5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici

Življenje z luskavico pogosto pomeni nenehno iskanje ravnovesja med uporabo predpisanih krem in obvladovanjem vsakdanjih dejavnikov, ki vplivajo na kožo. Morda se zdi, da so vaša dejanja nepomembna, vendar lahko prav navade, ki jih izvajate vsak dan, določajo, kako mirna bo vaša koža. Dobra novica je, da so te navade v vaši domeni in jih lahko spremenite. Ne gre le za to, kaj nanesete na kožo, ampak kako skrbite za celotno telo. Danes razkrivamo pet najpogostejših napak, ki jih ljudje delajo, in ponujamo rešitve, ki bodo vaši koži dale priložnost za hitrejšo regeneracijo in manj vnetij.

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Zakaj je pitje vode ključno za vašo kožo

Ali pijete dovolj vode? To vprašanje pri luskavici ni zgolj vljudnostno, temveč bistveno za vaše zdravje. Ko telo postane dehidrirano, koža izgubi svojo elastičnost in postane luskava. Takšna koža je veliko bolj nagnjena k razpokam, kar ne povzroča le bolečine, ampak tudi močan srbež. Najboljši način za pomoč koži je, da zjutraj začnete z velikim kozarcem vode. Izogibajte se sladkanim pijačam, saj te telesu ne nudijo prave vlage. Voda je najenostavnejši in najcenejši "pripomoček", ki ga imate na voljo, da umirite vnetje in preprečite neprijetno luščenje kože skozi ves dan.

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Redno pitje vode preprečuje izsušitev kože in je prvi korak pri preprečevanju bolečega razpokanja lusk.

Ustavite praskanje in luščenje krast

Vemo, kako neznosno je lahko srbenje, a praskanje in trganje lusk sta verjetno najhujši stvari, ki ju lahko storite svoji koži. S praskanjem ustvarjate rane, ki krvavijo in postanejo gojišče za bakterije. Poleg tega praskanje sproži začaran krog – bolj ko se praskate, bolj koža odgovori z vnetjem in tvorbo novih lusk. Če vas srbi, poskusite mesto le rahlo potapkati z dlanjo ali nanesti hladilno kremo. Redno striženje nohtov vam bo pomagalo, da ne boste podzavestno ranili kože, še posebej ponoči. Potrpežljivost pri celjenju je ključna, da preprečite brazgotine in trajna poslabšanja.

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Zakaj sta stres in alkohol sovražnika številka ena

Marsikdo ne opazi povezave med tistim kozarcem vina in pordelo kožo naslednji dan. Alkohol dehidrira telo in hkrati spodbuja vnetje, kar je najslabša kombinacija za luskavico. Poleg alkohola pa je tu še stres. Vaša koža je prvi organ, ki reagira na napetost v službi ali doma. Namesto da bi stres reševali s škodljivimi razvadami, poskusite z gibanjem na svežem zraku ali globokim dihanjem. Že deset minut sprostitve na dan lahko opazno umiri srbečico in pordelost. Vaše mentalno zdravje in vaša koža sta tesno povezana, zato poskrbite za oba hkrati.

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Pozor pri prhanju: voda naj bo mlačna

Čeprav se vroča prha zdi sproščujoča, je za luskavico lahko prava katastrofa. Vroča voda izpira naravna olja z vaše kože, kar povzroči, da postane suha, rdeča in srbeča takoj, ko stopite izpod tuša. Svetujemo vam, da temperaturo vode nekoliko znižate in se umivate le toliko časa, kolikor je nujno potrebno. Ko se obrišete (kože ne drgnite, le nežno jo popivnajte), takoj nanesite bogato vlažilno kremo. Ta krema bo delovala kot ščit in zadržala vlago, ki jo koža potrebuje za elastičnost in zaščito pred vnetji. To je preprost trik, ki bo takoj izboljšal vaše počutje.