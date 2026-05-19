Si želite mladostno kožo? Odkrijte popolno rutino po 30. letu

Ko dopolnite trideset let, opazite, da osnovno čiščenje in vlaženje kože preprosto nista več dovolj. To je čas, ko se pojavijo prve gubice, koža pa ne zmore več tako hitre obnove kot nekoč, piše net.hr. Preventiva postane ključna beseda vaše lepotne rutine. Strokovnjaki poudarjajo, da je prav zdaj pravi trenutek za uvedbo premišljenih korakov, ki bodo vašo kožo ščitili pred zunanjimi vplivi in ji pomagali ohraniti svežino v prihajajočih letih.

Zakaj se koža po tridesetem letu spremeni?

Za pojavom prvih gub po 30. letu stojijo jasni biološki procesi. Raven kolagena, ki koži daje čvrstost, začne upadati, hkrati pa koža izgublja svojo naravno vlažnost zaradi zmanjšanja hialuronske kisline. To povzroča, da koža hitreje dehidrira in izgubi elastičnost. Počasnejša regeneracija celic pomeni, da koža potrebuje več časa, da se znebi starih plasti, zaradi česar lahko deluje siva in brez sijaja. Gre za progresivne spremembe, ki postanejo z leti vse bolj očitne.

icon-expand Nega kože FOTO: AdobeStock

"Kumulativni učinek izgube kolagena skozi leta vodi do vidnega tanjšanja kože in pojava prvih gub." - Dr. Ariel Haus

Če želite upočasniti staranje, so določene sestavine nepogrešljive. Retinol je tisti čudežni pripomoček, ki ga nanesemo zvečer, saj obnavlja kožo in gladi gube. Zjutraj pa kraljuje vitamin C, ki ščiti pred soncem in onesnaženjem ter posvetli polt. Za vlago poskrbi hialuronska kislina, ki nase veže molekule vode in koži vrača polnost. Ne pozabite na niacinamid, ki pomirja rdečico in je primeren za skoraj vse tipe kože, saj krepi njeno naravno zaščito.

Kako pravilno strukturirati dnevno in nočno nego?

Zjutraj kožo pripravite na boj z okoljem. Najprej uporabite nežno čistilo, nato nanesite serum z vitaminom C in vlažilno kremo. Ključni korak, ki ga nikoli ne smete izpustiti, pa je krema z zaščitnim faktorjem. Tudi če je oblačno, sončni žarki vplivajo na staranje kože. Dr. Shereene Idriss pravi, da je dosledna uporaba SPF-zaščite najboljša stvar, ki jo lahko naredite za svojo kožo, saj preprečuje, da bi se trud z drugimi serumi izničil. Brez sončne kreme preprosto ne gre.

Večerna nega: čas za obnovo in aktivno regeneracijo

Zvečer je koža v stanju popravljanja, zato ji moramo pri tem pomagati. Najpomembneje je, da obraza ne čistite le površno, temveč uporabite dva koraka: olje in čistilo na vodni osnovi. Ko je koža čista, nanesite retinol ali kisline, vendar bodite previdni. Ne uporabljajte obojega hkrati, saj bi to lahko preveč dražilo vašo kožo. Zaključite s hranljivo kremo, ki bo v koži 'zaklenila' vso vlago in ji omogočila, da se čez noč v miru obnovi. Ne pozabite tudi na nego okoli oči, kjer je koža najtanjša.