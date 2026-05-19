Kako se je spremenila ozaveščenost o sončenju v zadnjih desetletjih

N.R.A.
19. 05. 2026 03.56
0

V zadnjih letih smo priča izjemnemu napredku pri razumevanju škodljivih vplivov UV-žarkov na človeški organizem. Prav ta poglobljena znanstvena spoznanja so ključni dejavnik, da je danes splošna ozaveščenost o pomenu ustrezne zaščite pred soncem na bistveno višji ravni, kot je bila v preteklosti.

Kot navaja spletni vir WebMD, izpostavljenost UVA in UVB-sevanju povzroča tako akutne površinske opekline kot tudi globinske okvare celične DNK, kar predstavlja neposredno tveganje za nastanek kožnega raka in pospešeno procesno staranje kože. Čeprav so navedena dognanja danes del splošne ozaveščenosti, so bila v preteklosti razpoložljiva zgolj ozkemu krogu strokovnjakov, širši javnosti pa bistveno manj znana. ScienceAlert dodaja, da UV-žarki povzročajo kumulativne poškodbe, ki se kopičijo skozi leta, kar pomeni, da je tudi kratka vsakodnevna izpostavljenost pomembna. To je eden ključnih razlogov, da se danes poudarja vsakodnevna uporaba SPF.

FOTO: AdobeStock

Verywell Health poudarja, da dosledna uporaba zaščitnih sredstev s faktorjem SPF dokazano znižuje tveganje za pojav kožnega raka, vključno z melanomom, saj učinkovito preprečuje poškodbe DNK. Čeprav omenjena korelacija pred dvema desetletjema v okviru javnozdravstvenih kampanj še ni bila tako izrazito izpostavljena, dandanes predstavlja nepogrešljiv in temeljen del dermatoloških priporočil za zagotavljanje dolgoročnega zdravja kože.

Kar 90 odstotkov vidnih znakov staranja kože je neposredna posledica poškodb zaradi UV-sevanja in ne posledica genetskih dejavnikov. Ta znanstvena ugotovitev je pomembno vplivala na kozmetično industrijo ter medijski diskurz, s čimer se je bistveno okrepila splošna ozaveščenost o nujnosti vsakodnevne in ustrezne zaščite pred soncem. Strokovnjaki z institucije Johns Hopkins Medicine opozarjajo, da UVA-žarki prodirajo skozi steklene površine, zaradi česar je koža izpostavljena škodljivim vplivom tudi v zaprtih prostorih. To spoznanje predstavlja pomemben mejnik v sodobni dermatološki stroki ter bistveno vpliva na oblikovanje aktualnih smernic za zaščito kože.

FOTO: AdobeStock

Raziskave, objavljene na portalu ScienceAlert, razkrivajo, da UV-žarki poleg DNK neposredno poškodujejo tudi strukturo RNA, kar sproži zapleten vnetni proces, ki vodi do sončnih opeklin. Navedene ugotovitve utrjujejo strokovno stališče, da je ustrezna zaščita pred sončnim sevanjem nujna tudi ob zgolj kratkotrajni izpostavljenosti.

Sodobna znanost je prepričljiva: zaščita pred soncem ni izbira, temveč nujen del vsakodnevne skrbi za zdravje.

Viri: WebMD, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zaščita pred soncem UV sevanje zdravje kože SPF melanom
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

