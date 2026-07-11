Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehrana KožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicina Koža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Sončne opekline otroci, zaščita kože
Koža

Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?

N.R.A.
11. 07. 2026 03.53
0

Poletje pomeni več časa na prostem, vendar sonce predstavlja posebno tveganje za dojenčke in majhne otroke. Njihova koža je tanjša, vsebuje manj zaščitnega pigmenta melanina in se hitreje opeče.

Poleg tega se otroci tudi hitreje pregrejejo in dehidrirajo. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi večino tveganj učinkovito preprečimo.

Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?
Preberi še
Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?

Dojenčki, mlajši od šestih mesecev, naj bodo čim manj na neposrednem soncu

Najmlajši dojenčki naj se neposrednemu soncu praviloma izogibajo. Namesto zaščite s kremo je zanje bistveno učinkovitejša fizična zaščita: senca, lahka oblačila z dolgimi rokavi in širokokrajen klobuček. Če naravne sence ni, jo ustvarite s senčnikom ali UV-zaščitnim šotorom. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da vozička ne prekrivajte z odejo, saj se lahko pod njo temperatura zelo hitro nevarno zviša.

Sončne opekline otroci, zaščita kože
Sončne opekline otroci, zaščita kožeFOTO: AdobeStock

Izbirajte lahka, a pokrivajoča oblačila

Marsikdo misli, da je manj oblačil najboljša zaščita pred vročino, vendar pri soncu to ne drži povsem. Otroka raje oblecite v lahka, zračna oblačila iz gosto tkanih materialov ali oblačila z oznako UPF, ki nudijo dodatno zaščito pred UV-žarki. Obvezna oprema naj vključuje:

- klobuk s širokimi krajci, ki zaščiti obraz, ušesa in vrat,

- lahka oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami,

- kakovostna sončna očala z UV-zaščito, kadar jih otrok brez težav nosi.

Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože
Preberi še
Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože

Kdaj je primeren zaščitni faktor?

Pri otrocih, starejših od šestih mesecev, je priporočljiva uporaba širokospektralne zaščitne kreme z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več. Številni strokovnjaki dajejo prednost mineralnim zaščitnim kremam s cinkovim oksidom ali titanovim dioksidom, saj ostanejo na površini kože in imajo manj možnosti, da bi povzročile draženje občutljive otroške kože.

Kremo nanesite približno 20 do 30 minut pred odhodom na sonce, nato pa jo obnavljajte vsaki dve uri oziroma pogosteje po kopanju ali močnem potenju. Pomembno je vedeti, da zaščitna krema nikoli ne nadomesti sence in zaščitnih oblačil, ampak predstavlja le en del celotne zaščite.

Sončne opekline otroci, zaščita kože
Sončne opekline otroci, zaščita kožeFOTO: AdobeStock

Izogibajte se soncu sredi dneva

Najmočnejši UV-žarki so med 10. in 16. uro. Če je mogoče, načrtujte sprehode, igro na prostem ali obisk plaže zgodaj dopoldne ali pozno popoldne. Tudi v senci pa previdnost ni odveč. UV-žarki se odbijajo od vode, peska, betona in drugih svetlih površin, zato lahko otrok dobi sončne opekline tudi pod senčnikom.

Najpogostejše napake pri nanašanju SPF
Preberi še
Najpogostejše napake pri nanašanju SPF

Pazite na pregrevanje

Pri majhnih otrocih ni največja nevarnost le sončna opeklina, temveč tudi pregretje organizma. Otroci telesne temperature še ne uravnavajo tako učinkovito kot odrasli. Znaki pregrevanja so:

- vroča in pordela koža,

- zaspanost ali razdražljivost,

- pretirano potenje ali, nasprotno, suha koža,

- zmanjšana aktivnost.

Otroku redno ponujajte tekočino. Dojenčki naj pogosteje pijejo materino mleko ali mlečno formulo, starejši otroci pa tudi vodo. Nikoli jih ne puščajte v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: Dreamstime

Kaj pa ob oblačnem vremenu?

Oblaki ne ustavijo večine UV-žarkov. Tudi kadar sonca skoraj ni videti, lahko koža utrpi poškodbe zaradi ultravijoličnega sevanja. Zato zaščitni ukrepi veljajo tudi ob oblačnih poletnih dneh.

Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Preberi še
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?

Kaj pa, če pride do sončne opekline?

Če otrok kljub previdnosti dobi sončno opeklino, ga čim prej umaknite v senco ali hladen prostor, kožo hladite z mlačnimi obkladki in poskrbite za zadosten vnos tekočine. Če se pojavijo mehurji, visoka telesna temperatura, bruhanje, izrazita zaspanost ali znaki dehidracije, je potreben čimprejšnji pregled pri zdravniku.

Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Preberi še
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom

Najpomembnejše pravilo

Starši pogosto največ pozornosti namenijo izbiri prave zaščitne kreme, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je ta šele zadnji korak zaščite. Največ naredimo že s tem, da otroka umaknemo v senco, ga primerno oblečemo in se izognemo najmočnejšemu soncu. Prav takšna kombinacija ukrepov najbolj učinkovito zmanjša tveganje za sončne opekline in dolgoročne poškodbe kože.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zaščita otrok pred soncem otroška koža UV zaščita pregrevanje dojenčka krema za sončenje opekline zaščita pred soncem
Koža

Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah

Bibaleze.si Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Zadovoljna.si Spomladansko sonce: Zakaj je zaščita kože ključnega pomena?
Bibaleze.si Zato moramo otroke toliko bolj varovati pred vročino
Vizita.si Kako zaščititi kožo pred spomladanskim soncem
24ur.com Kako pomladiti kožo v poletnem času?
Bibaleze.si 3 stvari, na katere morate biti pozorni pri izbiri otroške sončne kreme
Zadovoljna.si Naravna zaščita pred soncem – tako za najmlajše, kot tudi za odrasle
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1799