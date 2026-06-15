Se vaša koža dobro stara? To so ključni pokazatelji

Vsak izmed nas si želi, da bi njegova koža čim dlje ostala sveža in zdrava, piše net.hr. Čeprav se proces staranja začne kazati prav na obrazu, to še ne pomeni, da je vsaka sprememba slaba. Pravzaprav obstajajo jasni pokazatelji, ki govorijo o tem, da koža dobro prenaša leta. To so signali notranjega zdravja in posledica dobrih življenjskih navad. "Prepoznavanje pozitivnih signalov nam daje povsem novo perspektivo na naravni potek življenja," navajajo strokovnjaki, saj se ves trud pri negi na dolgi rok dejansko obrestuje.
Sposobnost hitrega celjenja poškodb kože
Če se vaše praske in manjše ranice hitro zaprejo, je to odličen znak. To pomeni, da je vaš imunski sistem močan in da vaše telo prejema dovolj proteinov, ki so ključni gradniki za obnovo tkiva. Dermatologi pravijo, da se procesi obnove z leti naravno upočasnijo zaradi nižje proizvodnje kolagena, zato je hitra regeneracija izjemno dragocen podatek o vašem zdravju. Poleg hrane pa ključno vlogo igra tudi vlažnost; dobro hidrirana koža se namreč regenerira znatno hitreje kot suha in dehidrirana.
Mehka tekstura in naraven volumen ličnic
Gladka tekstura kože na dotik je eden najlepših dokazov, da ste za kožo vestno skrbeli. Ko koža nima hrapavih mest ali suhih predelov, to pomeni, da so njene osnovne strukture, kot sta kolagen in elastin, še vedno v dobri kondiciji. Druga pomembna stvar je polnost obraza. Z leti podkožno maščevje upada, kar lahko vodi v utrujen videz. Če vaša lica še vedno ohranjajo svojo polno obliko, to kaže na dobro elastičnost tkiva. "Znotraj postanejo celice fibroblastov manj aktivne, zunaj pa sonce uničuje kolagen," pojasnjuje dr. Lauren Moy pomen zaščite.
Svetla in enakomerna polt brez peg
Če imate enakomeren ten brez večjih pigmentnih madežev, ste lahko več kot zadovoljni. Takšen videz je najboljši dokaz, da ste svojo kožo uspešno ščitili pred nevarnimi UV-žarki. Starostne pege so namreč pogosto posledica tega, koliko sonca smo 'nabrali' skozi leta. Poleg sonca pa strokovnjaki, kot je dr. Hadley King, zdaj opozarjajo tudi na vpliv zaslonov. Modra svetloba lahko povzroči nastanek prostih radikalov, ki uničujejo kolagen in spreminjajo barvo kože. Zdrava koža brez nečistoč in madežev je zato rezultat modrega obnašanja na soncu in pred računalniki.
Vir: net.hr
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