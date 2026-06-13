Sonce in akne: zakaj se stanje poleti pogosto poslabša

Poletni meseci pogosto prinesejo poslabšanje aken, kar potrjujejo klinična opažanja in dermatološke smernice. Kombinacija višjih temperatur, povečane vlažnosti, UV-sevanja ter poletnih navad vpliva na delovanje žlez lojnic, kožno bariero in vnetne procese. Rezultat so pogostejši komedoni, vnetni mozolji in izrazitejša pigmentacija po aknah.

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Povečano izločanje sebuma v vročini

Mayo Clinic navaja, da toplota in vlažnost spodbujata žleze lojnice k intenzivnejšemu izločanju sebuma, kar poveča verjetnost zamašitve foliklov in nastanka aken. Ko se sebum pomeša z odmrlimi celicami in bakterijami, nastanejo komedoni, ki so začetna stopnja razvoja aken.

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Vloga znoja pri poletnih izbruhih

Znoj sam po sebi ni vzrok za akne, vendar poslabša stanje, ko ostane na koži. Verywell Health poudarja, da znoj v kombinaciji s sebumom in trenjem pod oblačili ustvarja pogoje za t. i. acne mechanica, obliko aken, ki je pogosta pri športnikih in v vročih mesecih. Znoj ujame vlago in bakterije ob površini kože, kar dodatno obremeni folikle.

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UV-sevanje kot sprožilec vnetja

Čeprav se zdi, da sonce akne začasno izboljša zaradi izsušitve kože, dermatološki viri opozarjajo, da UV-žarki dolgoročno poslabšajo stanje. UVA-sevanje prodre globoko v kožo, vpliva na žleze lojnice in sproži oksidativne ter vnetne procese, ki povečajo možnost vnetnih lezij. UV-žarki prav tako zadebelijo povrhnjico, kar oteži iztekanje sebuma in vodi v dodatno zamašitev por.

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Poletno poslabšanje pigmentacije po aknah

Pri osebah, ki so nagnjene k postinflamatorni hiperpigmentaciji, UV-sevanje povzroči dodatno tvorbo melanina. Mayo Clinic navaja, da sončna izpostavljenost potemni obstoječe madeže in podaljša čas njihovega bledenja. To je še posebej izrazito pri srednjih do temnejših fototipih kože.

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Vpliv klora in morske vode

Klorirana in morska voda izsušita kožo ter porušita njeno zaščitno lipidno bariero. Koža se odzove s kompenzacijskim povečanjem izločanja sebuma, kar lahko sproži nove izbruhe. Verywell Health opozarja, da je po plavanju priporočljivo hitro izpiranje kože s čisto vodo, da se zmanjša draženje in prepreči prekomerno izsuševanje.

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Poletne navade, ki dodatno prispevajo k aknam

- nošenje tesnih športnih oblačil in opreme, ki povzročajo trenje in zadržujejo znoj, - uporaba mastnih ali komedogenih krem za sončenje, - pogostejše dotikanje obraza zaradi potenja, - daljše bivanje na prostem in večja izpostavljenost UV-žarkom, Te navade ustvarjajo dodatne mehanske in kemične obremenitve kože, kar povečuje tveganje za izbruhe.

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Kako poleti zmanjšati poslabšanje aken

Dermatološke smernice priporočajo naslednje ukrepe: - uporaba nekomedogenih, gelnih ali lahkih krem za sončenje s širokim spektrom zaščite - umivanje kože po potenju, vendar brez pretiranega drgnjenja - tuširanje po športu, plavanju ali daljši izpostavljenosti vročini - nošenje zračnih, ohlapnih oblačil - vzdrževanje preproste, a dosledne rutine nege kože - uporaba salicilne kisline ali benzoil peroksida, kadar je to primerno Ti ukrepi zmanjšujejo vpliv toplote, znoja in UV-sevanja na kožo ter pomagajo ohranjati stabilno kožno bariero.

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Kdaj je priporočljiv posvet z dermatologom