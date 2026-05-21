Kako izbrati pravi zaščitni faktor glede na tip kože

Zaščita pred soncem je ključni del skrbi za zdravje, saj pomaga preprečevati zgodnje staranje in resna obolenja, kot je kožni rak. Na trgovskih policah je izbira ogromna, zato se marsikdo vpraša, kateri izdelek je sploh pravi. Na splošno velja, da je najboljša krema tista, ki jo boste z veseljem uporabljali vsak dan. Izbiro lahko zožite tako, da upoštevate svoj tip kože in dejavnosti, ki jih opravljate. Redna uporaba ščiti pred sončnimi opeklinami, starostnimi pegami in melazmo – temnejšimi lisami, ki se pogosto pojavijo na obrazu. Pri nakupu vedno iščite oznako SPF 30 ali več, napis 'širok spekter' (broad spectrum) in informacijo o vodoodpornosti. Zapomnite si, da UV-žarki prodrejo tudi skozi oblake, zato je zaščita potrebna skozi vse leto, ne le med dopustom na plaži.

Kaj pomeni kratica SPF in katero stopnjo zaščite izbrati?

SPF ali faktor zaščite pred soncem meri, kako dobro nas krema ščiti pred UVB-žarki. Če bi vaša koža brez zaščite pordela v 10 minutah, bi vas SPF 30 teoretično moral ščititi 300 minut. Vendar v resničnem svetu to ne drži popolnoma, saj na učinkovitost vplivajo potenje, plavanje in drgnjenje z brisačo. Zato dermatologi svetujejo ponoven nanos vsaki dve uri. Razlika med visokimi faktorji je presenetljivo majhna: SPF 100 zaščiti le 1 % več kot SPF 50. Poleg faktorja SPF je nujno iskati tudi zaščito pred UVA-žarki, ki so prisotni cel dan in prehajajo celo skozi okenska stekla. Ti žarki ne povzročajo opeklin, so pa odgovorni za gube in izgubo prožnosti kože. Bodite pozorni tudi med vožnjo v avtomobilu!

Zanimivost: Ste vedeli, da SPF 30 blokira približno 97 % UVB-žarkov? Nobena krema vas ne more stoodstotno zaščititi, zato je nujno, da se dodatno pokrijete z oblačili.

Mineralna ali kemična zaščita? Razlike in prednosti

V svetu zaščite poznamo dve glavni vrsti: mineralne in kemične kreme. Mineralne kreme si lahko predstavljate kot ščit na vrhu kože; UV-žarke preprosto odbijejo. Njihovi glavni sestavini sta cinkov oksid ali titanov dioksid, kar je odlično za ljudi z občutljivo kožo ali otroke. Težava je lahko le v tem, da včasih pustijo belo plast. Kemične kreme pa žarke posrkajo kot goba in jih spremenijo v toploto. So bolj prozorne in se lažje razmažejo, vendar lahko traja do 15 minut, da začnejo delovati. Če ste nagnjeni k alergijam, je bolje izbrati mineralno različico. Za vsakodnevno rabo mnogi raje izberejo kemične ali hibridne kreme, ker so pod ličili praktično nevidne, a zaščita, ki jo nudijo mineralne kreme, velja za bolj nežno do kože.

Prilagodite kremo svojemu tipu kože: osebna svetovanja

Vsaka koža je drugačna, zato je pametno izbrati kremo, ki ji najbolj ustreza. Če imate mastno kožo ali težave z aknami, poiščite izdelke z oznako 'nekomedogeno', kar pomeni, da ne mašijo por. Za tiste s suho kožo so kreme boljše od pršil, saj kožo dodatno navlažijo. Ljudje s temnejšo poltjo pogosto mislijo, da zaščite ne potrebujejo, vendar je to nevarna zmota. Melanin nudi le delno zaščito, staranje in rak kože pa ne izbirata barve polti. Če vas moti bela sled mineralnih krem na rjavi ali črni koži, poskusite z obarvanimi različicami. Obarvane kreme niso le za lepši videz; dejansko blokirajo tudi vidno svetlobo, ki poslabšuje temne madeže na obrazu, zato so odlične za vse, ki se spopadajo s pigmentacijo.

Pravilna uporaba: koliko kreme zares potrebujete?

Mazanje s kremo se sliši preprosto, a večina ljudi ne uporabi dovolj izdelka. Odrasel človek bi za celo telo moral porabiti toliko kreme, da bi napolnil majhen kozarček za žganje. Kremo nanesite 15 do 20 minut pred odhodom ven, da se lahko popolnoma vpije. Ne pozabite na 'skrite' predele: vrhove stopal, uhlje in lasišče. Če uporabljate pršilo, ga ne nanašajte neposredno v obraz, ampak ga popršite v dlani in šele nato razmažite. Pri pršilih bodite previdni tudi blizu odprtega ognja ali med kajenjem, saj so pogosto vnetljivi. Četudi piše, da je krema vodoodporna, to traja le določen čas – med 40 in 80 minutami plavanja. Ko stopite iz vode in se obrišete z brisačo, je zaščita v večini primerov izginila, zato je treba postopek takoj ponoviti.