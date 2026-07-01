Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehrana KožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicina Koža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Opekline
Koža

Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije

N.R.A.
01. 07. 2026 03.01
0

Poleti je naša koža še posebej izpostavljena – soncu, vročini, soli, kloru in številnim izdelkom za zaščito in nego. Rdečica na koži je zato pogosta, a ni vsaka rdečina nedolžna. V nekaterih primerih gre za resno alergijsko reakcijo ali celo sončne opekline 2. stopnje, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Prepoznavanje razlike med običajno začasno reakcijo in stanjem, ki ogroža kožo (ali celo zdravje), je ključno za pravočasno pomoč.

Zakaj poleti koža pogosteje reagira

Poleti se poveča stik kože z alergeni (kreme, UV-filtri, morska voda, pesek, potenje), kar poveča tveganje za alergijske izpuščaje. Hkrati so UV-žarki močnejši, kot piše Mayo Clinic, kar pomeni večje tveganje za poškodbe kože, tudi če uporabljamo zaščitna sredstva. Povrhnjica postane bolj občutljiva, hitreje dehidrira in se slabše regenerira.

7 dejstev, ki jih morate vedeti o kremi za sončenje
Preberi še
7 dejstev, ki jih morate vedeti o kremi za sončenje

Značilnosti običajne poletne rdečice

Rdečica brez bolečine in srbenja

Običajna rdečica se pogosto pojavi kot posledica vročine, trenja ali začasne preobčutljivosti. Kot pojasnjuje WebMD, je takšna rdečina površinska, blaga, brez mehurjev in običajno ne srbi. Izgine v nekaj urah po hlajenju ali negi s pomirjevalnimi kremami.

Poletje koža
Poletje kožaFOTO: AdobeStock

Pojavi se na izpostavljenih delih, brez širjenja

Rdečica zaradi sonca ali toplote se navadno omeji na obraz, vrat, prsni koš in roke – dele telesa, ki so najbolj izpostavljeni. TheHealthy opozarja, da se običajna rdečica ne širi hitro, nima izrazitega roba in ne povzroča sistemskih simptomov (glavobol, vročina, slabost).

Mladi naj bi bili bolj 'nonšalantni' do opeklin
Preberi še
Mladi naj bi bili bolj 'nonšalantni' do opeklin

Rdečica brez sprememb na površini kože

Koža sicer lahko deluje razdraženo, a ostaja gladka, brez mehurjev, lusk ali ranic. Po podatkih Cleveland Clinic gre pri takšni rdečici pogosto za začasno odzivnost kože, ki ne zahteva posebnega zdravljenja.

Poletje koža
Poletje kožaFOTO: AdobeStock

Kako prepoznati alergijsko reakcijo kože

Rdečica s srbenjem, zatekanjem ali pikajočim občutkom

Alergijska reakcija na koži se kaže kot srbeč, otekel ali pikajoč izpuščaj, ki se pogosto pojavi v obliki urtikarije (koprivnica). Verywell Health poudarja, da se tak izpuščaj lahko hitro širi in se seli po telesu.

Rdečica
RdečicaFOTO: Thinkstock

Mehurji, izcedek ali luščenje kože

Kot opozarja Mayo Clinic, hujše alergijske reakcije povzročijo vnetje, pri katerem nastanejo vodeni mehurji ali razpoke, iz katerih lahko izteka tekočina. Koža se začne luščiti ali pokati, kar kaže na poškodbo zaščitne bariere.

Poletje koža
Poletje kožaFOTO: Adobe Stock

Prisotni so sistemski znaki

Pri hujših alergijah se pojavijo tudi drugi simptomi: oteklost obraza ali jezika, težko dihanje, občutek zadušitve ali omedlevica. WebMD navaja, da gre v teh primerih za nujno stanje – anafilaktično reakcijo, ki zahteva takojšnje ukrepanje in uporabo adrenalina.

Poskrbite, da bo preostanek poletja varen in zdrav
Preberi še
Poskrbite, da bo preostanek poletja varen in zdrav

Kako prepoznati sončne opekline 2. stopnje

Bolečina, mehurji in rane

Sončne opekline 2. stopnje niso zgolj rdečica. Kot poudarja Johns Hopkins Medicine, se pojavijo globoke poškodbe kože, z mehurji, ranami in intenzivno bolečino, tudi ob rahlem dotiku. Koža je občutljiva na toploto, oblačila in celo zrak.

Mehurji
MehurjiFOTO: iStockphoto

Koža postane sijoča in napeta

Poškodovana povrhnjica postane napeta, sijoča in se pogosto hitro začne luščiti. TheHealthy izpostavlja, da je takšna koža izjemno dovzetna za okužbe, saj je zaščitna plast oslabljena.

Znamenje, ki vas lahko stane življenja – pravočasno prepoznajte melanom
Preberi še
Znamenje, ki vas lahko stane življenja – pravočasno prepoznajte melanom

Možni so tudi splošni simptomi

Opekline 2. stopnje lahko spremljajo vročina, mrzlica, slabost, glavobol ali šibkost – znaki, da je telo v vnetnem odzivu. Cleveland Clinic opozarja, da moramo v takih primerih poiskati zdravniško pomoč, saj lahko pride do zapletov.

Sončne opekline
Sončne opeklineFOTO: AdobeStock

Kako ukrepati ob sumu na resno stanje kože

Pri alergijah

Če gre za blago obliko, pomagajo antihistaminiki, hlajenje in izogibanje sprožilcem. Pri močnejši reakciji (otekanje, težko dihanje) je nujna takojšnja medicinska pomoč.

Vse, kar morate vedeti o alergiji na pršice
Preberi še
Vse, kar morate vedeti o alergiji na pršice

Pri sončnih opeklinah 2. stopnje

Hladne obkladke uporabljajte nežno, ne prebijajte mehurjev in kožo negujte z izdelki brez alkohola in dišav. WebMD priporoča posvet z zdravnikom ob vsakem znaku okužbe (gnoj, neprijeten vonj, naraščajoča bolečina).

Sončne opekline
Sončne opeklineFOTO: AdobeStock

Kako zaščititi kožo pred poletnimi poškodbami

Uporabljajte preverjeno zaščito pred soncem

Kot svetuje Verywell Health, izberite kreme z zaščitnim faktorjem 30 ali več, brez dišav in z minimalnim številom sestavin. Nanašajte jih vsakih 2 uri in vedno po kopanju.

Melanom: dermatovenerologa o prepoznavanju sumljivih znamenj in zaščiti pred soncem
Preberi še
Melanom: dermatovenerologa o prepoznavanju sumljivih znamenj in zaščiti pred soncem

Nosite lahka, zračna oblačila in pokrivala

Oblačila ščitijo kožo ne le pred UV-žarki, ampak tudi pred draženjem zaradi potenja ali trenja. Mayo Clinic svetuje uporabo naravnih materialov in pokrival s senčnikom.

Sončenju se raje izognite.
Sončenju se raje izognite.FOTO: Adobe Stock

Pozorno spremljajte reakcije kože na nove izdelke

Če uvajate novo kremo ali zaščito, najprej testirajte manjšo količino. Kot opozarja WebMD, se alergijska reakcija pogosto razvije šele po nekaj urah, zato bodite pozorni še isti dan.

Zakaj je krema za sončenje nujna za zdravo poletje?
Preberi še
Zakaj je krema za sončenje nujna za zdravo poletje?

Poletna koža je lepa, a ranljiva. Ni vsaka rdečica neškodljiva in ni vsaka reakcija blaga. Poslušajte svojo kožo, prepoznajte pravočasno opozorilne znake in ne odlašajte z ukrepanjem. Zdravje kože je eden ključnih pokazateljev splošnega zdravja – še posebej poleti.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, TheHealthy

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
poletna rdečica koža sončne opekline 2. stopnje alergija na koži poleti kako prepoznati opekline kožni izpuščaj po soncu poletje
Koža

5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici

Zadovoljna.si Največja napaka pri negi kože, ki jo dela skoraj vsak in kako jo hitro popraviti
Vizita.si Katerih težav s kožo ne smete ignorirati?
Vizita.si Zakaj je krema za zaščito pred soncem nuja?
Dominvrt.si Z naravnim sredstvom očistite madež sončne kreme
24ur.com Zakaj so redni pregledi kože ključni?
Vizita.si Previdno, če imate to stanje
24ur.com Kako pomladiti kožo v poletnem času?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765