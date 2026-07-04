Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec

A dermatologi opozarjajo na paradoks: tisto, kar družba pogosto dojema kot znak vitalnosti, je v resnici biološki odziv kože na poškodbo zaradi ultravijoličnega (UV) sevanja. Zakaj nas torej porjavela koža še vedno tako privlači? Odgovor ni v biologiji, temveč predvsem v psihologiji, družbenih normah in desetletjih kulturnih sporočil.
Porjavelost ni znak zdravja
Eden največjih mitov je prepričanje, da je porjavela koža zdrava. Strokovnjaki poudarjajo ravno nasprotno. Ko je koža izpostavljena UV-žarkom, začne tvoriti več melanina, pigmenta, ki kožo potemni. Ta proces ni namenjen lepšemu videzu, ampak predstavlja obrambni mehanizem pred nadaljnjimi poškodbami DNK v kožnih celicah. Z drugimi besedami: porjavelost je dokaz, da je koža že utrpela določeno stopnjo poškodbe.
Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) poudarja, da varna porjavelost ne obstaja. Tudi tako imenovana 'osnovna porjavelost' (base tan) kože ne zaščiti pred opeklinami ali kožnim rakom. Njena zaščita je minimalna in ne more nadomestiti uporabe zaščitne kreme.
Zakaj se nam porjavela koža zdi privlačna?
Odgovor skriva socialna psihologija. Ljudje svojo privlačnost pogosto presojamo skozi prizmo družbenih idealov. Če določeno lastnost pogosto povezujemo z mladostjo, uspehom ali zdravjem, jo začnemo dojemati kot zaželeno, ne glede na dejanska medicinska dejstva.
Raziskave kažejo, da ljudje porjavelo polt pogosto povezujejo z:
- dopustom in prostim časom,
- športnim življenjskim slogom,
- mladostnim videzom,
- višjim družbenim statusom,
- večjo samozavestjo.
To so naučene povezave, ki jih utrjujejo oglasi, družbena omrežja, modna industrija in popularna kultura.
Lepotni ideal se je skozi zgodovino popolnoma obrnil
Zanimivo je, da porjavela koža ni bila vedno simbol lepote. Več stoletij je v Evropi veljala ravno nasprotna logika. Svetla polt je pomenila, da človeku ni bilo treba delati na polju, zato je predstavljala znak premožnosti in višjega družbenega položaja.
Šele v 20. stoletju se je ideal začel spreminjati. Z razvojem turizma, plažnega dopustovanja in prostega časa je zagorela koža postala simbol razkošja, pomenila je, da si človek lahko privošči počitnice in življenje na prostem. Danes ta simbolika ostaja prisotna, čeprav vemo bistveno več o škodljivosti UV-sevanja.
Družbena omrežja pritisk še povečujejo
Instagram, TikTok in druge platforme nenehno prikazujejo podobe popolno zagorelih teles, zlasti v poletnih mesecih. Algoritmi nagrajujejo vizualno privlačne fotografije, zato se videz hitro začne enačiti z vrednostjo posameznika. Dermatologi opozarjajo, da se zaradi družbenih omrežij ponovno širijo številni miti o sončenju, med drugim, da je porjavela koža zdrava ali da je "osnovna porjavelost" dobra zaščita pred opeklinami.
Anketa Ameriške akademije za dermatologijo je pokazala, da številni mladi odrasli še vedno verjamejo tem zmotam, nekateri pa celo menijo, da je pridobivanje zagorele polti pomembnejše od zmanjševanja tveganja za kožnega raka.
Zakaj opozorila o kožnem raku pogosto ne zaležejo?
Psihologi že dolgo ugotavljajo, da ljudje pri odločitvah ne ravnamo vedno racionalno. Če je nagrada takojšnja, lepši videz, več samozavesti ali občutek privlačnosti, dolgoročna tveganja pogosto potisnemo na stran. Kožni rak se lahko razvije šele desetletja pozneje, medtem ko je porjavela koža vidna že po nekaj dneh.
Zanimivo je, da nekatere raziskave kažejo, da opozorila o prezgodnjem staranju kože pri delu ljudi celo učinkoviteje zmanjšajo željo po sončenju kot opozorila o raku. Razlog je preprost: gube, pigmentni madeži in izguba elastičnosti predstavljajo neposredno grožnjo videzu, ki je pogosto glavni motiv za sončenje.
Sončenje lahko postane tudi vedenjska navada
Pri nekaterih ljudeh sončenje preseže zgolj estetsko željo. Raziskave kažejo, da lahko redno sončenje postane ritual, povezan z občutkom sprostitve, boljšega razpoloženja ali večje samozavesti. Nekateri posamezniki poročajo, da se brez zagorele kože počutijo manj privlačne ali celo tesnobne. Strokovnjaki zato opozarjajo, da odločitev za sončenje pogosto ni le vprašanje znanja o zdravstvenih tveganjih, ampak tudi samopodobe in družbenega pritiska.
Kaj pa vitamin D?
Pogost argument v prid sončenju je vitamin D. Dermatologi poudarjajo, da telo vitamin D sicer res tvori pod vplivom sončne svetlobe, vendar zaradi tveganja za kožnega raka namerno izpostavljanje UV-žarkom ni priporočljiva metoda. Potrebe po vitaminu D je varneje pokriti s prehrano ali prehranskimi dopolnili, če so ta potrebna.
Čas za spremembo pogleda
Morda največji izziv ni prepričati ljudi, da UV-sevanje škoduje, to danes ve skoraj vsak. Težje je spremeniti družbeni ideal, ki porjavelo kožo še vedno enači z lepoto in zdravjem. Dermatologi zato poudarjajo preprosto, a pomembno sporočilo: zdrava koža ni nujno porjavela koža. Naravna barva kože ni napaka, ki bi jo bilo treba 'popraviti'. Če si želimo videza zagorele polti, so samoporjavitveni izdelki bistveno varnejša izbira, saj kože ne izpostavljajo škodljivemu UV-sevanju.
Morda je prav čas, da začnemo lepoto povezovati manj z barvo kože in bolj z njenim zdravjem. Kajti porjavela polt je morda modni ideal, nikakor pa ni medicinski, bolje rečeno, zdrav ideal.
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