Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa

21. 05. 2026 03.32
Ljudje smo, kot piše net.hr, baje opazili, da imamo skoraj vsi na rokah, bodisi na dlaneh ali bolj zgoraj, vsaj eno materino znamenje. Zakaj se znamenje tako rado pojavi na tem predelu telesa? Razlog je zelo preprost.

Materina znamenja so čudovit odraz naše edinstvenosti in se najpogosteje pojavijo prav na predelih kože, kjer sončni žarki ustvarjajo čudovito bogato pigmentacijo. Ste se kdaj vprašali, zakaj ta znamenja s tako posebno eleganco okrasijo prav vašo podlaket in zapestje?

Če ste na svojem telesu opazili znamenje na točno določenem mestu, vas bo morda pomirilo dejstvo, da niste sami. Številni ljudje so namreč odkrili, da imajo skoraj enaka znamenja na istih predelih. Uporabniki Twitterja že dlje časa z zanimanjem delijo objavo, ki razkriva, da ima presenetljivo veliko ljudi znamenje prav na zapestju – zgolj to objavo je delilo že več kot 20.000 posameznikov. Čeprav se ob tem porajajo številne zanimive teorije, je revija TIME že leta 2019 ponudila zelo preprosto in razumljivo pojasnilo, ki nam lahko pomaga bolje razumeti te edinstvene telesne značilnosti.

Tudi ko nosite dolge rokave, je to mesto izpostavljeno

Znamenja so predeli kože, kjer se zaradi UV-sevanja nalaga več pigmenta ali melanina. Podlakti, zapestja in roke so zelo pogosta mesta, ki so izpostavljena sončni svetlobi. Če na primer pomislite na to, ko vozite, je določena stran vašega zapestja in roke nenehno izpostavljena soncu, tudi če nosite dolge rokave.

Če k navedenim dejstvom prištejemo še dejstvo, da ta predel pogosto po pomoti izpustite pri nanosu sredstva z zaščitnim faktorjem, postane poškodba kože znatno verjetnejša. Dermatološka stroka pa pri tem vprašanju upošteva tudi alternativne strokovne razlage. Uveljavljeni dermatolog dr. Joshua Zeichner podaja nekoliko drugačen pogled in pojasnjuje, da v tovrstnih primerih na fotografijah praviloma ne gre za posledice sončnih poškodb, temveč za materina oziroma lepotna znamenja. Slednja so praviloma benigna tvorba pigmentnih celic, ki se manifestirajo v obliki manjših rjavih lis na površini kože.

Pigmentna znamenja so izjemno razširjen pojav, s katerim se srečuje skoraj vsak posameznik. Čeprav je dolgotrajna izpostavljenost sončnim žarkom prepoznana kot pomemben dejavnik njihovega nastanka, se znamenja lahko razvijejo na katerem koli predelu telesa. Strokovna dermatološka mnenja so enotna v priporočilu, da je nujno izvajati redno samopregledovanje kože ter se ob kakršnih koli zaznanih spremembah nemudoma posvetovati s pristojnim specialistom dermatologom.

