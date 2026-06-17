Sonce in pigmentni madeži: zakaj nastanejo in kako jih lahko preprečite

Dobra novica je, da lahko z ustrezno zaščito njihov nastanek v veliki meri preprečimo. Slaba pa, da se že nastali madeži pogosto vračajo in jih je težko popolnoma odstraniti.

Anketa Arhiv Kako se poleti najpogosteje zaščitite pred soncem? Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. Moški Ženska Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 15 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 16 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 3 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 5 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 1 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 4 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 1 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 2 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 14 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 12 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 2 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 3 Skupaj Moški Ženska

Kaj so pigmentni madeži?

Pigmentni madeži oziroma hiperpigmentacije nastanejo zaradi povečane proizvodnje melanina – pigmenta, ki daje koži njeno barvo. Koža melanin proizvaja kot naravno zaščito pred ultravijoličnim (UV) sevanjem. Če je ta proces pretiran ali neenakomeren, se pojavijo temnejša območja kože. Pigmentacije se lahko pojavijo kot posamezne temne pike, večje lise ali neenakomerni rjavi madeži. Najpogosteje jih opazimo na: - obrazu, - čelu, - licih, - zgornji ustnici, - dekolteju, - ramenih, - hrbtni strani rok.

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Zakaj sonce povzroča pigmentne madeže?

Ko UV-žarki dosežejo kožo, spodbudijo melanocite – celice, ki proizvajajo melanin. Njihova naloga je zaščita kože pred poškodbami zaradi sonca. Težava nastane, ko melanociti začnejo delovati prekomerno. Takrat se melanin kopiči na določenih mestih in nastanejo pigmentni madeži. Tudi kratkotrajna izpostavljenost soncu lahko pri občutljivih posameznikih poslabša že obstoječo pigmentacijo. Številni ljudje zmotno verjamejo, da so nevarni le poletni dnevi na plaži. Dermatologi opozarjajo, da pigmentacijo spodbujajo tudi vsakodnevni sprehodi, vožnja z avtomobilom in izpostavljenost soncu skozi okna.

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Kdo je najbolj izpostavljen tveganju?

Pigmentni madeži se lahko pojavijo pri vsakomur, vendar so nekateri bolj dovzetni. Večje tveganje imajo: - ženske, - nosečnice, - osebe, ki uporabljajo hormonsko kontracepcijo, - ljudje s temnejšim tenom kože, - posamezniki z družinsko nagnjenostjo, - osebe z boleznimi ščitnice. Hormonske spremembe lahko povzročijo posebno obliko hiperpigmentacije, imenovano melazma. Zanjo so značilne večje simetrične rjave lise na licih, čelu in nad zgornjo ustnico. Pogosto jo imenujejo tudi nosečniška maska.

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Pigmentni madeži ali starostne pege?

Čeprav jih mnogi zamenjujejo, ne gre vedno za isto težavo. Starostne pege oziroma sončne pege so običajno manjše, jasno omejene in nastajajo zaradi večletnega kopičenja sončnih poškodb. Melazma pa se kaže kot večje lise in je pogosto povezana s hormoni ter toploto. Pravilno prepoznavanje vrste pigmentacije je pomembno, saj vsi postopki ne delujejo enako dobro pri vseh oblikah hiperpigmentacije.

Kako preprečiti nastanek pigmentnih madežev?

Vsak dan uporabljajte zaščitni faktor Najpomembnejši ukrep je redna uporaba zaščitne kreme širokega spektra z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več. Zaščito je treba nanesti tudi ob oblačnih dneh in jo obnavljati na približno dve uri, zlasti po plavanju ali potenju. Nosite klobuk in sončna očala Fizična zaščita kože je pogosto učinkovitejša od katere koli kreme. Širokokrajen klobuk lahko pomembno zmanjša količino UV-sevanja, ki doseže obraz. Dermatologi ga priporočajo predvsem med 10. in 16. uro.

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Izogibajte se sončenju Namerno sončenje in uporaba solarijev močno povečujeta tveganje za nastanek pigmentnih madežev. Solariji lahko pigmentacijo celo poslabšajo, saj oddajajo intenzivne UV-žarke. Previdno pri draženju kože Mozolji, agresivni pilingi, praskanje in vnetja lahko povzročijo tako imenovano postinflamatorno hiperpigmentacijo – temne madeže, ki ostanejo po poškodbi kože. Uporabljajte antioksidante Dermatologi pogosto priporočajo izdelke z vitaminom C, niacinamidom in retinoidi, ki pomagajo zmanjševati nastanek novih pigmentacij ter izboljšujejo enakomernost tena kože.

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Ali je mogoče pigmentne madeže odstraniti?