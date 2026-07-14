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Zaščita kože
Koža

Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu

N.R.A.
14. 07. 2026 03.25
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Ko se nebo poleti ali spomladi prekrije z gostimi oblaki in temperature nekoliko padejo, večina izmed nas z olajšanjem pospravi kremo za sončenje globoko v torbo.

Sonce se ne vidi, torej ni nevarno? A dermatologi opozarjajo, da gre za eno največjih in najbolj nevarnih zmot pri negi kože. Čeprav oblaki zastrejo vidno svetlobo in toploto, skozi njih še vedno prehaja nevidna grožnja, ultravijolično (UV) sevanje. Zakaj so oblačni dnevi za vašo kožo lahko v resnici še bolj tvegani kot sončni?

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Nevidni sovražnik: UV-žarki ne potrebujejo jasnega neba

Največja napaka, ki jo delamo, je enačenje toplote z UV-sevanjem. Toploto, ki jo občutimo na koži, povzročajo infrardeči žarki, medtem ko UV-žarki nimajo temperature. To pomeni, da vas koža ne bo opozorila s pekočim občutkom, dokler škoda ni že storjena. Dve glavni vrsti sevanja, ki prodirata skozi oblake, sta:

UVA-žarki: Ti žarki predstavljajo večino UV-sevanja, ki doseže Zemljo. Prisotni so skozi vse leto, ne glede na vreme. Prodrejo globoko v usnjico (dermis), kjer uničujejo kolagen, povzročajo prezgodnje staranje kože, gube, pigmentne madeže in dolgoročno prispevajo k razvoju kožnega raka.

UVB-žarki: Ti žarki so glavni krivci za rdečico in sončne opekline. Čeprav jih oblaki delno ublažijo, lahko skozi lahkotno oblačnost še vedno prodre do 80 % UVB-žarkov.

Zaščita kože
Zaščita kožeFOTO: AdobeStock

Učinek okrepitve oblakov (Cloud Enhancement Effect)

Ste že slišali za paradoks, ko so UV-žarki ob delno oblačnem vremenu močnejši kot na popolnoma jasen dan? Znanstveniki ta pojav imenujejo učinek okrepitve oblakov.

Ko se sončni žarki prebijajo skozi vrzeli med kopastimi oblaki, se UV-sevanje odbija od robov oblakov. Ti delujejo kot nekakšna povečevalna stekla, ki svetlobo usmerijo in jo koncentrirajo. V takšnih trenutkih lahko raven UV-sevanja za kratek čas preseže tisto, ki bi jo izmerili sredi popolnoma jasnega dneva.

Ker oblačno vreme prinaša prijetnejše temperature, ljudje zunaj brez zaščite preživijo bistveno več časa (na sprehodih, kolesarjenju ali delu na vrtu). Zaradi odsotnosti neposredne pripeke nimamo naravnega opomina, da bi poiskali senco, posledica pa so pogosto hude in zahrbtne sončne opekline.

Zaščita kože
Zaščita kožeFOTO: AdobeStock

Kako pravilno zaščititi kožo?

Za preprečevanje dolgoročnih poškodb kože in zmanjšanje tveganja za nastanek melanoma upoštevajte zlata pravila zaščite:

1. Ne zanašajte se na pogled skozi okno, preverite UV-indeks: Preden se odpravite ven, poglejte lokalno vremensko napoved za UV-indeks. Če je vrednost 3 ali več, je zaščita nujna, ne glede na to, kako sivo je nebo.

2. Širokospektralna krema s SPF je obvezna vsak dan: Uporabljajte kremo, ki ščiti tako pred UVA- kot UVB-žarki, z zaščitnim faktorjem vsaj SPF 30. Nanesite jo na vse izpostavljene dele telesa (ne pozabite na ušesa, vrat in hrbtno stran dlani).

3. Uporabljajte pravilo sence: Če zunaj vidite svojo senco (tudi če je bleda zaradi meglic), pomeni, da UV-žarki uspešno prodirajo do vaše kože in jo poškodujejo.

Viri: Healthline, Yes, You Can Get a Sunburn Even on a Cloudy Day, McGill University (Office for Science and Society): Cloudy with a Chance of Sunburn, American Scientist: Sunshine on a Cloudy Day (The Cloud Enhancement Effect), US EPA (Environmental Protection Agency): Ultraviolet (UV) Radiation and Sun Exposure*

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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