Kako prepoznati nevarna znamenja in kdaj obiskati dermatologa

Večina ljudi ima na telesu več znamenj, pigmentnih lis ali materinih znamenj. Večina je popolnoma nenevarnih. Težava nastane, ko se znamenje začne spreminjati ali se na koži pojavi nova sprememba, ki izstopa od drugih. Kožni rak je eden najpogostejših rakov, vendar je ob zgodnjem odkritju tudi med najbolje ozdravljivimi, prav zato pa dermatologi poudarjajo pomen rednega opazovanja kože in hitrega ukrepanja ob sumljivih spremembah.

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Pravilo ABCDE: najpomembnejši vodič za prepoznavanje nevarnih znamenj

Dermatologi po vsem svetu uporabljajo tako imenovano pravilo ABCDE, ki pomaga prepoznati morebitne znake melanoma – najnevarnejše oblike kožnega raka. A – Asimetrija (Asymmetry) Če ena polovica znamenja ni podobna drugi polovici, je to lahko opozorilni znak. Zdrava znamenja so običajno simetrična.

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B – Nepravilen rob (Border) Bodite pozorni na robove, ki so nazobčani, zabrisani ali neenakomerni. Takšne spremembe zahtevajo pregled pri specialistu. C – Sprememba barve (Color) Nevarno znamenje pogosto ni enotne barve. Lahko vsebuje različne odtenke rjave, črne, rdeče, modrikaste ali celo bele barve. D – Premer (Diameter) Posebno pozornost namenite znamenjem, večjim od približno 6 milimetrov. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da so lahko melanomi tudi manjši. E – Spreminjanje (Evolving) To je pogosto najpomembnejši znak. Če se znamenje povečuje, spreminja obliko ali barvo, postane dvignjeno, srbi, krvavi ali se lušči, je potreben čimprejšnji pregled.

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Znak "grdega račka", ki ga mnogi spregledajo

Poleg pravila ABCDE dermatologi pogosto omenjajo še tako imenovani znak "grdega račka". To pomeni znamenje, ki je videti drugačno od vseh ostalih na vašem telesu. Če imate več podobnih znamenj in eno izrazito izstopa po velikosti, obliki ali barvi, je smiselno obiskati dermatologa.

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Kdaj morate dermatologa obiskati čim prej?

Na pregled ne odlašajte, če opazite: - novo znamenje v odrasli dobi, - hitro rast obstoječega znamenja, - krvavenje brez poškodbe, - srbenje ali bolečino, - luščenje ali nastajanje krast, - spremembo barve ali oblike, - rano, ki se ne zaceli več tednov, - pigmentacijo, ki se širi izven roba znamenja.

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Kožni rak se ne pojavi vedno kot znamenje

Mnogi zmotno mislijo, da je nevarno le znamenje. V resnici se lahko kožni rak kaže tudi kot: - trdovratna rana, ki se ne zaceli, - rdeča ali rožnata lisa, - hrapava oziroma luskasta sprememba, - voščena ali biserna bunčica, - področje kože, ki se ponavljajoče krasti ali izceja.

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Kako pogosto pregledovati kožo?

Strokovnjaki priporočajo mesečni samopregled kože pred ogledalom. Posebno pozornost namenite hrbtu, lasišču, stopalom, dlaneh in predelom pod nohti, kjer se lahko pojavijo tudi manj opazne spremembe. Koristno je tudi fotografiranje znamenj, saj lažje opazite spremembe skozi čas.

Kdo ima večje tveganje za razvoj melanoma?

Večjo pozornost morajo nameniti predvsem: - osebe s svetlo poltjo, - ljudje z velikim številom znamenj, - tisti z družinsko anamnezo melanoma, - posamezniki, ki so bili pogosto izpostavljeni sončnim opeklinam, - osebe, ki veliko časa preživijo na soncu.

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