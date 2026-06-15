Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehrana KožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicina Koža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Nega kože
Koža

Se vaša koža dobro stara? To so ključni pokazatelji

N.R.A.
15. 06. 2026 03.13
0

Preverite, ali so vaše negovalne navade učinkovite. Dermatologi razkrivajo pet jasnih znakov, da koža ohranja svojo vitalnost, zdravje in naraven videz.

Vsak izmed nas si želi, da bi njegova koža čim dlje ostala sveža in zdrava, piše net.hr. Čeprav se proces staranja začne kazati prav na obrazu, to še ne pomeni, da je vsaka sprememba slaba. Pravzaprav obstajajo jasni pokazatelji, ki govorijo o tem, da koža dobro prenaša leta. To so signali notranjega zdravja in posledica dobrih življenjskih navad. "Prepoznavanje pozitivnih signalov nam daje povsem novo perspektivo na naravni potek življenja," navajajo strokovnjaki, saj se ves trud pri negi na dolgi rok dejansko obrestuje.

Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Preberi še
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa

Sposobnost hitrega celjenja poškodb kože

Če se vaše praske in manjše ranice hitro zaprejo, je to odličen znak. To pomeni, da je vaš imunski sistem močan in da vaše telo prejema dovolj proteinov, ki so ključni gradniki za obnovo tkiva. Dermatologi pravijo, da se procesi obnove z leti naravno upočasnijo zaradi nižje proizvodnje kolagena, zato je hitra regeneracija izjemno dragocen podatek o vašem zdravju. Poleg hrane pa ključno vlogo igra tudi vlažnost; dobro hidrirana koža se namreč regenerira znatno hitreje kot suha in dehidrirana.

Koža
KožaFOTO: AdobeStock

Mehka tekstura in naraven volumen ličnic

Gladka tekstura kože na dotik je eden najlepših dokazov, da ste za kožo vestno skrbeli. Ko koža nima hrapavih mest ali suhih predelov, to pomeni, da so njene osnovne strukture, kot sta kolagen in elastin, še vedno v dobri kondiciji. Druga pomembna stvar je polnost obraza. Z leti podkožno maščevje upada, kar lahko vodi v utrujen videz. Če vaša lica še vedno ohranjajo svojo polno obliko, to kaže na dobro elastičnost tkiva. "Znotraj postanejo celice fibroblastov manj aktivne, zunaj pa sonce uničuje kolagen," pojasnjuje dr. Lauren Moy pomen zaščite.

Koža
KožaFOTO: AdobeStock

Kadilci tvegajo prehitro staranje; kemikalije v tobačnem dimu neposredno razgrajujejo kolagen, kar vodi do sivkaste in upadle polti brez sijaja.

Svetla in enakomerna polt brez peg

Če imate enakomeren ten brez večjih pigmentnih madežev, ste lahko več kot zadovoljni. Takšen videz je najboljši dokaz, da ste svojo kožo uspešno ščitili pred nevarnimi UV-žarki. Starostne pege so namreč pogosto posledica tega, koliko sonca smo 'nabrali' skozi leta. Poleg sonca pa strokovnjaki, kot je dr. Hadley King, zdaj opozarjajo tudi na vpliv zaslonov. Modra svetloba lahko povzroči nastanek prostih radikalov, ki uničujejo kolagen in spreminjajo barvo kože. Zdrava koža brez nečistoč in madežev je zato rezultat modrega obnašanja na soncu in pred računalniki.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
staranje kože dermatologija kolagen hidracija kože regeneracija tkiva nega obraza UV zaščita
Simptomi in bolezni

Kako prepoznati vnetje žolčnika in preprečiti zaplete

Koža

Fotopoškodbe: kako jih prepoznamo in ali jih lahko popravimo

24ur.com Ste pripravljeni na mladosten videz brez gub v le 3 tednih?
24ur.com Tudi vi imate lahko kožo napeto, gladko in brez gub!
Vizita.si Kako izbrati pravi zaščitni faktor glede na tip kože
Zadovoljna.si 5 korakov za nego kože obraza
24ur.com Kako do mladostnejšega videza v le 4 tednih?
24ur.com Ta krema briše gubice in zagotavlja mladosten videz!
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1752