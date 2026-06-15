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Zaščita pred soncem
Koža

Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože

N.R.A.
15. 06. 2026 03.16
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Večina ljudi zaščito pred soncem povezuje predvsem s preprečevanjem opeklin in zmanjševanjem tveganja za kožnega raka. Manj znano pa je, da je sonce tudi glavni krivec za prezgodnje staranje kože.

Dermatologi že dolgo opozarjajo, da velik del vidnih znakov staranja ni posledica let, temveč dolgotrajne izpostavljenosti ultravijoličnim (UV) žarkom. Ta proces imenujemo fotostaranje oziroma photoaging. Raziskave kažejo, da lahko UV-sevanje povzroči do 80–90 odstotkov vidnih sprememb, ki jih pogosto pripisujemo naravnemu staranju.

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Kako se poleti najpogosteje zaščitite pred soncem?

Kako sonce dejansko stara kožo?

Koža je vsak dan izpostavljena UVA- in UVB-žarkom. UVB-žarki povzročajo sončne opekline in neposredno poškodujejo DNK v kožnih celicah. UVA-žarki pa prodrejo globlje v kožo, kjer razgrajujejo kolagen in elastin – beljakovini, ki skrbita za čvrstost, prožnost in mladosten videz kože. Posledice se ne pojavijo čez noč. Škoda se kopiči več let, nato pa se začne kazati v obliki:

- gub in drobnih linij,

- izgube elastičnosti,

- povešene kože,

- pigmentnih madežev,

- neenakomernega tena,

- hrapave teksture kože.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Največja zmota: sonce škoduje samo poleti

Mnogi zaščitno kremo uporabljajo le na plaži. To je ena najpogostejših napak. UVA-žarki so prisotni vse leto, tudi pozimi in ob oblačnem vremenu. Prehajajo celo skozi okenska stekla, zato je koža izpostavljena tudi med vožnjo ali sedenjem ob oknu v pisarni. Prav zaradi tega dermatologi priporočajo vsakodnevno uporabo zaščitnega faktorja, ne glede na letni čas.

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Zakaj je krema z zaščitnim faktorjem najboljša anti-age nega?

Trg je poln serumov, krem proti gubam in različnih pomlajevalnih tretmajev. Toda strokovnjaki se strinjajo, da noben izdelek ne more nadomestiti zaščite pred soncem. Če UV-sevanje vsak dan poškoduje kolagen, potem nobena krema proti staranju ne more dolgoročno nadomestiti nastale škode. Zato dermatologi pogosto pravijo, da je SPF najpomembnejši anti-age izdelek v kozmetični torbici.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Kako izbrati pravo zaščito?

Za vsakodnevno uporabo strokovnjaki priporočajo:

- zaščitni faktor SPF 30 ali več,

- širokospektralno zaščito (UVA in UVB),

- vsakodnevni nanos tudi ob oblačnem vremenu,

- ponovno nanašanje na dve uri ob daljši izpostavljenosti soncu.

Posebno pozornost zaščiti namenite obrazu, vratu, dekolteju in hrbtiščem rok, saj so ti predeli soncu izpostavljeni skoraj vsak dan in pogosto prvi pokažejo znake staranja.

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Znaki, da je sonce že pustilo posledice

Če opazite:

- temnejše pigmentne lise,

- neenakomeren ten kože,

- drobne gube okoli oči,

- izgubo napetosti kože,

- izrazitejše pore,

- bolj grobo teksturo kože,

... gre lahko za posledice dolgotrajne izpostavljenosti UV-sevanju. Dermatologi takšne spremembe pogosto označujejo kot fotostaranje.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Poleg SPF pomagajo tudi antioksidanti

Za dodatno zaščito kože strokovnjaki priporočajo uporabo antioksidantov, predvsem vitamina C. Ta pomaga nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo zaradi UV-sevanja, in lahko dopolnjuje zaščito, ki jo nudi krema z zaščitnim faktorjem. Kljub temu dermatologi poudarjajo, da antioksidanti niso nadomestilo za zaščito pred soncem, temveč le dodatna podpora.

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Najboljša naložba za kožo prihodnosti

Mnogi začnejo uporabljati zaščitni faktor šele takrat, ko opazijo prve gube ali pigmentne madeže. V resnici pa je preventiva veliko učinkovitejša kot odpravljanje že nastalih poškodb. Vsakodnevna uporaba zaščite pred soncem ne pomaga le zmanjšati tveganja za kožnega raka, temveč tudi ohranja kolagen, preprečuje nastanek pigmentnih madežev in upočasnjuje pojav gub. Zato dermatologi zaščito pred soncem označujejo kot enega najpreprostejših in najučinkovitejših ukrepov za ohranjanje zdrave in mladostne kože.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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