Melanom, bazalnocelični ali ploščatocelični rak? To so ključne razlike, ki jih morate poznati

Veliko pogosteje zdravniki diagnosticirajo bazalnocelični in ploščatocelični rak kože. Vsi trije zahtevajo pozornost, vendar se razlikujejo po tem, kako nastanejo, kako so videti in kako nevarni so.

Melanom: najredkejši, a tudi najagresivnejši

Melanom nastane iz melanocitov, celic, ki proizvajajo pigment melanin. Čeprav predstavlja le manjši delež vseh kožnih rakov, povzroči največ smrti, saj se lahko hitro razširi v bezgavke in druge organe. Prav zato je zgodnje odkrivanje odločilnega pomena. Melanom se pogosto razvije iz znamenja ali pa se pojavi kot nova sprememba na koži. Dermatologi priporočajo pravilo ABCDE :

icon-expand Kožni rak FOTO: AdobeStock

A – asimetrija,

B – nepravilni robovi,

C – več različnih barv,

D – premer več kot šest milimetrov,

E – spreminjanje velikosti, oblike ali barve.

Vsaka nova ali spreminjajoča se pigmentna sprememba zahteva pregled pri dermatologu.

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Bazalnocelični rak: najpogostejši in najmanj agresiven

Bazalnocelični karcinom je najpogostejša oblika kožnega raka. Največkrat nastane zaradi dolgoletne izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom in se običajno pojavi na obrazu, nosu, ušesih ali vratu. Videti je lahko kot: - sijoča ali biserna bunkica, - ranica, ki se celi in ponovno odpre, - rožnata ali rdečkasta lisa, - brazgotini podobna sprememba. Čeprav skoraj nikoli ne zaseva, lahko brez zdravljenja postopoma raste in poškoduje okoliško kožo, hrustanec ali celo kost. Zato ga je treba odstraniti čim prej.

icon-expand Ploščatocelični karcinom FOTO: AdobeStock

Ploščatocelični rak: bolj agresiven od bazalnoceličnega

Ploščatocelični rak kože prav tako nastane predvsem zaradi dolgotrajnega izpostavljanja soncu. Pogosto se razvije na obrazu, lasišču, ustnicah, ušesih in hrbtiščih rok. Najpogosteje se kaže kot: - hrapava, luskasta rdeča lisa, - trda zatrdlina, - ranica, ki se ne zaceli, - sprememba, ki lahko krvavi ali se lušči. V primerjavi z bazalnoceličnim rakom ima večjo možnost širjenja v globlja tkiva in bezgavke, predvsem če zdravljenje zamuja.

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Kako si jih najlažje zapomniti?

Melanom: najmanj pogost, vendar najbolj nevaren, ker hitro zaseva. Bazalnocelični rak: najpogostejši, raste počasi in le redko zaseva. Ploščatocelični rak: pogost, nekoliko agresivnejši od bazalnoceličnega in se lahko razširi, če ga ne zdravimo.

icon-expand Kožni rak - bazalnocelični karcinom FOTO: Profimedia

Kdaj morate k zdravniku?

Dermatologi opozarjajo, da ne smete čakati, če opazite: - znamenje, ki se spreminja, - ranico, ki se več tednov ne zaceli, - novo kožno spremembo, ki raste, - spremembo, ki krvavi, srbi ali boli. Večina kožnih rakov je ob zgodnjem odkritju zelo uspešno ozdravljiva. Veliko težav pa nastane prav zato, ker ljudje prve znake predolgo spregledajo.

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Sonce ostaja glavni dejavnik tveganja

Najpomembnejši dejavnik tveganja za vse tri vrste kožnega raka je ultravijolično (UV) sevanje, tako naravno sonce kot solariji. Strokovnjaki priporočajo redno uporabo zaščitnega faktorja SPF 30 ali več, zaščitna oblačila, izogibanje opoldanskemu soncu ter redno samopregledovanje kože.