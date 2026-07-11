Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?

Poleg tega se otroci tudi hitreje pregrejejo in dehidrirajo. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi večino tveganj učinkovito preprečimo.

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Dojenčki, mlajši od šestih mesecev, naj bodo čim manj na neposrednem soncu

Najmlajši dojenčki naj se neposrednemu soncu praviloma izogibajo. Namesto zaščite s kremo je zanje bistveno učinkovitejša fizična zaščita: senca, lahka oblačila z dolgimi rokavi in širokokrajen klobuček. Če naravne sence ni, jo ustvarite s senčnikom ali UV-zaščitnim šotorom. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da vozička ne prekrivajte z odejo, saj se lahko pod njo temperatura zelo hitro nevarno zviša.

icon-expand Sončne opekline otroci, zaščita kože FOTO: AdobeStock

Izbirajte lahka, a pokrivajoča oblačila

Marsikdo misli, da je manj oblačil najboljša zaščita pred vročino, vendar pri soncu to ne drži povsem. Otroka raje oblecite v lahka, zračna oblačila iz gosto tkanih materialov ali oblačila z oznako UPF, ki nudijo dodatno zaščito pred UV-žarki. Obvezna oprema naj vključuje: - klobuk s širokimi krajci, ki zaščiti obraz, ušesa in vrat, - lahka oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, - kakovostna sončna očala z UV-zaščito, kadar jih otrok brez težav nosi.

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Kdaj je primeren zaščitni faktor?

Pri otrocih, starejših od šestih mesecev, je priporočljiva uporaba širokospektralne zaščitne kreme z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več. Številni strokovnjaki dajejo prednost mineralnim zaščitnim kremam s cinkovim oksidom ali titanovim dioksidom, saj ostanejo na površini kože in imajo manj možnosti, da bi povzročile draženje občutljive otroške kože. Kremo nanesite približno 20 do 30 minut pred odhodom na sonce, nato pa jo obnavljajte vsaki dve uri oziroma pogosteje po kopanju ali močnem potenju. Pomembno je vedeti, da zaščitna krema nikoli ne nadomesti sence in zaščitnih oblačil, ampak predstavlja le en del celotne zaščite.

icon-expand Sončne opekline otroci, zaščita kože FOTO: AdobeStock

Izogibajte se soncu sredi dneva

Najmočnejši UV-žarki so med 10. in 16. uro. Če je mogoče, načrtujte sprehode, igro na prostem ali obisk plaže zgodaj dopoldne ali pozno popoldne. Tudi v senci pa previdnost ni odveč. UV-žarki se odbijajo od vode, peska, betona in drugih svetlih površin, zato lahko otrok dobi sončne opekline tudi pod senčnikom.

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Pazite na pregrevanje

Pri majhnih otrocih ni največja nevarnost le sončna opeklina, temveč tudi pregretje organizma. Otroci telesne temperature še ne uravnavajo tako učinkovito kot odrasli. Znaki pregrevanja so: - vroča in pordela koža, - zaspanost ali razdražljivost, - pretirano potenje ali, nasprotno, suha koža, - zmanjšana aktivnost. Otroku redno ponujajte tekočino. Dojenčki naj pogosteje pijejo materino mleko ali mlečno formulo, starejši otroci pa tudi vodo. Nikoli jih ne puščajte v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Dreamstime

Kaj pa ob oblačnem vremenu?

Oblaki ne ustavijo večine UV-žarkov. Tudi kadar sonca skoraj ni videti, lahko koža utrpi poškodbe zaradi ultravijoličnega sevanja. Zato zaščitni ukrepi veljajo tudi ob oblačnih poletnih dneh.

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Kaj pa, če pride do sončne opekline?

Če otrok kljub previdnosti dobi sončno opeklino, ga čim prej umaknite v senco ali hladen prostor, kožo hladite z mlačnimi obkladki in poskrbite za zadosten vnos tekočine. Če se pojavijo mehurji, visoka telesna temperatura, bruhanje, izrazita zaspanost ali znaki dehidracije, je potreben čimprejšnji pregled pri zdravniku.

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