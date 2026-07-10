Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah

Kožni rak je najpogostejša oblika raka na svetu. Čeprav večina ljudi ob besedi rak najprej pomisli na raka dojk, pljuč ali debelega črevesa, statistika kaže drugače; največ novih primerov predstavljajo prav različne oblike kožnega raka. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da bi bilo velik delež teh primerov mogoče preprečiti z boljšo zaščito pred ultravijoličnim (UV) sevanjem.

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Zakaj je kožni rak tako pogost?

Glavni razlog je, da je koža največji organ našega telesa in je vsak dan izpostavljena sončnim žarkom. UV-sevanje poškoduje DNK kožnih celic. Če se takšne poškodbe skozi leta kopičijo, lahko pride do nenadzorovane rasti celic in razvoja raka. Pri tem ne gre le za dolge dneve na plaži. UV-sevanju smo izpostavljeni med sprehodom, športom, vožnjo s kolesom, delom na vrtu ali celo med vsakodnevnimi opravki na prostem.

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Sončne opekline pustijo posledice za vse življenje

Dermatologi opozarjajo, da vsaka sončna opeklina pomeni poškodbo kože. Posebej nevarne so opekline v otroštvu in mladosti, saj povečujejo tveganje za razvoj kožnega raka desetletja pozneje. Tveganje se ne poveča le zaradi enega dopusta na morju, ampak predvsem zaradi ponavljajoče se izpostavljenosti soncu skozi vse življenje.

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Ni vsak kožni rak enako nevaren

Pod izrazom kožni rak se skriva več različnih bolezni. Najpogostejši je bazalnocelični karcinom, ki raste počasi in se redko razširi na druge dele telesa. Sledi ploščatocelični karcinom, ki je nekoliko agresivnejši, vendar je ob zgodnjem odkritju praviloma zelo dobro ozdravljiv. Najbolj nevaren je melanom. Čeprav predstavlja manjši delež vseh kožnih rakov, povzroči največ smrti, saj se lahko hitro razširi v druge organe. Prav zato dermatologi poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja.

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Zakaj število primerov še vedno narašča?

Čeprav danes veliko bolje poznamo škodljive učinke sonca kot pred nekaj desetletji, število primerov kožnega raka še vedno narašča. Razlogov je več. Ljudje živijo dlje, zato se poškodbe kože zaradi UV-sevanja kopičijo skozi desetletja. Številni so bili v mladosti izpostavljeni intenzivnemu sončenju brez ustrezne zaščite, pomemben dejavnik pa ostaja tudi uporaba solarijev. Poleg tega dermatologi danes odkrijejo več primerov kot nekoč, saj se ljudje pogosteje odločajo za preventivne preglede kože.

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Kdo ima največje tveganje?

Kožni rak se lahko razvije pri vsakem, ne glede na barvo kože. Nekateri ljudje pa imajo večje tveganje. Med dejavnike tveganja sodijo: - svetla polt, svetle oči in svetli ali rdeči lasje, - veliko znamenj ali netipičnih znamenj, - pogoste sončne opekline, predvsem v otroštvu, - dolgotrajna izpostavljenost soncu zaradi dela ali prostega časa, - uporaba solarijev, - družinska ali osebna anamneza kožnega raka, - oslabljen imunski sistem. Pomembno pa je poudariti, da melanom ni izključno bolezen ljudi s svetlo poltjo. Pojavi se lahko tudi pri temnejših fototipih kože, kjer ga pogosto odkrijejo pozneje.

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Koža si poškodbe zapomni

Posebnost UV-poškodb je, da se njihove posledice kopičijo. Koža ima sicer določene mehanizme popravljanja poškodb, vendar ti niso popolni. Vsaka dodatna izpostavljenost soncu pomeni novo obremenitev, ki se lahko pokaže šele čez več desetletij. Zato dermatologi priporočajo zaščito pred soncem vse leto, ne le med poletnim dopustom.

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Kako lahko zmanjšamo tveganje?

Najboljša zaščita je kombinacija več ukrepov. Izogibajte se soncu med 10. in 16. uro, poiščite senco, nosite zaščitna oblačila, klobuk in sončna očala ter uporabljajte širokospektralno zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj SPF 30. Kremo je treba nanašati v zadostni količini in jo redno obnavljati, še posebej po kopanju ali močnem potenju. Prav tako je priporočljivo enkrat mesečno pregledati svojo kožo. Če opazite novo znamenje ali spremembo obstoječega znamenja, spremembo velikosti, oblike, barve ali krvavitev, čim prej obiščite dermatologa.

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Dobra novica: kožni rak je pogosto preprečljiv

Čeprav je kožni rak najpogostejša oblika raka na svetu, spada tudi med najbolj preprečljive. Zaščita pred UV-sevanjem, izogibanje solarijem in redni pregledi kože lahko pomembno zmanjšajo tveganje, zgodnje odkrivanje pa močno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.