Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehrana KožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicina Koža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Kožni rak
Koža

Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati

N.R.A.
04. 08. 2026 03.31
0

Večina ljudi ob omembi kožnega raka najprej pomisli na melanom. A dejstvo je, da je ta sicer najnevarnejša, ni pa najpogostejša oblika bolezni.

Veliko pogosteje zdravniki diagnosticirajo bazalnocelični in ploščatocelični rak kože. Vsi trije zahtevajo pozornost, vendar se razlikujejo po tem, kako nastanejo, kako so videti in kako nevarni so. 

Melanom: najredkejši, a tudi najagresivnejši

Melanom nastane iz melanocitov, celic, ki proizvajajo pigment melanin. Čeprav predstavlja le manjši delež vseh kožnih rakov, povzroči največ smrti, saj se lahko hitro razširi v bezgavke in druge organe. Prav zato je zgodnje odkrivanje odločilnega pomena. Melanom se pogosto razvije iz znamenja ali pa se pojavi kot nova sprememba na koži. Dermatologi priporočajo pravilo ABCDE:

Kožni rak
Kožni rakFOTO: AdobeStock

A – asimetrija,

B – nepravilni robovi,

C – več različnih barv,

D – premer več kot šest milimetrov,

E – spreminjanje velikosti, oblike ali barve.

Vsaka nova ali spreminjajoča se pigmentna sprememba zahteva pregled pri dermatologu. 

Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Preberi še
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta

Bazalnocelični rak: najpogostejši in najmanj agresiven

Bazalnocelični karcinom je najpogostejša oblika kožnega raka. Največkrat nastane zaradi dolgoletne izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom in se običajno pojavi na obrazu, nosu, ušesih ali vratu.

Videti je lahko kot:

- sijoča ali biserna bunkica,

- ranica, ki se celi in ponovno odpre,

- rožnata ali rdečkasta lisa,

- brazgotini podobna sprememba.

Čeprav skoraj nikoli ne zaseva, lahko brez zdravljenja postopoma raste in poškoduje okoliško kožo, hrustanec ali celo kost. Zato ga je treba odstraniti čim prej.

Ploščatocelični karcinom
Ploščatocelični karcinomFOTO: AdobeStock

Ploščatocelični rak: bolj agresiven od bazalnoceličnega

Ploščatocelični rak kože prav tako nastane predvsem zaradi dolgotrajnega izpostavljanja soncu. Pogosto se razvije na obrazu, lasišču, ustnicah, ušesih in hrbtiščih rok.

Najpogosteje se kaže kot:

- hrapava, luskasta rdeča lisa,

- trda zatrdlina,

- ranica, ki se ne zaceli,

- sprememba, ki lahko krvavi ali se lušči.

V primerjavi z bazalnoceličnim rakom ima večjo možnost širjenja v globlja tkiva in bezgavke, predvsem če zdravljenje zamuja.

Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Preberi še
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno

Kako si jih najlažje zapomniti?

Melanom: najmanj pogost, vendar najbolj nevaren, ker hitro zaseva.

Bazalnocelični rak: najpogostejši, raste počasi in le redko zaseva.

Ploščatocelični rak: pogost, nekoliko agresivnejši od bazalnoceličnega in se lahko razširi, če ga ne zdravimo. 

Kožni rak - bazalnocelični karcinom
Kožni rak - bazalnocelični karcinomFOTO: Profimedia

Kdaj morate k zdravniku?

Dermatologi opozarjajo, da ne smete čakati, če opazite:

- znamenje, ki se spreminja,

- ranico, ki se več tednov ne zaceli,

- novo kožno spremembo, ki raste,

- spremembo, ki krvavi, srbi ali boli.

Večina kožnih rakov je ob zgodnjem odkritju zelo uspešno ozdravljiva. Veliko težav pa nastane prav zato, ker ljudje prve znake predolgo spregledajo.

Ste vedeli, da obstaja več vrst kožnega raka?
Preberi še
Ste vedeli, da obstaja več vrst kožnega raka?

Sonce ostaja glavni dejavnik tveganja

Najpomembnejši dejavnik tveganja za vse tri vrste kožnega raka je ultravijolično (UV) sevanje, tako naravno sonce kot solariji. Strokovnjaki priporočajo redno uporabo zaščitnega faktorja SPF 30 ali več, zaščitna oblačila, izogibanje opoldanskemu soncu ter redno samopregledovanje kože.

Viri: American Academy of Dermatology, American Cancer Society, Cleveland Clinic Health Essentials, Healthline, National Cancer Institute (NCI), Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kožni rak melanom dermatologija zdravje kože preprečevanje raka
Koža

Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje

Koža

Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta

Vizita.si Ste vedeli, da obstaja več vrst kožnega raka?
Vizita.si Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?
Vizita.si Lahko srbenje pod pazduho opozarja na raka?
Vizita.si Najbolj smrtonosne oblike raka – in kako jih večina ljudi spregleda
Moskisvet.com Rak debelega črevesa - bi vas moralo skrbeti?
Vizita.si Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Vizita.si Strokovnjaki opozarjajo: majhne navade, ki lahko pomenijo razliko med zdravjem in boleznijo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1876