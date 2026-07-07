Kako izbrati varno zaščito za občutljivo ali atopično kožo

Skupna značilnost obeh stanj je oslabljena kožna bariera, ki težje zadržuje vlago in slabše ščiti pred zunanjimi dražilci. Zato je izbira pravilne zaščite ključna, ne le za pomirjanje simptomov, temveč tudi za dolgoročno krepitev kože.

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Kaj se dogaja v občutljivi ali atopični koži

Strokovnjaki z Mayo Clinic in National Eczema Association pojasnjujejo, da je pri občutljivi koži motena funkcija stratum corneuma, najbolj zunanjega sloja kože. Ta izgublja lipide, kar vodi v povečano izgubo vode in večjo prepustnost za dražilce. Pri atopičnem dermatitisu je ta okvara še izrazitejša. Pogosto je povezana z mutacijami filagrina, beljakovine, ki je ključna za tvorbo naravnih vlažilnih faktorjev. Posledica je kronična suhost, srbečica, rdečica in ponavljajoča se vnetja.

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Najpogostejši sprožilci, ki se jim je treba izogniti

Dišave in barvila Po podatkih American Academy of Dermatology so dišave eden najpogostejših povzročiteljev kontaktnega dermatitisa. Pogosto se skrivajo tudi v izdelkih, označenih kot "naravni". Agresivni čistilci Sulfati, alkohol in močna mila odstranjujejo naravne lipide, kar dodatno oslabi kožno bariero. Konzervansi, ki sprožajo reakcije Med najpogostejšimi so formaldehidni donorji, metilizotiazolinon in parabeni, ki lahko pri občutljivi koži povzročijo vnetne odzive. Vremenski ekstremi Mraz, veter in vročina povečajo transepidermalno izgubo vode, kar občutljivo kožo še dodatno izsuši.

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Kako izbrati varno zaščito: strokovna priporočila

1. Izbirajte izdelke z minimalnimi formulami Cleveland Clinic poudarja, da naj bodo izdelki za občutljivo kožo čim bolj preprosti. Manj sestavin pomeni manj možnosti za draženje. Idealni so izdelki brez dišav, barvil in nepotrebnih dodatkov. 2. Prednost dajte ceramidom Ceramidi so lipidi, ki obnavljajo kožno bariero. Številne študije, objavljene na dermatoloških portalih, potrjujejo, da redna uporaba ceramidnih krem zmanjša suhost in srbečico ter izboljša odpornost kože. 3. Uporabljajte emoliente in okluzive Petrolatum, glicerin in skvalan so med najbolje ocenjenimi vlažilci za atopično kožo. Delujejo tako, da zadržujejo vlago in preprečujejo nadaljnje izsuševanje.

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4. Izogibajte se izdelkom z rastlinskimi izvlečki Čeprav so "naravni", so pogosto alergeni. National Eczema Association opozarja, da lahko eterična olja, aloe vera in propolis sprožijo reakcije pri občutljivi koži. 5. Izbirajte fizične (mineralne) UV-filtre Za občutljivo kožo so najprimernejši cinkov oksid in titanov dioksid. Ne prodrejo v kožo, temveč delujejo kot zaščitni sloj na površini. Kemični filtri pogosteje povzročajo draženje. 6. Testirajte izdelek pred uporabo Dermatologi priporočajo t. i. "patch test": majhno količino izdelka nanesite na notranjo stran podlakti in počakajte 24–48 ur. Če se pojavi rdečica ali srbečica, izdelek ni primeren.

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Kako naj bo videti dnevna rutina za občutljivo ali atopično kožo

Nežno čiščenje Uporabljajte sindete (nemilne čistilce), ki ne porušijo pH kože. Izogibajte se vroči vodi. Vlaženje takoj po umivanju Koža je po umivanju najbolj dovzetna za vlažilce. Dermatologi priporočajo nanos v treh minutah po tuširanju. Zaščita pred vremenskimi vplivi Pozimi so ključne bogate kreme z okluzivi, poleti pa lahke formulacije z mineralnimi UV-filtri. Izogibanje mehanskim dražilcem Groba brisača, pilingi in krtače lahko povzročijo mikropoškodbe kože.

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Kdaj je čas za obisk dermatologa

Če se kljub pravilni negi pojavljajo: - ponavljajoča se vnetja, - razpoke, - močna srbečica, - izcedek ali znaki okužbe, ...je nujen posvet z dermatologom. Atopični dermatitis je kronično stanje, ki pogosto zahteva strokovno obravnavo in včasih tudi medicinsko terapijo.

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