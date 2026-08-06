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Sončna očala
Koža

Sonce in oči: zakaj so UV-zaščitna očala pomembna za ohranjanje vida

N.R.A.
06. 08. 2026 03.52
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Ko razmišljamo o zaščiti pred soncem, običajno pomislimo na kožo. Manj pogosto pa se zavedamo, da lahko ultravijolični (UV) žarki poškodujejo tudi oči.

Dolgotrajna izpostavljenost soncu brez ustrezne zaščite lahko poveča tveganje za različne očesne težave, od kratkotrajnega draženja do resnejših sprememb, ki lahko vplivajo na kakovost vida.

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Oči so občutljiv organ, ki potrebuje zaščito pred UV-žarki

Oči so vsak dan izpostavljene svetlobi, vendar lahko prekomerna količina UV-sevanja povzroča poškodbe občutljivih struktur v očesu. UV-žarki lahko vplivajo na:

- veznico in roženico,

- očesno lečo,

- mrežnico.

Telo ima določene naravne zaščitne mehanizme, saj obrvi, trepalnice in oblika očesa deloma zmanjšujejo neposredno izpostavljenost svetlobi. Kljub temu ti mehanizmi niso dovolj, predvsem pri daljšem bivanju na prostem.

Sončna očala
Sončna očalaFOTO: AdobeStock

Kako UV-žarki vplivajo na oči?

Sončna svetloba vsebuje več vrst UV-sevanja, vendar sta za zdravje oči najpomembnejša UVA- in UVB-sevanje.

UVB-žarki imajo večjo energijo in lahko poškodujejo površinske dele očesa.

UVA-žarki prodrejo globlje in lahko prispevajo k oksidativnemu stresu v očesnih tkivih.

Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroča kopičenje poškodb, podobno kot pri koži. Posledice se pogosto ne pokažejo takoj, ampak se razvijajo skozi leta.

Sončna očala
Sončna očalaFOTO: AdobeStock

Katere težave lahko povzroči dolgotrajna izpostavljenost soncu?

Fotokeratitis – sončna opeklina očesa

Fotokeratitis je poškodba roženice zaradi UV-sevanja. Pogosto ga primerjajo s sončno opeklino kože, le da prizadene površino očesa. Pojavi se lahko po več urah izpostavljenosti močnemu soncu, zlasti v okoljih, kjer se svetloba močno odbija, na primer ob morju ali v gorah. Simptomi vključujejo:

- bolečino v očeh,

- občutek peska ali tujka v očesu,

- solzenje,

- občutljivost na svetlobo,

- začasno poslabšanje vida.

Vid
VidFOTO: Dreamstime

Siva mrena

Ena najbolj znanih povezav med UV-sevanjem in očmi je povečano tveganje za nastanek sive mrene. Pri sivi mreni očesna leča postane motna, zaradi česar se lahko pojavijo:

- zamegljen vid,

- slabše zaznavanje barv,

- bleščanje pri močni svetlobi,

- težave pri nočni vožnji.

Strokovnjaki menijo, da je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom eden od dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju te bolezni.

Strokovnjaki menijo, da je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom eden od dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju te bolezni.
Strokovnjaki menijo, da je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom eden od dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju te bolezni.FOTO: AdobeStock

Poškodbe rumene pege

UV-sevanje lahko prispeva tudi k nastanku oksidativnega stresa v očesu. Čeprav je starostna degeneracija rumene pege zapletena bolezen z več dejavniki tveganja, raziskovalci preučujejo tudi vpliv dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi. Rumena pega je del mrežnice, ki omogoča oster centralni vid, zato so spremembe na tem področju lahko pomembne za vsakodnevno funkcioniranje.

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Zakaj so sončna očala več kot modni dodatek?

Kakovostna sončna očala niso namenjena le udobju ali videzu. Njihova glavna naloga je zmanjšati količino UV-sevanja, ki doseže oči. Pri nakupu je pomembno izbrati očala, ki:

- blokirajo 99 do 100 odstotkov UVA- in UVB-žarkov,

- imajo oznako UV400,

- dobro pokrijejo oči tudi s strani.

Temnejša stekla sama po sebi ne pomenijo nujno boljše zaščite. Očala brez ustreznega UV-filtra lahko ustvarijo lažen občutek varnosti, saj zaradi zatemnitve zenica ostane bolj odprta in lahko v oko vstopi več škodljivega sevanja.

Zdravje oči
Zdravje očiFOTO: Shutterstock

Kdaj je zaščita oči še posebej pomembna?

UV-zaščita je pomembna vse leto, ne le poleti. Posebej previdni moramo biti:

- ob morju, kjer se svetloba odbija od vode,

- v gorah, kjer je UV-sevanje močnejše,

- na snegu, kjer lahko odboj svetlobe dodatno poveča izpostavljenost,

- pri dolgotrajnem delu ali športu na prostem.

Otroci potrebujejo posebno zaščito, saj preživijo več časa zunaj, njihove oči pa prepuščajo več svetlobe do mrežnice kot oči odraslih.

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Sončna očala in klobuk: preprosta zaščita za prihodnost vida

Najbolj učinkovita zaščita oči pred soncem je kombinacija več ukrepov:

- kakovostna sončna očala z UV-zaščito,

- klobuk s širokimi krajci,

- izogibanje najmočnejšemu soncu,

- redni očesni pregledi, predvsem ob spremembah vida.

Skrb za oči se začne veliko prej, preden opazimo težave. Tako kot koža si tudi oči zapomnijo leta izpostavljenosti soncu. Majhne vsakodnevne navade lahko zato dolgoročno pomembno vplivajo na ohranjanje dobrega vida.

Viri: American Academy of Ophthalmology (AAO), Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Healthline, American Optometric Association (AOA), National Eye Institute (NEI), Prevent Blindness

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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