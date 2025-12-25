Srbenje kože ponoči ni le nadležna malenkost, ki moti spanec. V dermatologiji ima celo ime, in sicer nočni pruritus.

Kot piše Cleveland Clinic, gre pogosto za kombinacijo bioloških, hormonskih in okoljskih dejavnikov. Ključna težava? Ponoči telo deluje drugače kot podnevi, koža pa to zelo jasno pokaže. Zakaj vas koža srbi ponoči, kateri vzroki so najpogostejši, kdaj gre za opozorilni znak bolezni in zakaj mazanje s kremo pogosto sploh ni dovolj?

Kaj se ponoči dogaja s kožo?

Ponoči se spremeni celoten notranji ritem telesa. Kot poroča NIH, cirkadiani ritem vpliva tudi na kožo: poveča se izguba vlage, zniža se raven kortizola (naravnega protivnetnega hormona) in razširijo se krvne žile. Rezultat je večja občutljivost in več srbenja. Dermatologinja dr. Amy Kassouf je za Cleveland Clinic poudarila, da je kožna pregrada ponoči šibkejša, kar pomeni, da dražljaji hitreje sprožijo občutek srbenja – tudi če čez dan nimate nobenih težav.

Suha koža: najpogostejši, a podcenjen vzrok

Najbolj banalen razlog je pogosto tudi najmočnejši. Kot piše Verywell Health, je suha koža (kseroza) vodilni vzrok nočnega srbenja, zlasti pri starejših, pozimi ali ob uporabi vroče vode. Ponoči koža izgublja več vlage, ker ni zaščitena z oblačili in ker se telesna temperatura rahlo zviša. Če je kožna bariera že oslabljena, se srbenje okrepi prav takrat, ko bi morali spati.

Histamin, toplota in razširjene žile

Eden ključnih bioloških krivcev je histamin, snov, ki sodeluje pri alergijskih reakcijah. Kot poroča Health, se raven histamina ponoči naravno poveča, kar neposredno sproži srbenje. Hkrati se telesna temperatura nekoliko dvigne, krvne žile se razširijo, koža pa postane bolj prekrvavljena. Dermatolog dr. Joshua Zeichner iz Mount Sinai Hospital pojasnjuje, da ta kombinacija poveča občutek draženja živčnih končičev v koži.

Ko nočno srbenje kaže na bolezen

Če srbenje ni povezano z izpuščaji, suho kožo ali alergeni, je treba razmišljati širše. Kot piše Mayo Clinic, je lahko nočno srbenje simptom sistemskih bolezni, kot so bolezni jeter, ledvic, ščitnice ali celo nekaterih krvnih obolenj. Posebej zaskrbljujoče je generalizirano srbenje brez vidnih sprememb na koži. Internist dr. Donald McNeil navaja, da telo v takih primerih pogosto uporablja kožo kot "alarmni sistem" za notranje neravnovesje.

Stres in živčni sistem: srbenje brez vidnega vzroka

Koža in živčni sistem sta tesno povezana. Kot poroča Harvard Health Publishing, stres poveča aktivnost živčnih poti, ki zaznavajo srbenje, hkrati pa zmanjša prag tolerance. Ponoči, ko ni več distrakcij, možgani srbenje zaznajo intenzivneje. Zato ljudje pogosto pravijo, da "čez dan ni nič, ponoči pa je neznosno".

Kdaj srbenje ponoči ni več normalno?

Če srbenje traja več tednov, se stopnjuje, moti spanec ali je povezano z nepojasnjeno izgubo teže, utrujenostjo ali nočnim potenjem, to ni več benigna težava. Kot opozarja Johns Hopkins Medicine, je dolgotrajni nočni pruritus razlog za zdravniško obravnavo, ne za menjavo še ene kreme. Nočno srbenje ni naključno in ni 'v vaši glavi'. Gre za rezultat zelo konkretnih fizioloških procesov. Včasih je rešitev preprosta, drugič pa koža opozarja na globlji problem. Ignoriranje ponavljajočega se nočnega srbenja je slaba strategija – telo govori, vprašanje je le, ali ga poslušate.