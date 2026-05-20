Sončne opekline pri otrocih: dolgoročne posledice, ki jih starši pogosto spregledajo

Sončni dnevi privabijo družine na plano, vendar se v sončnih žarkih skriva nevarnost, ki jo starši pogosto podcenjujejo. Najnovejši podatki kažejo, da se kar 66 % odraslih oseb spominja opeklin iz otroštva, od teh pa jih je večina utrpela celo opekline z mehurji. Takšne poškodbe niso zgolj kratkotrajna neprijetnost, temveč resna nevarnost, saj strokovnjaki opozarjajo, da pet ali več močnih opeklin med 15. in 20. letom starosti zviša tveganje za melanom za kar 80 %. Ker so napovedi za prihodnja poletja usmerjene v ekstremne vročinske rekorde, je ozaveščenost o posledicah prekomerne izpostavljenosti ključna za preprečevanje bolezni, ki letno zahteva vse več žrtev tudi med mladimi ženskami v starosti med 20 in 24 leti.

Zakaj je otroška koža tako ranljiva in kako delujejo UV-žarki?

Simptomi opeklin se običajno ne pojavijo takoj, ampak šele tri do pet ur po tistem, ko je škoda že storjena. Rdečica, vročina na dotik, srbenje in luščenje kože so jasni znaki, da je telo prejelo več energije, kot jo lahko prenese. Medtem ko sonce nudi prepotreben vitamin D za kosti in imunski sistem, je meja med koristnim in škodljivim izjemno tanka. Ljudje s svetlo poltjo in svetlimi lasmi so najbolj izpostavljeni, vendar dr. Zakhidova poudarja: "Temnejša polt ima več zaščitnega melanina, vendar to ne pomeni, da so ti posamezniki imuni na raka; poškodbe celic se še vedno dogajajo nevidno pod površino." Prav zaradi te 'nevidnosti' marsikdo spregleda resnost situacije, dokler ni prepozno.

Kar 86 % vseh primerov melanoma je mogoče preprečiti z ustreznim senčenjem in redno uporabo krem z zaščitnim faktorjem 30 ali več.

Kako pravilno zaščititi otroke: praktični nasveti za varno poletje

Za varno uživanje na soncu ni dovolj le nakup poljubne sončne kreme. Izbira pravega izdelka in njegova redna uporaba sta ključna pogoja za varnost vaših otrok. Vedno preverite, ali krema ponuja širok spekter zaščite. Otroke oblecite v lahka, a gosto tkana oblačila, ne pozabite na klobuke s širokimi krajci in kakovostna sončna očala. Posebna pozornost velja na mestih, kot so ušesa, nos in stopala, ki jih starši pogosto izpustijo. Dr. Zakhidova svetuje: "Če vaš dojenček potrebuje kremo, na manjše dele obraza nanesite SPF 15 le v nujnih primerih, sicer pa ga držite v popolni senci pod drevesi ali dežniki." Preventiva je najboljša naložba, ki jo lahko naredite za zdravje otrokove kože.