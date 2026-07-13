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Poletje koža
Koža

Sonce in hormoni: Zakaj se naša koža poleti obnaša povsem drugače?

N.R.A.
13. 07. 2026 03.49
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Poletje prinaša daljše dni, lahkotnejša oblačila in več časa na prostem, a hkrati postane prava uganka za našo kožo. Ste že kdaj opazili, da se vaša koža julija in avgusta obnaša povsem drugače kot pozimi?

Če se nenadoma spopadate z nepojasnjenimi izbruhi mozoljev ali pa so se na vašem obrazu pojavili temni, simetrični madeži, niste sami. Znanost potrjuje, da poletne spremembe na koži niso le posledica krem za sončenje ali potu. Gre za kompleksen preplet dveh močnih sil: ultravijoličnega (UV) sevanja in naših hormonov.

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Koža kot hormonski organ

Mnogi pozabljajo, da koža ni le zunanji ščit, temveč izjemno aktiven organ, ki je gosto posejan s hormonskimi receptorji (predvsem za estrogen, progesteron in stresni hormon kortizol). Ko zunanje temperature narastejo in se indeks UV-žarkov povzpne v rdeče številke, se v telesu sproži verižna reakcija, ki neposredno vpliva na delovanje teh hormonov.

Tukaj so trije glavni načini, kako sonce in hormoni poleti združijo moči ter spremenijo našo polt.

Poletje koža
Poletje kožaFOTO: AdobeStock

Poletni izbruhi aken: kortizol in testosteron v akciji

Morda bi si mislili, da bo sonce 'izsušilo' mozolje, a medicinski portali opozarjajo na nasprotno. Visoke temperature in vročina v telesu delujejo kot fizični stresor, kar lahko poveča raven kortizola (stresnega hormona). Ko raven kortizola naraste, ta stimulira lojnice k pospešenemu izločanju sebuma. Če k temu prištejemo še progesteron, ki je naravno povišan v drugi polovici menstrualnega cikla in povzroča otekanje por, ter mešanico potu in odmrlih kožnih celic, dobimo popoln recept za zamašene pore in tiste trmaste poletne izbruhe aken.

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Melazma: ko sonce 'prebudi' estrogen

Eden najbolj očitnih dokazov o sodelovanju med hormoni in soncem je melazma, stanje, ki povzroča rjave ali sivkasto-rjave madeže, najpogosteje na čelu, licih in nad zgornjo ustnico. Medicinski strokovnjaki melazmo pogosto imenujejo 'nosečniška maska', saj sta njena glavna notranja sprožilca ženska hormona estrogen in progesteron (zato je pogosta med nosečnostjo, jemanjem kontracepcijskih tablet ali hormonsko terapijo). Vendar pa hormoni sami po sebi običajno niso dovolj, da madeži postanejo vidni.

Potrebujejo zunanji aktivator – UV-žarke in toploto. Sončna svetloba namreč stimulira melanocite (celice, ki proizvajajo pigment), da zaradi hormonske občutljivosti začnejo nenadzorovano in neenakomerno proizvajati melanin. Raziskave kažejo, da melanocitov ne prebujajo le UV-žarki, temveč tudi vidna svetloba in sama vročina. To pomeni, da lahko melazmo poslabša že sedenje v razgretem avtomobilu ali kuhanje ob vročem štedilniku, četudi nosite zaščitno kremo.

Poletje koža
Poletje kožaFOTO: AdobeStock

Pospešeno staranje in upad kolagena

Estrogen igra ključno vlogo pri ohranjanju vlage, debeline in elastičnosti kože, saj spodbuja nastajanje kolagena. UV-sevanje pa po drugi strani sproža proces, ki poškoduje kolagenska in elastinska vlakna ter pospešuje njihovo razgradnjo. Ko je koža poleti podvržena močnemu soncu, hormonska nihanja (še posebej upad estrogena v perimenopavzi in menopavzi) drastično zmanjšajo sposobnost kože, da se sama obnavlja, kar vodi v hitrejši pojav gub in izgubo čvrstosti.

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Kako prevzeti nadzor?

Če želite poleti uravnotežiti odziv svoje kože na hormone in sonce, dermatologi svetujejo nekaj ključnih korakov:

Izberite mineralno zaščito (SPF): Za razliko od kemičnih filtrov mineralni filtri (kot sta cinkov oksid in titanov dioksid) delujejo kot fizikalni ščit, ki odbija svetlobo in toploto. Cink ima povrhu vsega še protivnetne lastnosti, kar pomaga umirjati z vročino izzvane akne.

Ohladite kožo: Ker vročina stimulira tako lojnice kot pigmentne celice, kožo poleti aktivno ohlajajte. Uporabljajte osvežilne meglice ali obrazne valjčke, ki ste jih pred tem imeli v hladilniku.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Antioksidanti so obvezni: Vitamin C, vitamin E in izvleček zelenega čaja pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki nastanejo pod vplivom UV-žarkov, in zmanjšujejo vnetne procese, ki jih podpihujejo hormoni.

Ne pozabite na hidracijo: Pijte dovolj vode in uporabljajte lahke, nekomedogene vlažilne kreme, ki ne bodo mašile por, a bodo hkrati preprečile izsušitev kože zaradi sonca.

Poletje zahteva prilagoditev ne le garderobe, temveč tudi nege kože. Z razumevanjem, kako hormoni znotraj našega telesa reagirajo na zunanje okolje, lahko koži ponudimo natanko tisto zaščito in nego, ki jo potrebuje za sijoč in zdrav videz skozi vse vroče mesece.

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