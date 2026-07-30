Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju

Dermatologi opozarjajo, da je eden največjih dejavnikov prezgodnjega staranja kože prav ultravijolično (UV) sevanje. Proces, pri katerem UV-žarki poškodujejo kožo in pospešijo njeno staranje, imenujemo fotostaranje. Gre za postopne spremembe v koži, ki se lahko začnejo že v mladosti, posledice pa pogosto postanejo vidne šele desetletja pozneje. Po ocenah dermatologov je velik delež vidnih znakov staranja kože povezan prav z izpostavljenostjo soncu, ne pa samo z genetskim staranjem.

Preberi še Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah

Kaj je fotostaranje?

Naravno staranje kože je proces, pri katerem se sčasoma upočasni nastajanje kolagena in elastina – beljakovin, ki koži zagotavljata čvrstost in prožnost. Fotostaranje pa je dodatna poškodba, ki jo povzroča predvsem dolgotrajna izpostavljenost UVA- in UVB-žarkom. Medtem ko UVB-žarki večinoma vplivajo na površinske plasti kože in povzročajo sončne opekline, UVA-žarki prodrejo globlje v kožo, kjer poškodujejo strukture, odgovorne za njeno čvrstost. Zato lahko človek, ki je veliko časa preživel na soncu brez zaščite, razvije izrazite znake staranja kože bistveno prej kot nekdo z manj UV-izpostavljenosti.

icon-expand Fotosenzitivnost FOTO: Adobe Stock

Kako UV-žarki poškodujejo kožo?

UV-sevanje v koži povzroča nastanek prostih radikalov, nestabilnih molekul, ki poškodujejo celice in njihove sestavne dele. Ta proces sproži oksidativni stres, ki vpliva na : - DNK kožnih celic, - kolagenska vlakna, - elastin, - kožne beljakovine, - naravno obnovo kože. Ko so poškodovana kolagenska vlakna, koža izgubi podporno strukturo. Posledica so gube, povešanje in manjša elastičnost. Hkrati UV-sevanje spodbuja delovanje encimov, ki razgrajujejo kolagen. Telo sicer poskuša poškodbe popravljati, vendar se pri dolgotrajni izpostavljenosti proces poškodovanja začne prehitevati.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Zakaj nastanejo gube zaradi sonca?

Kolagen deluje kot nekakšno ogrodje kože. V mladosti ga telo proizvaja veliko, zato je koža napeta in gladka. Z leti se njegova proizvodnja naravno zmanjšuje, UV-žarki pa ta proces pospešijo. Pri fotostaranju se kolagenska vlakna : - poškodujejo, - postanejo manj organizirana, - počasneje obnavljajo. Zaradi tega se pojavijo globlje gube, predvsem na predelih, ki so pogosto izpostavljeni soncu: - obraz, - čelo, - okoli oči, - vrat, - dekolte, - hrbtna stran dlani.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

Sonce povzroča tudi pigmentne spremembe

Rjavi madeži, ki jih pogosto imenujemo 'starostne pege', niso posledica staranja samega, ampak predvsem dolgoletne izpostavljenosti UV-sevanju. UV-žarki spodbujajo melanocite, celice, ki proizvajajo pigment melanin. Sčasoma lahko pride do neenakomerne proizvodnje pigmenta, zaradi česar nastanejo temnejša področja na koži. Takšne spremembe so pogostejše na obrazu, rokah, ramenih in drugih delih telesa, ki so pogosto izpostavljeni soncu.

Zakaj se fotostaranje pokaže šele pozneje?

Ena največjih zmot je prepričanje, da poškodbe kože nastanejo samo takrat, ko se opečemo. V resnici lahko UV-žarki poškodujejo kožo tudi brez vidne rdečice. Te manjše poškodbe se skozi leta kopičijo. Zato se pri mnogih ljudeh prvi izrazitejši znaki fotostaranja pojavijo šele po 30. ali 40. letu, čeprav so se procesi v koži začeli že veliko prej. Koža ima določen spomin na izpostavljenost soncu.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

Ali lahko fotostaranje preprečimo?

Da. Čeprav že nastalih poškodb ni vedno mogoče popolnoma odstraniti, lahko z ustrezno zaščito pomembno zmanjšamo nadaljnje poškodbe. Dermatologi priporočajo : - vsakodnevno uporabo širokospektralne zaščitne kreme z najmanj SPF 30; - ponovno nanašanje zaščite ob daljši izpostavljenosti soncu; - nošenje klobuka in zaščitnih oblačil; - izogibanje neposrednemu soncu med 10. in 16. uro; - uporabo sončnih očal z UV-zaščito. Pomembno je, da zaščite ne uporabljamo samo na dopustu. Obraz, vrat in roke so soncu pogosto izpostavljeni vsak dan.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: Profimedia

Ali lahko poškodbe zaradi sonca izboljšamo?

Dermatologi lahko pri znakih fotostaranja uporabljajo različne pristope, odvisno od težav posameznika. Med možnostmi so : - retinoidi, ki lahko spodbudijo obnovo kože; - kemični pilingi; - laserski postopki; - določeni dermatološki tretmaji za pigmentne spremembe in teksturo kože. Vendar noben postopek ne izniči vseh posledic let nezaščitene izpostavljenosti soncu. Najbolj učinkovita strategija ostaja preprečevanje novih poškodb.

Najboljši 'anti-age' ukrep je zaščita pred soncem

Serumi, kreme proti gubam in estetski postopki lahko izboljšajo videz kože, vendar dermatologi poudarjajo, da je najpomembnejši korak še vedno zaščita pred UV-sevanjem. Sonce je eden redkih dejavnikov staranja kože, na katerega lahko neposredno vplivamo. Vsakodnevna zaščita zato ni le kozmetični ukrep, temveč dolgoročna naložba v zdravje kože.