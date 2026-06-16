Najbolj nevarni miti o sončenju, ki še vedno krožijo na družbenih omrežjih

Dermatologi že leta opozarjajo, da napačne informacije o soncu prispevajo k večjemu številu sončnih opeklin, prezgodnjemu staranju kože in povečujejo tveganje za kožnega raka. Kljub temu nekateri miti še vedno dosegajo milijone ogledov na TikToku, Instagramu in drugih platformah. Preverili smo, kateri so med najbolj razširjenimi in zakaj jim ne gre verjeti.

Anketa Arhiv Kako se poleti najpogosteje zaščitite pred soncem? Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. Moški Ženska Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 4 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 2 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 2 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 1 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 0 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 1 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 1 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 1 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 4 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 1 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 1 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 0 Skupaj Moški Ženska

Mit št. 1: Če je oblačno, sončna krema ni potrebna

To je eden najpogostejših in hkrati najbolj nevarnih mitov. Tudi ko je nebo prekrito z oblaki, lahko do 80 odstotkov UV-žarkov prodre skozi oblačnost. To pomeni, da lahko koža utrpi poškodbe tudi na videz manj sončen dan. Mnogi ljudje sončne opekline doživijo prav med oblačnim vremenom, ker podcenijo moč UV-sevanja in zaščite sploh ne uporabijo.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Mit št. 2: Zagorela koža je znak zdravja

Na družbenih omrežjih je zagorela polt pogosto predstavljena kot simbol zdravja, vitalnosti in privlačnosti. V resnici je porjavelost obrambni mehanizem kože. Ko UV-žarki poškodujejo kožne celice, telo začne proizvajati več melanina, da bi se zaščitilo pred nadaljnjimi poškodbami. Dermatologi poudarjajo, da ne obstaja zdrava porjavelost. Vsaka sprememba barve kože zaradi sonca pomeni, da je prišlo do poškodbe DNK v kožnih celicah.

Preberi še Vas koža po sončenju srbi, čeprav ste uporabili zaščito? To je lahko znak preobčutljivosti

Mit št. 3: Sončna krema preprečuje nastanek vitamina D

Ta trditev se pogosto pojavlja v objavah, ki odsvetujejo uporabo zaščitnega faktorja. Res je, da UVB-žarki sodelujejo pri tvorbi vitamina D, vendar raziskave kažejo, da redna uporaba sončne kreme običajno ne povzroči pomanjkanja tega vitamina. Večina ljudi ga še vedno tvori dovolj, poleg tega ga lahko pridobimo tudi s prehrano in prehranskimi dopolnili.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Mit št. 4: Če imam temnejšo polt, ne potrebujem zaščite

Temnejša koža vsebuje več melanina in nudi nekoliko več naravne zaščite pred UV-sevanjem. To pa ne pomeni, da je imuna na poškodbe zaradi sonca. Tudi ljudje s temnejšo poltjo lahko dobijo sončne opekline, pigmentne madeže, prezgodnje gube in kožnega raka. Dermatologi zato uporabo zaščitnega faktorja priporočajo vsem, ne glede na tip kože.

Preberi še Strokovnjaki opozarjajo: to morate vedeti o soncu in kožnem raku

Mit št. 5: En nanos sončne kreme zadošča za ves dan

Mnogi mislijo, da je jutranji nanos zaščitne kreme dovolj. V resnici se zaščitni sloj zaradi potenja, kopanja, brisanja z brisačo in naravne razgradnje postopoma zmanjšuje. Strokovnjaki priporočajo, da zaščito obnavljamo približno vsaki dve uri oziroma pogosteje po plavanju ali intenzivnem potenju.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Mit št. 6: Najprej moram dobiti osnovno porjavelost, da ne bom opečen

Ta nasvet je še posebej priljubljen pred poletnimi dopusti. Tako imenovana osnovna porjavelost zagotavlja zelo malo zaščite – približno toliko kot zaščitni faktor SPF 3 ali manj. To je bistveno premalo za učinkovito zaščito kože. Poleg tega je tudi takšna porjavelost posledica UV-poškodb.

Preberi še Kako izbrati pravi zaščitni faktor glede na tip kože

Mit št. 7: Naravna olja ščitijo pred soncem

Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo objave, ki kokosovo olje, olivno olje ali druga naravna olja predstavljajo kot alternativo sončni kremi. Čeprav nekatera olja nudijo minimalno zaščito, ta nikakor ni primerljiva z dermatološko testiranimi izdelki z zaščitnim faktorjem. Uporaba olj namesto sončne kreme lahko močno poveča tveganje za sončne opekline.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Mit št. 8: Sončna krema je potrebna samo na plaži

UV-žarki ne delujejo samo med poležavanjem ob morju. Koža je soncu izpostavljena med vožnjo, sprehodi, športom, vrtnarjenjem in vsakodnevnimi opravili. Kumulativna izpostavljenost UV-sevanju skozi leta predstavlja enega glavnih dejavnikov staranja kože in razvoja kožnega raka.

Preberi še Sončne opekline pri otrocih: dolgoročne posledice, ki jih starši pogosto spregledajo

Mit št. 9: Če se ne opečem, sonce moji koži ne škoduje

Sončne opekline so le najbolj očiten znak poškodbe. UV-sevanje povzroča tudi poškodbe DNK, razgradnjo kolagena, nastanek pigmentnih madežev in pospešeno staranje kože. Te spremembe se pogosto pokažejo šele čez več let. Zato odsotnost opeklin še ne pomeni, da je koža varna pred posledicami sonca.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Mit št. 10: Zaščitni faktor SPF 100 pomeni popolno zaščito

Višji zaščitni faktor sicer nudi nekoliko več zaščite, vendar nobena krema ne blokira 100 odstotkov UV-žarkov. Prav zato dermatologi opozarjajo, da SPF ni dovoljenje za daljše sončenje. Zaščitna krema mora biti le del celotne zaščite, ki vključuje tudi senco, pokrivala in zaščitna oblačila.

Preberi še Slovenski dermatologi pozivajo k strožji zaščiti pred UV-sevanjem: ''Vsako leto odlašanja pomeni nove bolnike''

Zakaj so takšni miti nevarni?

Težava družbenih omrežij je, da se senzacionalni nasveti širijo hitreje kot strokovno preverjene informacije. Posledica so lahko pogostejše sončne opekline, trajne pigmentne spremembe, prezgodnje staranje kože in povečano tveganje za razvoj melanoma – najnevarnejše oblike kožnega raka. Prav zato dermatologi priporočajo, da zdravstvene nasvete preverjamo pri strokovnjakih in ne zgolj pri vplivnežih na družbenih omrežjih.

Preberi še Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti