Zakaj je zaščita pred soncem ključna tudi za preprečevanje prezgodnjega staranja kože

Dermatologi že dolgo opozarjajo, da velik del vidnih znakov staranja ni posledica let, temveč dolgotrajne izpostavljenosti ultravijoličnim (UV) žarkom. Ta proces imenujemo fotostaranje oziroma photoaging. Raziskave kažejo, da lahko UV-sevanje povzroči do 80–90 odstotkov vidnih sprememb, ki jih pogosto pripisujemo naravnemu staranju.

Anketa Arhiv Kako se poleti najpogosteje zaščitite pred soncem? Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. Moški Ženska Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 2 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 1 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 2 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 1 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 0 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 1 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 1 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 1 Vedno uporabljam kremo z zaščitnim faktorjem. 2 Izogibam se soncu v času najmočnejših UV-žarkov. 0 Nosim klobuk, sončna očala in lahka oblačila. 1 Iskreno, na zaščito pred soncem pogosto pozabim. 0 Skupaj Moški Ženska

Kako sonce dejansko stara kožo?

Koža je vsak dan izpostavljena UVA- in UVB-žarkom. UVB-žarki povzročajo sončne opekline in neposredno poškodujejo DNK v kožnih celicah. UVA-žarki pa prodrejo globlje v kožo, kjer razgrajujejo kolagen in elastin – beljakovini, ki skrbita za čvrstost, prožnost in mladosten videz kože. Posledice se ne pojavijo čez noč. Škoda se kopiči več let, nato pa se začne kazati v obliki: - gub in drobnih linij, - izgube elastičnosti, - povešene kože, - pigmentnih madežev, - neenakomernega tena, - hrapave teksture kože.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Največja zmota: sonce škoduje samo poleti

Mnogi zaščitno kremo uporabljajo le na plaži. To je ena najpogostejših napak. UVA-žarki so prisotni vse leto, tudi pozimi in ob oblačnem vremenu. Prehajajo celo skozi okenska stekla, zato je koža izpostavljena tudi med vožnjo ali sedenjem ob oknu v pisarni. Prav zaradi tega dermatologi priporočajo vsakodnevno uporabo zaščitnega faktorja, ne glede na letni čas.

Preberi še Slovenski dermatologi pozivajo k strožji zaščiti pred UV-sevanjem: ''Vsako leto odlašanja pomeni nove bolnike''

Zakaj je krema z zaščitnim faktorjem najboljša anti-age nega?

Trg je poln serumov, krem proti gubam in različnih pomlajevalnih tretmajev. Toda strokovnjaki se strinjajo, da noben izdelek ne more nadomestiti zaščite pred soncem. Če UV-sevanje vsak dan poškoduje kolagen, potem nobena krema proti staranju ne more dolgoročno nadomestiti nastale škode. Zato dermatologi pogosto pravijo, da je SPF najpomembnejši anti-age izdelek v kozmetični torbici.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Kako izbrati pravo zaščito?

Za vsakodnevno uporabo strokovnjaki priporočajo: - zaščitni faktor SPF 30 ali več, - širokospektralno zaščito (UVA in UVB), - vsakodnevni nanos tudi ob oblačnem vremenu, - ponovno nanašanje na dve uri ob daljši izpostavljenosti soncu. Posebno pozornost zaščiti namenite obrazu, vratu, dekolteju in hrbtiščem rok, saj so ti predeli soncu izpostavljeni skoraj vsak dan in pogosto prvi pokažejo znake staranja.

Preberi še Razlika med UVA in UVB žarki in zakaj je pomembno, da znamo razlikovati

Znaki, da je sonce že pustilo posledice

Če opazite: - temnejše pigmentne lise, - neenakomeren ten kože, - drobne gube okoli oči, - izgubo napetosti kože, - izrazitejše pore, - bolj grobo teksturo kože, ... gre lahko za posledice dolgotrajne izpostavljenosti UV-sevanju. Dermatologi takšne spremembe pogosto označujejo kot fotostaranje.

icon-expand Zaščita pred soncem FOTO: AdobeStock

Poleg SPF pomagajo tudi antioksidanti

Za dodatno zaščito kože strokovnjaki priporočajo uporabo antioksidantov, predvsem vitamina C. Ta pomaga nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo zaradi UV-sevanja, in lahko dopolnjuje zaščito, ki jo nudi krema z zaščitnim faktorjem. Kljub temu dermatologi poudarjajo, da antioksidanti niso nadomestilo za zaščito pred soncem, temveč le dodatna podpora.

Preberi še Zakaj vas koža srbi ponoči?

Najboljša naložba za kožo prihodnosti