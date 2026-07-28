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Zaščita pred soncem
Koža

Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje

N.R.A.
28. 07. 2026 03.34
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Poletje pomeni brezskrbno igro na prostem, kopanje in dolge dneve na soncu. A prav otroci so skupina, pri kateri lahko ultravijolični (UV) žarki povzročijo največ škode.

Dermatologi opozarjajo, da se velik del življenjske izpostavljenosti UV-sevanju zgodi že v prvih dveh desetletjih življenja, poškodbe kože pa se kopičijo in lahko desetletja pozneje prispevajo k razvoju kožnega raka. Čeprav se sončne opekline običajno zacelijo v nekaj dneh, se poškodbe DNK v kožnih celicah lahko ohranijo bistveno dlje.

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Otroška koža še ni tako odporna kot koža odraslih

Eden glavnih razlogov, da so otroci bolj občutljivi na sonce, je njihova koža. Ta je tanjša, njeni obrambni mehanizmi pa še niso popolnoma razviti. UV-žarki zato lažje prodrejo v kožo in povzročijo poškodbe celic. Strokovnjaki poudarjajo, da je vsaka sončna opeklina znak poškodbe DNK. Telo sicer večino takšnih poškodb popravi, vendar ne vseh. Če se poškodbe skozi leta kopičijo, se poveča možnost mutacij, ki lahko pozneje vodijo v razvoj kožnega raka.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: Profimedia

Sončne opekline v otroštvu povečajo tveganje v odraslosti

Raziskave že dolgo kažejo povezavo med hudimi sončnimi opeklinami v otroštvu in večjim tveganjem za razvoj melanoma ter drugih oblik kožnega raka v odrasli dobi. Prav zato pediatri in dermatologi poudarjajo, da zaščita otrok pred soncem ni pomembna le zaradi preprečevanja trenutnih opeklin, ampak predvsem zaradi dolgoročnega zdravja kože. Še posebej nevarne so ponavljajoče se opekline, saj vsaka predstavlja novo poškodbo kožnih celic.

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Otroci preživijo več časa na prostem

Otroci poleti pogosto več ur preživijo na igriščih, ob morju ali bazenu, kjer je izpostavljenost UV-sevanju največja. Dodatno težavo predstavljajo površine, ki odbijajo sončne žarke. Pesek, voda, beton in celo trava lahko povečajo količino UV-sevanja, ki doseže kožo. To pomeni, da se otrok lahko opeče tudi pod senčnikom ali v senci, če zaščita ni ustrezna. Oblačen dan prav tako ni zagotovilo za varnost. Do 80 odstotkov UV-žarkov lahko prodre skozi oblake, zato dermatologi priporočajo zaščito tudi takrat, ko sonce ni vidno.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: Profimedia

UV-žarki ne poškodujejo le kože

Sonce ne vpliva samo na kožo. Otroške oči so prav tako občutljive, saj očesna leča prepušča bistveno več UV-sevanja kot pri odraslih. Zaradi tega lahko UV-žarki dosežejo mrežnico in povzročajo poškodbe, ki se skozi leta kopičijo. Zato strokovnjaki priporočajo kakovostna sončna očala s 100-odstotno UVA- in UVB-zaščito ter klobuk s širokimi krajci, ki zaščiti tudi obraz, ušesa in vrat.

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Dojenčki potrebujejo posebno zaščito

Pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev, je priporočilo še strožje. Njihove kože ne bi smeli izpostavljati neposrednemu soncu. Namesto zaščitnih krem strokovnjaki priporočajo senco, lahka zaščitna oblačila, pokrivalo in izogibanje soncu v času najmočnejšega UV-sevanja. Če popolna zaščita ni mogoča, naj bo uporaba kreme za sončenje omejena na manjše izpostavljene dele kože in le po priporočilih pediatra.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Kako najbolje zaščititi otroka?

Za učinkovito zaščito ni dovolj le krema za sončenje. Dermatologi priporočajo kombinacijo več ukrepov:

- izogibanje neposrednemu soncu med 10. in 16. uro;

- iskanje sence, kadar koli je mogoče;

- nošenje lahkih, gosto tkanih oblačil;

- klobuk s širokimi krajci;

- sončna očala z UV-zaščito;

- uporaba širokospektralne kreme z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več (za večino otrok dermatologi priporočajo SPF 50), ki jo je treba ponovno nanesti vsaki dve uri oziroma po plavanju ali močnem potenju.

Pomembno je tudi vedeti, da krema za sončenje ni dovoljenje za neomejeno zadrževanje na soncu. Njena naloga je zmanjšati tveganje za poškodbe, ne pa omogočiti daljše izpostavljenosti.

Zaščita pred soncem
Zaščita pred soncemFOTO: Profimedia

Zaščita v otroštvu je naložba za vse življenje

Kožni rak je eden najbolje preprečljivih rakov. Prav otroštvo pa predstavlja obdobje, ko lahko starši z dobrimi navadami naredijo največ za otrokovo zdravje. Vsak dan brez sončnih opeklin pomeni manj poškodb kože in manjše tveganje, da bodo posledice UV-sevanja postale vidne šele desetletja pozneje.

Viri: WebMD, Verywell Health, Verywell Family, American Academy of Pediatrics, JAMA Pediatrics, World Health Organization

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Koža

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