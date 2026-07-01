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Celulit
Lepota

Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože

N.R.A.
01. 07. 2026 03.26
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Preprosti in učinkoviti nasveti za vsakodnevno nego, prehrano in gibanje, ki bodo vašo kožo napeli in zgladili v le dveh tednih.

Skoraj vsaka ženska se je že kdaj srečala s celulitom, tisto nadležno pomarančno kožo, ki se rada pojavi na stegnih in zadnjici. Nastane takrat, ko se maščobne celice pod kožo preveč povečajo in pritisnejo na vezivno tkivo, kar na površini ustvari vdolbinice in izbokline.

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Pomembno je vedeti, da teža ni edini dejavnik; celulit imajo tudi zelo vitke ženske. Čeprav čarobne paličice ni, lahko s kombinacijo prave hrane, telovadbe in nege dosežete vidne spremembe že v dveh tednih. Osredotočite se na zmanjšanje zastoja vode in krepitev mišičnega tkiva pod kožo za boljši videz.

Celulit
CelulitFOTO: AdobeStock

Pijte veliko vode in pazite na to, kaj imate na krožniku

Prvi korak do lepše kože je v kuhinji. Pijte veliko vode (2 do 3 litre na dan), da boste pomagali telesu sprati toksine in zmanjšati otekanje. Izogibajte se prevelikim količinam soli, saj sol zadržuje vodo v telesu, kar naredi celulit še bolj viden. Prav tako črtajte sladkor, ki povzroča vnetja. Namesto predelane hrane si privoščite sveže sadje, zelenjavo, puste beljakovine in polnozrnata žita. Zdrave maščobe, kot so tiste v avokadu in oreščkih, bodo nahranile vašo kožo od znotraj in ji dale potreben sijaj, medtem ko boste s hidracijo poskrbeli za čvrstost.

Celulit
CelulitFOTO: AdobeStock

Pozabite na gazirane pijače in sol: dovolj vode in sveža hrana so vaš najmočnejši zaveznik proti celulitu.

Vsakodnevna vadba in masaža za takojšnje rezultate

Če želite, da je vaša koža bolj napeta, morate okrepiti mišice pod njo. Že 30 minut hitre hoje ali kolesarjenja dnevno bo naredilo čudež, če temu dodate še vaje, kot so počepi in izpadni koraki. Za še boljše rezultate si vsak dan vzemite 5 do 10 minut za masažo kritičnih predelov. Uporabite lahko suho ščetko ali pa kreme s kofeinom, ki kožo začasno zgladijo in napnejo. Ne pozabite se gibati tudi med delom; če veliko sedite, vstanite vsako uro in naredite nekaj korakov. S tem boste spodbudili prekrvavitev in preprečili zastajanje tekočine v nogah.

Celulit
CelulitFOTO: AdobeStock

Vaš osebni načrt: 14 dni discipline do vidne preobrazbe

Tukaj je vaš načrt za naslednjih 14 dni: vsak dan spijte vsaj 2 litra vode, bodite aktivni 30 minut in se izogibajte predelani hrani. Poudarek naj bo na vajah za zadnjico in noge, saj bodo napete mišice dobesedno 'razvlekle' in zgladile kožo nad njimi. Vsak večer si vzemite čas za kratek masažni ritual – to ne bo le koristilo vaši koži, ampak vas bo tudi sprostilo pred spanjem. Bodite dosledni. Morda celulit ne bo popolnoma izginil v enem samem zamahu, a razlika, ki jo boste opazili v ogledalu po dveh tednih, vas bo zagotovo motivirala za nadaljevanje zdravih navad.

Vir: story.hr

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