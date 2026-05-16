Zaščita pred soncem
Koža

Zakaj je SPF najpomembnejši del dnevne rutine

N.R.A.
16. 05. 2026 03.55
0

Zaščitni faktor (SPF) je postal eden ključnih elementov sodobne nege kože in to ne brez razloga. Dermatologi opozarjajo, da je vsakodnevna uporaba SPF eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje kožnega raka, prezgodnjega staranja kože in poškodb, ki jih povzročajo UV-žarki.

Številne medicinske ustanove in strokovni portali poudarjajo, da je zaščita pred soncem nujna vsak dan, ne le poleti ali na dopustu.

UV-žarki poškodujejo kožo tudi takrat, ko ni sončno

WebMD pojasnjuje, da UVA-žarki prodrejo globoko v kožo in povzročajo prezgodnje staranje, medtem ko UVB-žarki povzročajo opekline. Oba tipa žarkov pa lahko poškodujeta DNK kožnih celic, kar povečuje tveganje za kožnega raka. Pomembno je, da UV-žarki prehajajo tudi skozi oblake in okenska stekla. Johns Hopkins Medicine poudarja, da je koža izpostavljena UV-sevanju tudi v notranjih prostorih, če sedimo ob oknu, saj steklo prepušča UVA-žarke.

FOTO: AdobeStock

SPF zmanjšuje tveganje za kožnega raka

Po podatkih Verywell Health redna uporaba zaščitnega faktorja dokazano zmanjšuje tveganje za nastanek kožnega raka, vključno z melanomom. Dermatologi poudarjajo, da je SPF eden najpomembnejših preventivnih ukrepov, saj preprečuje poškodbe DNK, ki vodijo v mutacije in razvoj rakavih celic. ScienceAlert navaja, da UV-žarki povzročajo kumulativne poškodbe, kar pomeni, da se škoda kopiči skozi leta tudi ob kratkih, vsakodnevnih izpostavitvah. Zato je zaščita nujna vsak dan, ne le ob intenzivnem sončenju.

SPF preprečuje prezgodnje staranje kože

Po podatkih WebMD je kar 90 % vidnih znakov staranja kože, gub, pigmentnih madežev, izgube elastičnosti, posledica UV-poškodb, ne pa naravnega staranja. SPF je zato najmočnejše "anti-age" orodje, ki ga imamo na voljo. Verywell Health dodaja, da redna uporaba SPF preprečuje fotopoškodbe, ki se kažejo kot temni madeži, neenakomeren ten in hrapava tekstura kože.

FOTO: AdobeStock

SPF deluje le, če ga uporabljamo pravilno

Strokovnjaki iz Johns Hopkins Medicine opozarjajo, da večina ljudi uporablja premalo kreme za sončenje ali jo nanese prepozno. Priporočajo:

- nanos 15 minut pred izpostavitvijo soncu,

- ponovno nanašanje vsaki dve uri,

- uporabo zadostne količine (približno 2 mg/cm kože),

- vsakodnevno uporabo, tudi v oblačnem vremenu.

SPF ni le kozmetični izdelek, je medicinsko dokazano orodje za zaščito zdravja. Vsakodnevna uporaba zaščitnega faktorja je eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje kožnega raka, prezgodnjega staranja in poškodb kože. Če želimo dolgoročno ohraniti zdravje in videz kože, je SPF preprosto nepogrešljiv del dnevne rutine.

FOTO: AdobeStock

Viri: WebMD, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine, ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
