Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi

A prav tam je koža pogosto izpostavljena še večjemu odmerku ultravijoličnih (UV) žarkov kot na kopnem. Poleg neposrednega sonca UV-sevanje namreč odbija tudi vodna gladina, zato lahko do kože pride več žarkov, kot se zavedamo. Če temu dodamo še potenje, pogosto brisanje z brisačo in večurno gibanje na prostem, postane jasno, zakaj dermatologi opozarjajo, da običajna uporaba zaščitne kreme pogosto ni dovolj.

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Zakaj so športi na vodi posebno tveganje?

Ko smo v vodi ali na njej, smo soncu izpostavljeni z več strani. UV-žarki prihajajo neposredno z neba, del pa jih odbije vodna površina. To pomeni, da je obremenitev kože večja kot pri številnih drugih športih. Poleg tega voda hladi telo, zato pogosto nimamo občutka, kako močno sonce dejansko deluje. Mnogi ugotovijo, da so se opekli šele po koncu aktivnosti. Še posebej izpostavljeni so obraz, nos, ramena, vrat, ušesa, hrbtna stran nog in narti.

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Izberite širokospektralno zaščito

Prva stvar, na katero svetujejo dermatologi, je oznaka broad spectrum. To pomeni, da krema ščiti pred: UVB-žarki, ki povzročajo sončne opekline, UVA-žarki, ki prodirajo globlje v kožo, pospešujejo njeno staranje in prispevajo k razvoju kožnega raka. Če izdelek ne nudi zaščite pred obema vrstama sevanja, zaščita ni popolna.

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Za športnike je priporočljiv SPF 50

Čeprav dermatologi priporočajo najmanj SPF 30, pri športih na vodi večina strokovnjakov svetuje zaščitni faktor SPF 50. Razlog ni le močnejše sonce, temveč dejstvo, da večina ljudi nanese premalo kreme. Višji zaščitni faktor zato predstavlja dodatno varnostno rezervo, nikakor pa ne pomeni, da lahko ostanemo dlje na soncu.

Vodoodporno ne pomeni vodotesno

Ena najpogostejših zmot je prepričanje, da vodoodporna krema ostane učinkovita ves dan. Dermatologi opozarjajo, da izraz water resistant pomeni le, da izdelek ohrani deklarirano zaščito približno 40 minut v vodi, oznaka very water resistant pa do približno 80 minut. Po tem času ali po intenzivnem plavanju, potenju oziroma brisanju z brisačo je treba zaščitno kremo ponovno nanesti.

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Katera tekstura je najboljša?

Za športne aktivnosti niso vse oblike zaščite enako praktične. Dermatologi priporočajo: - losjone in kreme , ki zagotavljajo enakomeren nanos in dobro obstojnost; - sticke , ki so odlični za nos, ličnice, ušesa in ustnice; - gele , ki jih pogosto izberejo športniki zaradi lahkega občutka na koži. Spreji so priročni, vendar obstaja večja možnost neenakomernega nanosa. Če jih uporabljamo, jih je treba nanesti dovolj obilno in nato razmazati po koži.

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Ne pozabite na zaščitna oblačila

Pri večurnih aktivnostih dermatologi vse pogosteje priporočajo oblačila z oznako UPF (Ultraviolet Protection Factor). Takšne majice in pajkice lahko nudijo zaščito, primerljivo z zelo visokim zaščitnim faktorjem, obenem pa se njihova učinkovitost ne zmanjša zaradi potenja ali plavanja tako hitro kot pri kremah. Še posebej priporočljive so za : - deskarje, - suparje, - jadralce, - kajakaše, - otroke, ki dolgo plavajo ali se igrajo v vodi.

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Zaščitite tudi oči in ustnice

Na vodi pogosto pozabimo na dele telesa, ki so najbolj izpostavljeni. Strokovnjaki priporočajo : - sončna očala s 100-odstotno UVA- in UVB-zaščito; - balzam za ustnice z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več; - klobuk ali športno kapo, kadar aktivnost to omogoča.

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Pravilni nanos je pomembnejši od znamke

Dermatologi poudarjajo, da je način uporabe pomembnejši od blagovne znamke. Za najboljšo zaščito priporočajo : - nanos približno 15 do 30 minut pred odhodom na sonce; - približno 30 mililitrov kreme za celotno telo odrasle osebe; - ponovni nanos vsaki dve uri oziroma po vsakem daljšem plavanju ali brisanju z brisačo; - posebno pozornost nosu, ušesom, vratu, ramenom, nartom in zadnjemu delu nog.

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Najboljša zaščita je kombinacija več ukrepov

Nobena krema ne more popolnoma preprečiti UV-poškodb. Zato dermatologi priporočajo kombinacijo različnih oblik zaščite: kakovostno širokospektralno zaščitno kremo z visokim SPF, zaščitna oblačila, sončna očala, pokrivalo in izogibanje najmočnejšemu soncu med 10. in 16. uro. Pri športih na vodi je to še posebej pomembno, saj lahko zaradi odboja sončnih žarkov z vodne gladine in daljše izpostavljenosti koža prejme precej več UV-sevanja, kot se zdi na prvi pogled. Prava zaščita zato ni le vprašanje udobja, temveč dolgoročne skrbi za zdravje kože.