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Akne
Koža

Sonce in akne: zakaj se stanje poleti pogosto poslabša

N.R.A.
13. 06. 2026 03.30
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Prekomerno znojenje, mastne kreme in sončni žarki so pogosti krivci za nastanek aken v poletnem času.

Poletni meseci pogosto prinesejo poslabšanje aken, kar potrjujejo klinična opažanja in dermatološke smernice. Kombinacija višjih temperatur, povečane vlažnosti, UV-sevanja ter poletnih navad vpliva na delovanje žlez lojnic, kožno bariero in vnetne procese. Rezultat so pogostejši komedoni, vnetni mozolji in izrazitejša pigmentacija po aknah.

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Povečano izločanje sebuma v vročini

Mayo Clinic navaja, da toplota in vlažnost spodbujata žleze lojnice k intenzivnejšemu izločanju sebuma, kar poveča verjetnost zamašitve foliklov in nastanka aken. Ko se sebum pomeša z odmrlimi celicami in bakterijami, nastanejo komedoni, ki so začetna stopnja razvoja aken.

Akne
AkneFOTO: AdobeStock

Vloga znoja pri poletnih izbruhih

Znoj sam po sebi ni vzrok za akne, vendar poslabša stanje, ko ostane na koži. Verywell Health poudarja, da znoj v kombinaciji s sebumom in trenjem pod oblačili ustvarja pogoje za t. i. acne mechanica, obliko aken, ki je pogosta pri športnikih in v vročih mesecih. Znoj ujame vlago in bakterije ob površini kože, kar dodatno obremeni folikle.

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UV-sevanje kot sprožilec vnetja

Čeprav se zdi, da sonce akne začasno izboljša zaradi izsušitve kože, dermatološki viri opozarjajo, da UV-žarki dolgoročno poslabšajo stanje. UVA-sevanje prodre globoko v kožo, vpliva na žleze lojnice in sproži oksidativne ter vnetne procese, ki povečajo možnost vnetnih lezij. UV-žarki prav tako zadebelijo povrhnjico, kar oteži iztekanje sebuma in vodi v dodatno zamašitev por.

Akne
AkneFOTO: AdobeStock

Poletno poslabšanje pigmentacije po aknah

Pri osebah, ki so nagnjene k postinflamatorni hiperpigmentaciji, UV-sevanje povzroči dodatno tvorbo melanina. Mayo Clinic navaja, da sončna izpostavljenost potemni obstoječe madeže in podaljša čas njihovega bledenja. To je še posebej izrazito pri srednjih do temnejših fototipih kože.

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Vpliv klora in morske vode

Klorirana in morska voda izsušita kožo ter porušita njeno zaščitno lipidno bariero. Koža se odzove s kompenzacijskim povečanjem izločanja sebuma, kar lahko sproži nove izbruhe. Verywell Health opozarja, da je po plavanju priporočljivo hitro izpiranje kože s čisto vodo, da se zmanjša draženje in prepreči prekomerno izsuševanje.

Akne
AkneFOTO: AdobeStock

Poletne navade, ki dodatno prispevajo k aknam

- nošenje tesnih športnih oblačil in opreme, ki povzročajo trenje in zadržujejo znoj,

- uporaba mastnih ali komedogenih krem za sončenje,

- pogostejše dotikanje obraza zaradi potenja,

- daljše bivanje na prostem in večja izpostavljenost UV-žarkom,

Te navade ustvarjajo dodatne mehanske in kemične obremenitve kože, kar povečuje tveganje za izbruhe.

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Kako poleti zmanjšati poslabšanje aken

Dermatološke smernice priporočajo naslednje ukrepe:

- uporaba nekomedogenih, gelnih ali lahkih krem za sončenje s širokim spektrom zaščite

- umivanje kože po potenju, vendar brez pretiranega drgnjenja

- tuširanje po športu, plavanju ali daljši izpostavljenosti vročini

- nošenje zračnih, ohlapnih oblačil

- vzdrževanje preproste, a dosledne rutine nege kože

- uporaba salicilne kisline ali benzoil peroksida, kadar je to primerno

Ti ukrepi zmanjšujejo vpliv toplote, znoja in UV-sevanja na kožo ter pomagajo ohranjati stabilno kožno bariero.

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Kdaj je priporočljiv posvet z dermatologom

Če se akne poleti izrazito poslabšajo, če nastajajo boleče cistične lezije ali če pigmentacija po aknah postaja izrazita in dolgotrajna, je priporočljiv pregled pri dermatologu. Strokovno zdravljenje lahko prepreči brazgotinjenje in dolgoročne pigmentne spremembe.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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