Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje

Čeprav sončne opekline ne moremo "izbrisati", lahko s pravilno nego zmanjšamo neprijetne simptome, pomagamo koži pri obnovi in preprečimo dodatno draženje. Dermatologi poudarjajo, da je po opeklini najpomembneje: ohladiti kožo, jo navlažiti, preprečiti nadaljnjo izpostavljenost soncu in telesu omogočiti čas za obnovo.

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1. Takoj se umaknite s sonca

Prvi korak po nastanku opekline je preprost, kožo je treba zaščititi pred nadaljnjim UV-sevanjem. Če ostanete na soncu, se poškodba lahko še povečuje, saj UV-žarki nadaljujejo poškodovanje kožnih celic tudi po tem, ko je rdečica že vidna. Dermatologi priporočajo : - umik v senco ali notranje prostore; - pokrivanje opečene kože z lahkimi oblačili; - izogibanje soncu, dokler se koža ne zaceli.

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2. Kožo čim prej ohladite

Hlad lahko pomaga zmanjšati občutek vročine, bolečine in vnetja. Primerna pomoč je : - hladna prha; - hladna kopel; - hladni obkladki. Pomembno je, da ne uporabljate ledenih obkladkov neposredno na koži, saj lahko dodatno poškodujejo že razdraženo površino.

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3. Uporabite vlažilne izdelke

Po sončni opeklini koža izgublja več vode in postane suha, napeta ter občutljiva. Dermatologi pogosto priporočajo izdelke, ki vsebujejo : - aloe vero; - glicerin; - hialuronsko kislino; - ceramide. Takšni izdelki pomagajo obnoviti kožno pregrado in zmanjšajo občutek zategovanja. Pri izbiri izdelkov se je bolje izogniti dišavam in alkoholu, saj lahko dodatno dražijo poškodovano kožo.

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4. Aloe vera lahko pomaga pri lajšanju neprijetnih občutkov

Aloe vera je ena najpogosteje uporabljenih sestavin pri negi kože po sončnih opeklinah. Njeni učinki so povezani predvsem z : - hladilnim občutkom; - pomirjanjem razdražene kože; - dodatno hidracijo. Čeprav aloe vera ne more popraviti poškodb DNK, ki jih povzročijo UV-žarki, lahko pomaga pri udobju med celjenjem. Najboljši so izdelki z visoko vsebnostjo aloe vere in brez dodatnih dišav.

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5. Pijte dovolj tekočine

Sončne opekline niso samo težava kože. Večje opekline lahko vplivajo tudi na ravnovesje tekočin v telesu. Po daljšem bivanju na soncu je pomembno : - piti dovolj vode; - nadomestiti izgubljeno tekočino zaradi potenja; - biti pozoren na znake dehidracije. Med opozorilne znake sodijo žeja, glavobol, utrujenost, omotica in temnejši urin.

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6. Ne trgajte kože, ki se lušči

Nekaj dni po opeklini se koža pogosto začne luščiti. To je normalen del procesa obnove, pri katerem telo odstranjuje poškodovane kožne celice. Čeprav je luščečo kožo neprijetno opazovati, je pomembno, da je ne odstranjujete na silo. Namesto tega : - nežno vlažite kožo; - izogibajte se pilingom; - ne drgnite kože z brisačo. Agresivno odstranjevanje lahko povzroči dodatno draženje in poveča tveganje za okužbo.

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7. Pri bolečinah lahko pomagajo običajna zdravila

Pri blažjih sončnih opeklinah lahko za zmanjšanje bolečine in vnetja pomagajo zdravila brez recepta, kot so nesteroidna protivnetna zdravila. Pred uporabo je treba upoštevati navodila na embalaži in morebitne omejitve glede njihove uporabe. Pri otrocih je glede izbire zdravil priporočljiv posvet z zdravstvenim strokovnjakom.

8. Česa po sončni opeklini ne početi?

Nekateri priljubljeni "domači nasveti" lahko kožo še dodatno razdražijo. Dermatologi odsvetujejo : - nanašanje masla ali mastnih izdelkov, ki lahko zadržujejo toploto v koži; - uporabo dišečih krem; - drgnjenje kože; - nadaljnje sončenje; - prebadanje mehurjev. Mehurji so znak močnejše poškodbe kože. Če počijo sami, je pomembno, da predel ohranjamo čist.

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Kdaj je sončna opeklina razlog za obisk zdravnika?

Večina blažjih opeklin se izboljša v nekaj dneh, vendar je zdravniški nasvet priporočljiv pri: - velikih mehurjih; - opeklinah večjega dela telesa; - močni bolečini; - vročini, mrzlici ali slabosti; - znakih okužbe; - opeklinah pri zelo majhnih otrocih. Posebna previdnost velja pri dojenčkih, saj je njihova koža občutljivejša in lahko hitreje pride do resnejših posledic.

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Najboljše zdravljenje sončne opekline je preventiva

Ko se koža enkrat opeče, je škoda že nastala. Vsaka sončna opeklina pomeni poškodbo kožnih celic in povečuje dolgoročno tveganje za prezgodnje staranje kože ter kožnega raka. Zato dermatologi priporočajo : - vsakodnevno uporabo zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem; - zaščitna oblačila in klobuk; - izogibanje najmočnejšemu soncu; - ponovno nanašanje zaščite po plavanju ali potenju. Najboljša nega kože po opeklini je tista, ki pomaga koži, da se mirno obnovi – še boljša pa je zaščita, ki opeklino prepreči.