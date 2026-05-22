Razlika med UVA in UVB žarki in zakaj je pomembno, da znamo razlikovati

Večina nas pozna ultravijolično sevanje le kot neviden del sončne svetlobe, vendar so med različnimi tipi žarkov velike razlike. Najbolj pomembna sta UVA in UVB. UVA žarki predstavljajo kar 95 % vse UV energije, ki doseže Zemljino površje, in so prisotni skozi celoten dan, ne glede na oblake. UVB žarki pa so tisti, ki so najmočnejši sredi dneva in povzročajo neposredne učinke na vrhnjico. Medtem ko UVA prodira globoko v usnjico, se UVB ustavi na površini. "Sonce je najpomembnejši vir UV sevanja," navajajo strokovnjaki, zato je razumevanje teh osnov prvi korak k boljši preventivi in skrbi za zdravje vaše kože skozi vse leto.

Kaj povzročajo UVA žarki in zakaj so nevarni?

UVA žarki so prisotni vedno, ko je zunaj dan, saj prehajajo skozi oblake in steklo. Ker imajo daljšo valovno dolžino, prodrejo globoko v vašo kožo in vplivajo na celice pod površino. Njihov vpliv morda ni takoj viden v obliki opekline, vendar povzročajo prezgodnje staranje kože. Posledica so gube, pigmentni madeži in izguba elastičnosti. Okoli 95 % UV sevanja na tleh je tipa UVA. Ker se ti učinki kopičijo skozi leta, je pomembno vedeti, da UVA poškodbe kože niso le estetska težava, ampak so neposredno povezane z večjim tveganjem za nastanek kožnega raka pozneje v življenju.

UVB žarki povzročajo neposredne poškodbe DNK in so krivi za večino sončnih opeklin ter primerov kožnega raka po svetu.

Vse o UVB žarkih: zakaj nas sonce opeče?

Za razliko od UVA žarkov so UVB žarki tisti, ki nam povzročajo bolečino po dnevu na plaži. Imajo več energije in poškodujejo zunanje plasti kože. Njihova glavna nevarnost je v tem, da neposredno poškodujejo DNK v vaših celicah. UVB žarki so glavni krivec za večino vrst kožnega raka. Čeprav jih oblaki delno ustavijo, jih precej še vedno pride skozi. Najmočnejši so med 10. in 16. uro. Ker se njihovi učinki pokažejo z nekajurno zamudo, marsikdo ne opazi pravočasno, da je izpostavljen preveliki dozi, dokler ni koža že rdeča in vroča na dotik.

Kako se pravilno zaščititi in kje dobiti vitamin D?

Za učinkovito obrambo pred soncem ni dovolj katera koli krema. Izbrati morate tako, ki nudi zaščito širokega spektra – to pomeni, da ustavlja tako UVA kot UVB žarke. Kremo nanašajte vsaki dve uri, sploh če ste v vodi. Strokovnjaki svetujejo SPF 30 ali več. Ne pozabite na obleko, klobuk in sončna očala. Mnogi menijo, da potrebujejo sonce za vitamin D, vendar dermatologi svetujejo drugače. "Svetujejo proti pridobivanju vitamina D preko sonca ali solarijev," saj je varna pot raje skozi zdravo hrano, kot so tuna, losos in jajca, ali s pomočjo prehranskih dopolnil po posvetu z zdravnikom.