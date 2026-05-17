Mit ali resnica: ali lahko porjavimo tudi s SPF 50?

Strokovnjaki na področju dermatologije pojasnjujejo, da SPF 50 občutno zmanjša intenzivnost UV-sevanja, ki doseže povrhnjico, vendar je v celoti ne izolira. Zato lahko strokovno potrdimo: da, porjavitev je mogoča tudi ob uporabi SPF 50, vendar proces poteka znatno počasneje, postopoma ter predvsem varneje in z manj škodljivimi vplivi na kožo.

SPF 50 ne zagotavlja popolne zaščite pred UV-žarki

Strokovnjaki s portala Verywell Health pojasnjujejo, da zaščitni faktor SPF 50 filtrira približno 98 % UVB-žarkov, kar pomeni, da preostala 2 % žarkov še vedno dosežeta kožno bariero. Ta odstotek zadošča za postopno tvorbo pigmenta, kar omogoča počasnejšo porjavitev kože. WebMD dodatno potrjuje, da nobena oblika zaščitnega faktorja ne nudi absolutne bariere pred sončnim sevanjem, zaradi česar je rahla porjavitev mogoča tudi ob uporabi visokih zaščitnih sredstev.

Dejavniki, ki vplivajo na porjavitev kljub uporabi SPF 50

Prvič, UVA-žarki prodrejo v globlje plasti kože. Po navedbah Johns Hopkins Medicine so UVA-žarki primarno odgovorni za dolgoročno pigmentacijo in procese staranja kože. Ker se oznaka SPF osredotoča predvsem na blokiranje UVB-žarkov, ki povzročajo opekline, UVA-sevanje še naprej spodbuja naravne pigmentacijske procese.

Drugič, kumulativni učinek izpostavljenosti; raziskave portala ScienceAlert izpostavljajo, da se škodljivi vplivi UV-svetlobe v koži seštevajo, kar sčasoma privede do spremembe polti tudi pri zaščiteni koži. Tretjič, nepravilna uporaba; strokovna priporočila Johns Hopkins Medicine opozarjajo na nujnost zadostnega nanosa kreme in njene obnove vsaki dve uri, saj se učinkovitost zaščitnega sloja z dolgotrajno izpostavljenostjo soncu zmanjšuje.

Varnostni vidiki porjavitve s SPF 50

Čeprav uporaba SPF 50 znatno zmanjšuje verjetnost nastanka sončnih opeklin in zmanjšuje tveganje za poškodbe celične DNK, raziskave ScienceAlert opozarjajo na akumulacijo mikropoškodb kože. Sklepno velja, da SPF 50 bistveno zmanjšuje tveganje, ne odpravlja pa ga v celoti. Porjavitev pri uporabi visokega zaščitnega faktorja je vsekakor varnejša in poteka bolj kontrolirano, vendar je za doseganje ustrezne ravni varnosti nujno dosledno upoštevanje smernic o pravilnem in rednem nanosu zaščitnih sredstev.