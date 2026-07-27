Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih

Obraz, ustnice, ušesa in zgornji del stopal so izjemno izpostavljeni škodljivim UV-žarkom, zato zahtevajo posebno in premišljeno nego. Kako torej pravilno izbrati ustrezno zaščito za posamezne dele telesa in preprečiti poškodbe kože?

Preberi še Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?

1. Obraz: Prilagodite teksturo svojemu tipu kože

Obraz je soncu izpostavljen skozi vse leto, zato je vsakodnevna zaščita s širokim spektrom (UVA in UVB) z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več nujna. Za mastno kožo ali kožo, nagnjeno k aknam : Izberite lahke formule na vodni osnovi, gele ali tekoče fluide z oznako non-comedogenic (ne maši por). Za suho kožo : Primerni so bolj hranljivi kremni izdelki z dodatki, kot sta hialuronska kislina ali glicerin. Za občutljivo kožo ali kožo z rozaceo : Priporočljivo je uporabljati mineralne (fizične) filtre, kot sta cinkov oksid ali titanov dioksid, saj manj dražijo kožo kot kemični filtri. Nasvet za ličenje : Če nosite ličila, tekoči puder s SPF-faktorjem običajno ne zadošča. Pod ličila vedno nanesite samostojno kremo za zaščito pred soncem, med dnem pa zaščito obnavljajte z zaščitnim sprejem za obraz ali mineralnim pudrom v prahu s SPF.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

2. Ustnice: Ključni so namenski balzami s SPF

Koža na ustnicah je izjemno tanka in nima melanina, ki bi jo naravno ščitil pred sončnimi žarki. Sončne opekline na ustnicah niso le pekoče in neprijetne, temveč dolgotrajna izpostavljenost povečuje tveganje za pojav aktiničnega heilitisa in kožnega raka na spodnji ustnici. Izbira izdelka : Navadna krema za sončenje ni primerna za ustnice, saj se hitro spere in ima neprijeten okus. Uporabite namenski balzam za ustnice s SPF 30 ali več. Pogostost nanašanja : Ker z lizanjem ustnic, pitjem in prehranjevanjem balzam hitro odstranimo, ga je treba nanašati znatno pogosteje, na vsako uro oziroma takoj po jedi ali pijači.

Preberi še Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože

3. Ušesa: Tretje najpogostejše mesto za pojav kožnega raka

Ušesa so med najbolj spregledanimi deli telesa, ko gre za zaščito pred soncem, čeprav so med vožnjo v avtomobilu ali hojo po mestu neposredno izpostavljena žarkom. Dermato-onkološke raziskave kažejo, da so ušesa eno najpogostejših mest za razvoj bazalnoceličnega in ploščatoceličnega karcinoma. Kako jih zaščititi : Nanesite kremo na celotno uho, vključno z zgornjim robom (heliks), ušesno mečico in predelom za ušesi. Kateri izdelek izbrati: Za ušesa so zelo praktične kreme v stiku (SPF stick) ali gostejše mineralne kreme, ki se dobro oprimejo kože in ne odtekajo. Dodatna zaščita : Poleg kreme je najboljša preventiva nošenje klobuka s širokim krajcem (vsaj 7,5 cm), ki poleg ušes ščiti tudi vrat in obraz.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

4. Stopala: Ne pozabite na nart in prste

Ko poletje prinese odprto obutev ali bose korake po plaži, stopala postanejo neposredna tarča UV-žarkov. Nart in zgornji deli prstov na nogah izjemno hitro pogorijo, saj sončni žarki tja padajo pod pravim kotom. Pravilni nanos : Kremo nanesite po celotnem nartu, med prsti na nogah in na zgornjo stran prstov. Vodoodporne formule : Ker so stopala v stiku s peskom, travo, vodo ali znojem, vedno izberite vodoodporno kremo za sončenje (water-resistant). Obnavljanje : Zaščito ponovno nanesite vsakič, ko stopite iz vode ali ko se obrišete z brisačo.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

Zlata pravila za popolno zaščito

1. Čas nanosa: Kremo nanesite 15 do 30 minut pred odhodom na sonce, da se ustrezno vpije. 2. Količina: Bodite velikodušni, večina ljudi uporabi le polovico priporočene količine. 3. Obnavljanje: Vsaki 2 uri obvezno ponovite nanos, ne glede na to, ali je dan sončen ali oblačen (UV-žarki prodirajo tudi skozi oblake).