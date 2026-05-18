Kožni rak
Koža

Kako prepoznati prve znake kožnega raka

N.R.A.
18. 05. 2026 03.56
Kožni rak je najpogostejša vrsta raka, zato je njegovo zgodnje odkrivanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Strokovna medicinska literatura poudarja, da se začetni znaki pogosto manifestirajo kot subtilne dermatološke spremembe, ki jih ob ustrezni poučenosti lahko prepoznate sami. Najbolj relevantne zgodnje opozorilne indikatorje predstavljajo zlasti morfološke spremembe obstoječih znamenj, nastanek novih pigmentnih lis ter druge neobičajne kožne nepravilnosti.

Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?
1. Spremljanje kožnih znamenj: metoda ABCDE

Verywell Health pojasnjuje, da se zgodnji stadij melanoma pogosto kaže kot nastanek novega znamenja nenavadnega videza oziroma kot opazna sprememba že obstoječega znamenja. Za pravočasno identifikacijo morebitnih zdravstvenih tveganj je ključna uporaba metode ABCDE, ki služi kot zanesljiv diagnostični pripomoček:

A – Asimetrija: ena polovica znamenja se vizualno razlikuje od druge.

B – Robovi (Borders): znamenje ima nejasne, nepravilne ali nazobčane robove.

C – Barva (Color): prisotnost različnih barvnih odtenkov ali neenakomerna pigmentacija znotraj znamenja.

D – Premer (Diameter): znamenje meri več kot 6 milimetrov, čeprav je treba opozoriti, da so lahko nekateri melanomi tudi manjši.

E – Evolucija (Evolution): kakršne koli spremembe v velikosti, obliki, barvi ali simptomih, kot sta srbenje ali občutljivost na dotik.

Verywell Health še poudarja, da je evolucija znamenja najpomembnejši dejavnik, saj vsaka progresivna sprememba nujno zahteva strokovno dermatološko oceno.

Kožni rakFOTO: AdobeStock

2. Načelo t. i. 'grdega račka'

Maligni melanomi pogosto odstopajo od značilnosti ostalih kožnih znamenj na telesu. V primeru, da določeno znamenje vizualno izstopa od ostalih, ga v dermatologiji imenujejo ugly duckling sign oziroma znamenje 'grdega račka', kar lahko predstavlja zgodnji indikator maligne transformacije.

3. Površinske morfološke spremembe znamenj

Verywell Health izpostavlja vrsto zgodnjih kliničnih znakov, ki utemeljeno vzbujajo sum na pojav melanoma:

- pojav izcedka, prisotnost krvi ali tekočine na površini znamenja,

- luščenje, nastajanje krast ali izločanje eksudata,

- pojav nove elevacije oziroma izbokline v strukturi znamenja,

- periferno širjenje pigmentacije v okolno tkivo,

- pojav eritema oziroma vnetnih procesov v neposredni okolici znamenja,

- perzistentno znamenje, ki se kljub celjenju ne obnovi.

Navedene spremembe so resni opozorilni znaki, ki zahtevajo neodložljivo obravnavo pri zdravniku dermatologu.

Kožni rakFOTO: AdobeStock

4. Razlikovanje med pigmentnimi znamenji, starostnimi pegami in patološkimi spremembami

Strokovne publikacije, kot je ScienceAlert, pojasnjujejo, da so pege in sončne lise praviloma nenevarne, vendar obstaja možnost, da začetni melanomi, ki se razvijajo počasi, posnemajo videz običajnih pigmentacij. Ključnega pomena je dosledno spremljanje:

- sprememb v strukturi ali velikosti,

- postopnega povečevanja površine,

- morebitnih razlik v barvnih odtenkih ali nepravilnosti robov,

V primeru zaznanih odstopanj od prvotnega stanja je nujna strokovna dermatološka obravnava.

Kožni rakFOTO: AdobeStock

5. Kdaj je nujen takojšen zdravniški posvet?

Na podlagi priporočil Verywell Health je neodložljiv pregled pri specialistu potreben ob pojavu naslednjih indikatorjev:

- identifikacija novega, nenavadnega kožnega znamenja,

- zaznana evolucija ali sprememba obstoječega znamenja,

- simptomi, kot so srbenje, bolečinska občutljivost ali krvavenje,

- obstoj pigmentne spremembe, ki se kljub negi ne zaceli.

Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Zgodnja diagnostika je ključni dejavnik uspešnega zdravljenja, saj je melanom v zgodnjih fazah pogosto povsem ozdravljiv. Začetni znaki kožnih malignomov so pogosto subtilni, a diagnostično prepoznavni; vključujejo spremembe obstoječih znamenj, pojav novih tvorb ali tako imenovano znamenje tipa grda račka, ki vizualno izstopa izmed ostalih. Medicinski viri poudarjajo, da redno samopregledovanje kože predstavlja eno najučinkovitejših metod preventivne oskrbe, ob zaznavanju kakršnih koli morfoloških sprememb pa je strokovni pregled nujen ukrep za zaščito zdravja.

Viri: Verywell Health, WebMD, ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kožni rak melanom ABCDE metoda samopregledovanje dermatologija
