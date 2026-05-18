Kako prepoznati prve znake kožnega raka

Strokovna medicinska literatura poudarja, da se začetni znaki pogosto manifestirajo kot subtilne dermatološke spremembe, ki jih ob ustrezni poučenosti lahko prepoznate sami. Najbolj relevantne zgodnje opozorilne indikatorje predstavljajo zlasti morfološke spremembe obstoječih znamenj, nastanek novih pigmentnih lis ter druge neobičajne kožne nepravilnosti.

Verywell Health pojasnjuje, da se zgodnji stadij melanoma pogosto kaže kot nastanek novega znamenja nenavadnega videza oziroma kot opazna sprememba že obstoječega znamenja. Za pravočasno identifikacijo morebitnih zdravstvenih tveganj je ključna uporaba metode ABCDE, ki služi kot zanesljiv diagnostični pripomoček:

A – Asimetrija: ena polovica znamenja se vizualno razlikuje od druge.

B – Robovi (Borders): znamenje ima nejasne, nepravilne ali nazobčane robove.

C – Barva (Color): prisotnost različnih barvnih odtenkov ali neenakomerna pigmentacija znotraj znamenja.

D – Premer (Diameter): znamenje meri več kot 6 milimetrov, čeprav je treba opozoriti, da so lahko nekateri melanomi tudi manjši.

E – Evolucija (Evolution): kakršne koli spremembe v velikosti, obliki, barvi ali simptomih, kot sta srbenje ali občutljivost na dotik.

Verywell Health še poudarja, da je evolucija znamenja najpomembnejši dejavnik, saj vsaka progresivna sprememba nujno zahteva strokovno dermatološko oceno.