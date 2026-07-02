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Lepota

Kako zaščititi lase pred morsko vodo in soncem?

N.R.A.
02. 07. 2026 03.06
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Poletje prinaša izzive za zdravje las, kot so dehidracija, izsušenost in vpliv UV-sevanja.

Verjetno ste že opazili, da vaši lasje v poletnih mesecih postanejo suhi, poškodovani in krhki, njihova barva pa vidno zbledi. Čeprav je plavanje v morju prijetna dejavnost ter odličen način za osvežitev, ima ta aktivnost za številne posameznike neugoden vpliv na vitalnost in videz njihove pričeske.

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Morska voda je tihi morilec vitalnosti vaših las. Medtem ko uživate v osvežitvi, vaša pričeska plačuje visoko ceno - dehidracijo. Naravna vlažnost je tista, ki lasem podarja neprekosljivo elastičnost in zdrav sijaj, a sol deluje kot agresiven izsesovalec. Ko solna kopel dobesedno izčrpa vso življenjsko vlago iz vsakega pramena posebej, so posledice neizprosne: vaši lasje postanejo pusti, krhki in suhi, kot da bi izgubili svojo naravno moč. Zaščitite svojo krono pred uničujočim vplivom morja in poskrbite, da bo vaša lepota ostala neomajna tudi po poletnem oddihu.

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Morska in klorirana voda močno izsušita barvane lase. V kombinaciji s sončnimi žarki so lasje po poletju poškodovani, zato pogosto potrebujejo striženje. Temu se lahko izognete z upoštevanjem nekaj preprostih nasvetov.

Počešite si lase

Morda se vam bo nasvet zdel nenavaden, vendar vam priporočamo, da si lase skrbno razčešete, še preden se odpravite na plažo. Ta postopek je še posebej priporočljiv za posameznike s kodrastimi ali valovitimi lasmi.

Uničeni lasje
Uničeni lasjeFOTO: Dreamstime

Uporabljajte sponke ali nežne trakove za dolge lase

Uporaba čvrstih in nefleksibilnih elastik za lase lahko povzroči znatne poškodbe lasnih vlaken, zlasti kadar so lasje izpostavljeni vplivom slane morske vode ter visokim temperaturam, kar vodi v njihovo povečano lomljivost in oslabitev. Da bi ohranili zdravje in vitalnost svojih las, vam strokovnjaki svetujejo, da namesto agresivnih plastičnih pripomočkov raje uporabite nežne sponke ali mehke trakove, ki lase varujejo pred nepotrebnimi mehanskimi obremenitvami.

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Navlažite lase pred plavanjem

Splošno je znano, da morska voda lase izsuši, jih naredi neubogljive ter poveča njihovo nagnjenost k lomljenju. Tovrstne poškodbe lahko uspešno preprečite tako, da pred vstopom v morje lase navlažite pod tušem. Z uporabo sladke vode bodo lasje namreč v celoti nasičeni, kar preprečuje vpijanje soli in ohranja njihovo vitalnost.

Uporabljajte izdelke z UV-zaščito
Uporabljajte izdelke z UV-zaščito FOTO: Shutterstock

Uporabljajte izdelke z UV-zaščito

Podobno kot vaša koža zahteva ustrezno varovanje pred ultravijoličnim sevanjem, tudi lasje nujno potrebujejo zaščito pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Z uporabo kakovostnih pršil, suhih olj ali balzamov z zaščitnim faktorjem, ki jih ne izpiramo, na površini las oblikujemo učinkovito UV-zaščitno plast, ki poleg varovanja pred zunanjimi vplivi dolgoročno ohranja tudi njihovo optimalno navlaženost.

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Hidracija pred obiskom plaže

V primeru suhih, nepravilno strukturiranih ali poškodovanih las vam svetujemo, da nekaj ur pred obiskom plaže nanesete hranilno masko ali kakovostno kokosovo olje. Navedeni negovalni postopek ustvari zaščitno plast, ki v laseh uspešno zadrži vlažnost, jih globinsko nahrani ter prepreči nadaljnje izsuševanje. Zdravje las se namreč začne pri dosledni in strokovni negi.

Med visokimi poletnimi temperaturami vam odsvetujemo uporabo sušilnikov ter toplotnih pripomočkov za oblikovanje pričeske. Priporočljivo je, da lasem omogočite naravno sušenje na zraku, uporabo likalnikov ali navijal pa omejite na minimum. Ob tem poudarjamo ključni pomen zadostnega vnosa tekočine; ustrezna hidracija telesa namreč neposredno vpliva na optimalno navlaženost lasišča, kar rezultira v močnejših, vitalnejših laseh, ki so bistveno manj nagnjeni k poškodbam in lomljenju.

Vir: adiva.hr

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