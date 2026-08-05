Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta

Rdeča koža, pekoč občutek in luščenje običajno izginejo, vendar škoda, ki jo ultravijolični (UV) žarki povzročijo v kožnih celicah, lahko ostane vse življenje. Prav zato dermatologi poudarjajo, da je preventiva bistveno učinkovitejša od zdravljenja.

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Sončna opeklina pomeni poškodbo kože

Sončna opeklina nastane, ko je koža predolgo izpostavljena UV-sevanju. Takrat telo sproži vnetni odziv, zaradi katerega koža pordi, postane občutljiva, boleča in topla na dotik. Pri hujših opeklinah se lahko pojavijo tudi mehurji, oteklina in celo vročina ali mrzlica. Čeprav se koža sčasoma navidezno obnovi, UV-sevanje poškoduje DNK kožnih celic. Del teh poškodb se popravi, del pa ostane trajen, zato se tveganje za prezgodnje staranje kože in razvoj kožnega raka z vsako opeklino povečuje.

icon-expand Sončne opekline otroci, zaščita kože FOTO: AdobeStock

Ena huda opeklina lahko pusti dolgoročne posledice

Strokovnjaki opozarjajo, da so posebej nevarne sončne opekline v otroštvu in mladosti. Več raziskav je pokazalo, da že nekaj hudih opeklin z mehurji pomembno poveča tveganje za razvoj melanoma pozneje v življenju. To pa ne pomeni, da odrasli niso ogroženi. Vsaka ponavljajoča se poškodba kože zaradi sonca prispeva k kopičenju škode, ki lahko vodi v nastanek bazalnoceličnega ali ploščatoceličnega raka kože ter prezgodnje gube, pigmentne madeže in izgubo elastičnosti.

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Zakaj zdravljenje ne more odpraviti nastale škode?

Ko vas opeče sonce, lahko z ustrezno nego omilite simptome, ne morete pa izničiti poškodb, ki so že nastale v celicah. Hladni obkladki, vlažilne kreme, aloe vera in zadostna hidracija pomagajo ublažiti bolečino ter pospešijo celjenje kože, vendar ne izbrišejo poškodb DNK. Prav zato dermatologi poudarjajo, da po sončni opeklini ne obstaja "čudežno zdravilo", ki bi kožo vrnilo v stanje pred izpostavljenostjo soncu.

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Najboljša zaščita se začne še pred odhodom na sonce

Preprečevanje sončnih opeklin je preprostejše, cenejše in učinkovitejše kot njihovo zdravljenje. Strokovnjaki priporočajo : - uporabo kreme z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali višjim, - nanos zaščitne kreme približno 15 do 30 minut pred izpostavitvijo soncu, - ponovno nanašanje vsaki dve uri oziroma po plavanju ali močnem potenju, - nošenje klobuka s širokimi krajci in zaščitnih sončnih očal, - lahka oblačila z dolgimi rokavi, kadar je to mogoče, - izogibanje neposrednemu soncu med 10. in 16. uro. Pomembno je vedeti, da UV-žarki prehajajo tudi skozi oblake. Sončne opekline zato niso rezervirane le za vroče in povsem jasne poletne dni.

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Kdo je najbolj ogrožen?

Največje tveganje imajo ljudje s svetlo poltjo, svetlimi ali rdečimi lasmi ter modrimi ali zelenimi očmi, vendar sončne opekline lahko doletijo vsakogar. Večja previdnost je potrebna tudi pri otrocih, starejših, ljudeh, ki jemljejo zdravila za povečano občutljivost na sonce, ter vseh, ki veliko časa preživijo na prostem. Posebno pozornost zahtevajo tudi gore in morska obala, kjer se UV-žarki odbijajo od vode, peska ali snega in je izpostavljenost še večja.

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Kaj storiti, če vas sonce vseeno opeče?

Če pride do sončne opekline, se čim prej umaknite v senco ali zaprt prostor. Kožo hladite z mlačnimi ali hladnimi obkladki, uporabljajte nežne vlažilne kreme brez alkohola in pijte dovolj tekočine. Mehurjev ne predirajte, saj predstavljajo naravno zaščito poškodovane kože pred okužbo. Če se pojavijo obsežni mehurji, zelo huda bolečina, visoka telesna temperatura, omotica, slabost ali znaki dehidracije, je potreben pregled pri zdravniku.

Sonce ni sovražnik, neprevidnost pa je

Sončna svetloba ima številne pozitivne učinke, med drugim spodbuja nastajanje vitamina D in ugodno vpliva na razpoloženje. Težava nastane, ko zaščito pred UV-sevanjem podcenjujemo. Dermatologi zato poudarjajo preprosto pravilo: če je koža pordela, je bila že poškodovana. In prav vsako preprečeno sončno opeklino lahko razumemo kot naložbo v zdravje kože tudi desetletja pozneje.