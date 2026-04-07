Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje

Strokovnjaki opozarjajo, da se hormonsko neravnovesje pogosto najprej pokaže prav na obrazu, še preden se pojavijo utrujenost, nihanje razpoloženja ali spremembe v menstrualnem ciklu. Po podatkih Harvard Health in Cleveland Clinic je ena najpogostejših kožnih sprememb, ki razkrije hormonsko neravnovesje, nenadno pojavljanje podkožnih mozoljev in vnetij na spodnjem delu obraza: ob čeljusti, bradi in okoli ust.

Strokovnjaki: izbruhi na spodnjem delu obraza so klasičen hormonski vzorec

Harvard Health pojasnjuje, da je koža na spodnjem delu obraza zelo občutljiva na nihanje hormonov, predvsem androgenov in estrogena. Ko pride do neravnovesja, se poveča tvorba sebuma, kar vodi v: - boleče podkožne mozolje, - vnetne izbruhe, - rdečico, - občutljivost kože, - ponavljajoče se izbruhe na istih mestih. Cleveland Clinic dodaja, da se ta vzorec najpogosteje pojavi pri ženskah po 25. letu, še izraziteje pa po 35. letu.

icon-expand Mozolji FOTO: AdobeStock

Najpogostejši hormonski vzroki za kožne spremembe na obrazu

1. Nihanje estrogena in progesterona Po navedbah Johns Hopkins Medicine hormonska nihanja vplivajo na lojnice in vnetje kože. To se pogosto zgodi: - pred menstruacijo, - po porodu, - med dojenjem, - v perimenopavzi, - ob prekinitvi ali menjavi kontracepcije. 2. Povišan androgeni hormon (npr. testosteron) Harvard Health navaja, da višje ravni androgenov povečajo tvorbo sebuma, kar vodi v podkožne mozolje, ki so globoki, boleči in dolgotrajni. To je pogost vzorec pri: - PCOS, - inzulinski rezistenci, - kroničnem stresu.

icon-expand Mozolji FOTO: AdobeStock

3. Stres in kortizol Po podatkih Cleveland Clinic kronični stres dvigne raven kortizola, ki vpliva na vnetje in poslabša kožne izbruhe. Zato se hormonske akne pogosto pojavijo v obdobjih: - intenzivnega dela, - pomanjkanja spanja, - čustvene obremenitve.

Kako prepoznati, da gre za hormonsko spremembo in ne za običajen izpuščaj

Strokovnjaki navajajo, da so hormonske kožne spremembe najpogosteje videti tako: - pojavijo se na spodnjem delu obraza (čeljust, brada, okoli ust), - so globoke, boleče in podkožne, - se pojavljajo ciklično (npr. vsak mesec), - se vračajo na ista mesta, - se poslabšajo ob stresu ali hormonskih spremembah. Harvard Health poudarja, da se hormonske akne pogosto ne odzivajo dobro na običajne kozmetične izdelke, ker je vzrok notranji.

icon-expand Mozolji FOTO: AdobeStock

Zakaj se hormonske spremembe na koži pogosto pojavijo po 30. letu?

Po navedbah Johns Hopkins Medicine se po 30. letu začnejo subtilne hormonske spremembe, ki vplivajo na: - občutljivost lojnic, - vnetje kože, - odziv na stres, - presnovo hormonov. Zato se lahko hormonske akne pojavijo tudi pri ženskah, ki jih v najstništvu niso imele.

Nenadni podkožni mozolji in vnetja na spodnjem delu obraza so eden najpogostejših znakov hormonskega neravnovesja. Koža pogosto razkrije težavo, še preden jo zaznamo drugje v telesu.