto ne moremo pozdraviti le s kremami iz lekarne, temveč je potreben obisk pri zdravniku, ki lahko predpiše ustrezno terapijo. Poleg hormonov na to vpliva tudi dolgotrajen stres, zato je pomembno, da poleg nege kože poskrbimo tudi za svoje splošno počutje in poskušamo zmanjšati napetost v vsakdanjem življenju.

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Čeprav je mapiranje obraza zanimivo in nam lahko poda koristne namige, akne niso preprost problem z enim samim odgovorom. Vsaka koža je svoja zgodba, nanjo pa vplivajo genetika, okolje in naše navade. Namesto da slepo verjamete spletnim teorijam, se je o svojih težavah najbolje posvetovati s strokovnjakom. Dermatolog bo znal prepoznati, ali vaše težave izvirajo iz napačne prehrane, uporabe slabih krem ali morda potrebujete resnejše zdravljenje. Ne pozabite, da je zdrava koža rezultat celostne skrbi – od tistega, kar nanesete nanjo, do tistega, kar jeste in kako se počutite. S potrpežljivostjo in pravim svetovanjem bo vaš obraz znova zasijal v svoji najboljši luči.