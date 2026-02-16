Najpogostejše napake, zaradi katerih se lasje lomijo in izpadajo

Navade, ki lahko resno poškodujejo lase

Kot navaja Krenizdravo, številni ljudje opažajo, da njihovi lasje izgubljajo sijaj, se lomijo ali izpadajo, čeprav se trudijo z redno nego. Razlog pogosto ni v genetiki ali izdelkih, temveč v ponavljajočih se napakah, ki obremenjujejo lasno vlakno in lasišče.

Pretirano mehansko obremenjevanje las

Ena najpogostejših napak je prepogosto in premočno krtačenje. Stara priporočila o stotinah potegov s krtačo nimajo znanstvene podlage. Prekomerno krtačenje namreč povzroča cepljenje konic in lahko dolgoročno prispeva k izpadanju las. Kot poroča Krenizdravo, je težava tudi prepogosta uporaba sušilnikov, likalnikov in drugih pripomočkov za oblikovanje s toploto. Lasje, ki so redno izpostavljeni visokim temperaturam, izgubljajo vlago, postanejo krhki in se hitreje lomijo. Če že uporabljate fen, ga držite na razdalji in izberite nižjo temperaturo.

icon-expand Pretirano mehansko obremenjevanje las FOTO: AdobeStock

Neprimerna nega mokrih las

Mokri lasje so bistveno bolj občutljivi. Zato je česanje takoj po umivanju pogost vzrok za lomljenje. Priporočljivo je, da uporabite glavnik z redkimi zobmi in lase razpletate počasi ter nežno. Krenizdravo opozarja tudi na nevarnost likanja vlažnih las. Ko se toplota sreča z vodo v notranjosti lasu, nastane para, ki poškoduje strukturo lasnega vlakna.

Napačni postopki sušenja in oblikovanja

Močno drgnjenje las z brisačo povzroča trenje in poškodbe. Veliko boljša izbira je nežno ovijanje las v brisačo ali sušenje na zraku. Tudi stalno nošenje enakih, tesno spetih pričesk lahko povzroči mehanske poškodbe. Dolgotrajno zategovanje las vodi v lomljenje in v nekaterih primerih celo v izpadanje zaradi vlečne obremenitve.

icon-expand Mokri lasje FOTO: AdobeStock

Kemični postopki in vplivi okolja

Kot navaja Krenizdravo, so barvanje, trajna ondulacija in kemično ravnanje postopki, ki lahko močno obremenijo lase in lasišče. Če se zanje odločite, naj bo to redko in ob ustrezni negi. Uporaba močnih sredstev za ravnanje brez strokovnega nadzora je posebej tvegana. Takšna sredstva nikoli ne smejo priti na že kemično obdelane lase, saj lahko povzročijo resne poškodbe. Po postopku se je treba izogibati dodatni toploti.

Zunanji dejavniki, ki jih pogosto spregledamo

Sončni žarki lahko lase izsušijo in povzročijo lomljenje, zato je priporočljiva uporaba pokrival. Klorirana voda v bazenih prav tako škoduje lasem. Če ne uporabljate plavalne kape, je pomembno, da lase po plavanju takoj sperete in uporabite primeren šampon ter negovalni izdelek.

Preberi še Vam izpadajo lasje? To so razlogi v zimskem času

Vpliv nerednega striženja

Čeprav se zdi nelogično, redno odstranjevanje razcepljenih konic pripomore k zdravemu videzu las. S tem preprečite nadaljnje lomljenje in ohranjate močnejšo strukturo las. Z upoštevanjem teh priporočil lahko bistveno izboljšate stanje svojih las. Majhne spremembe v vsakodnevni rutini pogosto prinesejo opazne rezultate, saj zmanjšajo mehanske in kemične obremenitve, ki jih lasje težko prenesejo. Z dosledno nego in premišljenimi navadami lahko ohranite lase močnejše, bolj sijoče in manj nagnjene k izpadanju.