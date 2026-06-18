Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi

Pri tem pa pogosto pozabimo na lase in lasišče – dva dela telesa, ki sta poleti med najbolj izpostavljenimi ultravijoličnim (UV) žarkom. Posledice niso zgolj estetske. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko povzroči poškodbe lasnih vlaken, izsušenost, lomljenje, hitrejše bledenje barve in celo sončne opekline lasišča. Dermatologi opozarjajo, da UV-sevanje ne poškoduje le kože, temveč tudi zunanjo zaščitno plast las, imenovano kutikula. Ko je ta poškodovana, lasje izgubijo sijaj, postanejo krhki in težje zadržujejo vlago.
Kako se poleti najpogosteje zaščitite pred soncem?
Zakaj sonce škoduje lasem?
UV-žarki razgrajujejo keratin, glavno beljakovino, iz katere so zgrajeni lasje. Hkrati vplivajo na melanin, pigment, ki določa barvo las. Zato poleti pogosto opazimo:
- izsušene in hrapave lase,
- povečano lomljenje konic,
- večjo poroznost las,
- izgubo sijaja,
- hitrejše bledenje barvanih las,
- spremembo naravne barve las.
Posebej občutljivi so svetli, tanki, beljeni in kemično obdelani lasje. Pri njih se poškodbe pokažejo hitreje kot pri temnejših in debelejših laseh.
Lasišče je pogosto spregledana žrtev sonca
Čeprav lasje nudijo določeno zaščito, ta ni vedno dovolj. Predel ob prečki, redkejši lasje in območje ob lasni meji so še posebej izpostavljeni UV-sevanju. Sončne opekline lasišča niso redkost. Poleg bolečine in luščenja kože lahko ponavljajoče se poškodbe povečajo tveganje za prezgodnje staranje kože in razvoj kožnega raka. Dermatologi zato priporočajo enako skrb za lasišče kot za obraz.
Pet najboljših načinov za zaščito las in lasišča
Nosite klobuk ali pokrivalo
Najenostavnejša in hkrati najučinkovitejša zaščita je kakovosten klobuk s širšim robom ali kapa iz goste tkanine. Pokrivalo ustvari fizično oviro med soncem in lasmi ter zmanjša neposredno UV-obremenitev. Še posebej priporočljivo je med 10. in 16. uro, ko je UV-indeks najvišji.
Uporabljajte izdelke z UV-zaščito za lase
Na trgu so na voljo spreji, meglice in olja za lase, ki vsebujejo UV-filtre. Ti na površini las ustvarijo zaščitni sloj in zmanjšajo poškodbe, ki jih povzročata sonce in toplota. Čeprav takšni izdelki ne delujejo povsem enako kot sončna krema za kožo, lahko pomagajo zmanjšati izsuševanje, bledenje barve in izgubo sijaja.
Ne pozabite na SPF za lasišče
Če imate redkejše lase, izrazito prečko ali plešo, je priporočljiva uporaba zaščitnega faktorja SPF 30 ali več tudi na lasišču. Najbolj praktični so spreji in pudri za lasišče, saj ne zmastijo las in omogočajo enostaven nanos. Dermatologi priporočajo zaščito širokega spektra (UVA in UVB) ter redno obnavljanje zaščite pri daljšem zadrževanju na soncu.
Poskrbite za dodatno vlaženje
Sonce, veter in morska voda lasem odvzemajo vlago. Pred odhodom na plažo ali v hribe uporabite hranilni balzam brez izpiranja ali nekaj kapljic kokosovega, mandljevega ali avokadovega olja. Takšni izdelki pomagajo zmanjšati izgubo vlage in izboljšajo odpornost lasnih vlaken proti zunanjim vplivom.
Poleti omejite toplotno oblikovanje
Lasje so po dnevu na soncu že obremenjeni. Če jih nato dodatno izpostavljate visokim temperaturam likalnika ali kodralnika, se tveganje za poškodbe še poveča. Poleti zato čim pogosteje izberite naravno sušenje in nežnejše pričeske.
Kateri so prvi znaki sončno poškodovanih las?
Če opazite, da so lasje postali:
- brez sijaja,
- grobi na otip,
- bolj naelektreni,
- težje obvladljivi,
- nagnjeni k cepljenju konic,
...je verjetno, da so bili izpostavljeni pretiranemu UV-sevanju. Takšne poškodbe se pogosto kopičijo postopoma in postanejo opazne šele ob koncu poletja.
Poleti ne potrebuje zaščite le koža. Tudi lasje in lasišče so izpostavljeni UV-žarkom, ki lahko povzročijo izsušenost, lomljenje in prezgodnje staranje kože na glavi. Kombinacija pokrivala, zaščitnih izdelkov za lase, SPF-ja za lasišče in redne nege predstavlja najboljšo obrambo pred sončnimi poškodbami. Nekaj dodatne pozornosti danes lahko pomeni bolj zdrave, sijoče lase in manj težav z lasiščem ob koncu poletja.
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