Krema ni vedno dovolj: kako izbrati oblačila in klobuk, ki res zaščitijo kožo pred soncem

A dermatologi opozarjajo, da je pri dolgotrajni izpostavljenosti ultravijoličnim (UV) žarkom pogosto najbolj zanesljiva zaščita prav tista, ki jo nosimo: oblačila, klobuki in druga zaščitna oprema. Zaščitna oblačila z oznako UPF (Ultraviolet Protection Factor) so zasnovana tako, da zmanjšajo količino UV-sevanja, ki prodre skozi tkanino in doseže kožo. Posebej pomembna so za otroke, športnike, ljudi, ki veliko časa preživijo na prostem, ter vse, ki imajo povečano tveganje za kožnega raka.

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Kaj pomeni oznaka UPF?

UPF je oznaka, podobna SPF pri zaščitnih kremah, vendar se uporablja za tekstil. Če ima oblačilo oznako UPF 50, to pomeni, da skozi tkanino prodre približno 1/50 UV-sevanja. Takšno oblačilo tako blokira približno 98 odstotkov UV-žarkov. Dermatologi običajno priporočajo oblačila z oznako UPF 30 ali več, pri močni sončni izpostavljenosti pa je najboljša izbira UPF 50+. Pomembno je vedeti, da UPF-zaščita vključuje zaščito pred UVA- in UVB-žarki, medtem ko navadna oblačila pogosto ne nudijo enakovredne zaščite.

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Zakaj običajna oblačila niso vedno dovolj?

Ni vsaka majica dobra zaščita pred soncem. Količina UV-sevanja, ki prodre skozi tkanino, je odvisna od več dejavnikov: - gostote tkanja; - vrste materiala; - barve tkanine; - debeline oblačila; - tega, ali je tkanina mokra ali raztegnjena. Na primer, lahka bela bombažna majica lahko prepušča več UV-žarkov kot gosto tkana temnejša tkanina. Mokra oblačila so lahko še manj učinkovita, saj voda spremeni strukturo vlaken in omogoči večji prodor UV-sevanja.

icon-expand Na primer, lahka bela bombažna majica lahko prepušča več UV-žarkov kot gosto tkana temnejša tkanina. FOTO: AdobeStock

Katere materiale izbrati?

Pri izbiri zaščitnih oblačil niso pomembni le videz in udobje, ampak tudi lastnosti tkanine. Najboljšo zaščito običajno zagotavljajo : - gosto tkane sintetične tkanine, kot sta poliester in najlon; - posebne športne tkanine z UV-zaščito; - oblačila, izdelana posebej za vodne športe. Naravni materiali, kot je bombaž, so lahko udobni in zračni, vendar sami po sebi pogosto ne nudijo dovolj visoke zaščite, razen če so posebej obdelani ali gosto tkani.

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Kako izbrati pravi klobuk?

Klobuk je eden najbolj preprostih, a pogosto spregledanih načinov zaščite pred soncem. Dermatologi priporočajo klobuke s širokimi krajci, ki zaščitijo : - obraz, - ušesa, - vrat, - zgornji del ramen. Najboljša izbira je klobuk s krajcem, širokim približno 7 centimetrov ali več. Baseball kape so priljubljene, vendar zaščitijo predvsem čelo in del obraza. Ušesa in zadnji del vratu ostanejo izpostavljeni, zato pri daljšem bivanju na soncu niso najboljša samostojna zaščita.

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Ali temna oblačila bolje ščitijo pred soncem?

Barva vpliva na zaščito, vendar ni edini dejavnik. Temnejši odtenki običajno absorbirajo več UV-žarkov in lahko nudijo boljšo zaščito kot zelo svetle barve. Vendar je veliko pomembnejša gostota tkanja in sama izdelava oblačila. Majica temne barve iz redko tkane tkanine je lahko manj učinkovita kot svetlejše oblačilo z visoko UPF-zaščito.

Na kaj biti pozoren pri nakupu?

Pri izbiri zaščitnih oblačil preverite naslednje stvari. 1. Oznako UPF Poiščite izdelke z jasno navedeno UV-zaščito. Če proizvajalec navaja UPF 30, 50 ali 50+, pomeni, da je bila zaščita izmerjena. 2. Pokritost kože Daljši rokavi, višji ovratniki in daljši kroji zagotavljajo večjo zaščito kot kratka oblačila. 3. Udobje pri športu Pri aktivnostih, kot so plavanje, supanje, tek ali pohodništvo, izberite lahke, zračne materiale, ki odvajajo vlago. 4. Obstojnost zaščite Pri kakovostnih UPF-oblačilih zaščita običajno ni le površinska, ampak je del strukture materiala. Pri nekaterih navadnih oblačilih pa se lahko zaščita zmanjša zaradi obrabe, raztezanja ali pranja.

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Ali zaščitna oblačila nadomestijo kremo za sončenje?

Ne popolnoma. Oblačila so odlična zaščita za dele telesa, ki jih pokrivajo, vendar ostanejo izpostavljeni predeli, kot so obraz, roke ali stopala. Dermatologi zato priporočajo kombinacijo : - UPF-oblačil, - klobuka, - sončnih očal, - zaščitne kreme na nepokritih delih kože.

Za koga so UV-zaščitna oblačila še posebej priporočljiva?

Čeprav so koristna za vse, jih strokovnjaki posebej priporočajo : - otrokom, ki veliko časa preživijo zunaj; - ljudem s svetlo kožo; - osebam z večjim številom znamenj; - ljudem, ki so že preboleli kožnega raka; - športnikom na prostem; - ljudem, ki delajo na prostem. Pri teh skupinah lahko dosledna zaščita pomembno zmanjša izpostavljenost UV-sevanju.

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Najboljša zaščita je tista, ki jo dejansko uporabljamo

Zaščitna oblačila in klobuki niso modni dodatek, ampak pomemben del zaščite kože. Pri večurnem bivanju na soncu so pogosto učinkovitejši in zanesljivejši kot zanašanje samo na zaščitno kremo. Sonce ne poškoduje kože le ob očitnih opeklinah. UV-poškodbe se kopičijo skozi leta, zato je dobra zaščita že od mladosti ena najboljših naložb v zdravje kože.