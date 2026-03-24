Serumi za trepalnice, ki obljubljajo rast, lahko resno poškodujejo oči

Ko lepota preide v nevarnost

Kot poroča 24ur.com, so serumi za rast trepalnic in obrvi v zadnjih letih postali izjemno priljubljeni, saj proizvajalci obljubljajo dolge, goste in temnejše dlačice v nekaj tednih. Toda za številnimi objavami na družbenih omrežjih se skrivajo zgodbe uporabnic, ki so doživele hude stranske učinke. Ena od njih opisuje, da je že po prvem nanosu začutila srbečico in pekoč občutek, po petih dneh pa so ji veke tako zatekle, da je koža postala usnjata, iz oči pa je iztekal gnoj. Zaradi bolečin ni mogla nositi kontaktnih leč, ličil ali celo normalno gledati. Okrevanje je trajalo dva tedna. Podobnih izkušenj je veliko. Nekatere uporabnice poročajo o zamegljenem vidu, druge o občutku kemičnih opeklin, tretje o izrazito temnih kolobarjih okoli oči. Skupni imenovalec vseh težav je prisotnost analogov prostaglandinov v serumih.

icon-expand Serumi za rast trepalnic FOTO: AdobeStock

Kaj so analogi prostaglandinov in zakaj so problematični

Oftalmologinja Kristina Mikek pojasnjuje, da so analogi prostaglandinov sicer zelo učinkovite zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo pri zdravljenju povišanega očesnega tlaka. V medicini so dobro raziskani in dokazano delujejo, vendar se uporabljajo izključno pod nadzorom zdravnika. Profesorica Lucija Peterlin Mašič s Fakultete za farmacijo poudarja, da ti analogi niso namenjeni uporabi v izdelkih brez recepta in nikakor ne v splošni populaciji brez nadzora. Kot navaja 24ur.com, je kozmetična industrija začela uporabljati strukturno podobne analoge prostaglandinov, ki niso registrirani kot zdravila, zato spadajo pod manj strogo kozmetično zakonodajo. Čeprav imajo podoben mehanizem delovanja, so bistveno manj raziskani in zato predstavljajo večje tveganje. V serumih se skrivajo pod različnimi imeni, najpogosteje pod izopropil kloprostenatom, prepoznamo pa jih po korenu 'prost'.

Neželeni učinki, ki jih ne gre podcenjevati

Kot poroča 24ur.com, lahko uporaba teh serumov povzroči otekanje vek, rdečico, bolečino, zamegljen vid, temne kolobarje, spremembe pigmentacije kože in celo poškodbe očesnih struktur. Oftalmologinja Mikek opozarja, da se težave pri nekaterih uporabnicah sčasoma omilijo, pri drugih pa vztrajajo ali se celo poslabšajo. Zato v ambulanti vedno svetujejo, da se uporaba takoj prekine. WebMD navaja, da lahko analogi prostaglandinov povzročijo tudi trajne spremembe, kot so potemnitev šarenice, spremembe rasti trepalnic in draženje očesne površine. Ker gre za učinkovine, ki delujejo že v izjemno nizkih koncentracijah, je tveganje za stranske učinke realno in ne zanemarljivo.

Regulacija in opozorila strokovnjakov

Na zdravstvenem inšpektoratu so prejeli več prijav suma nezakonite uporabe zdravilnih učinkovin v serumih za rast trepalnic ter prijave zaradi neustreznega oglaševanja. Kot navaja 24ur.com, je Evropski znanstveni odbor za varnost potrošnikov februarja zaključil, da na podlagi toksikoloških študij ni mogoče zagotoviti varne uporabe analogov prostaglandinov v kozmetičnih serumih. Opozorili so tudi na potencialne vplive na reprodukcijo in razmnoževanje.

Profesorica Peterlin Mašič napoveduje, da bodo te sestavine v prihodnje najverjetneje prepovedane v kozmetičnih izdelkih, saj predstavljajo preveliko tveganje za zdravje.

Ko proizvajalci spodbujajo vztrajanje kljub simptomom