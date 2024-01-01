Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Zakaj bolijo moda?
Moško zdravje

Zakaj bolijo moda?

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti
Rakave bolezni

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti

Rak penisa je relativno redka vrsta raka. Kakšni so simptomi, ali obstaja preventiva, kako poteka zdravljenje in predvsem, za kakšno rakavo bolezen gre – kaj lahko pričakujete?

Moško zdravje

Najbolj priporočene vadbe za moške po 40. letu: moč, gibljivost in dolgotrajno zdravje

Ko moški prestopijo prag štiridesetih, se telo začne spreminjati, mišična masa upada, metabolizem se upočasni, sklepi postanejo manj gibljivi.

Najbolj priporočene vadbe za moške po 40. letu: moč, gibljivost in dolgotrajno zdravje
Moško duševno zdravje: 7 opozorilnih znakov, da je čas za pogovor
Moško zdravje

Moško duševno zdravje: 7 opozorilnih znakov, da je čas za pogovor

Moški pogosto spregledajo ali potlačijo znake duševne stiske, kar lahko vodi v resne posledice za zdravje in odnose.

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo
Moško zdravje

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo

Rak prostate je najpogostejša oblika raka med moškimi, zlasti po 50. letu starosti. Kljub temu pa številni moški spregledajo zgodnje opozorilne znake, saj so simptomi pogosto subtilni ali se razvijajo počasi.

10 živil, ki podpirajo testosteron
Moško zdravje

10 živil, ki podpirajo testosteron

Testosteron je ključni moški hormon, ki vpliva na mišično maso, kostno gostoto, libido, razpoloženje in splošno vitalnost.

Tako vam lahko samopregled testisov reši življenje
Moško zdravje

Tako vam lahko samopregled testisov reši življenje

Rak testisov je najpogostejši rak med mlajšimi moškimi, starimi med 15 in 35 leti. Čeprav je redkejši kot rak prostate, je njegova zgodnja diagnoza ključna za uspešno zdravljenje.

Moško zdravje

Kaj pomeni Movember in zakaj je pomemben za vsakega moškega?

Movember ni le mesec brkov – je globalno gibanje, ki spodbuja moške, da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje.

Kaj pomeni Movember in zakaj je pomemben za vsakega moškega?
Vse, kar morate vedeti o anevrizmi
Simptomi in bolezni

Vse, kar morate vedeti o anevrizmi

Anevrizma je stanje, ki se lahko pojavi kadar koli in pri komer koli. Vendar pa obstaja nekaj vzrokov in simptomov anevrizme, na katere morate biti pozorni. Kako jo zdravijo in kakšna, če obstaja, je preventiva?

Koliko časa traja, da moški dosežejo vrhunec? Študija razkriva povprečje glede na starost
Moško zdravje

Koliko časa traja, da moški dosežejo vrhunec? Študija razkriva povprečje glede na starost

Ste se kdaj vprašali, koliko časa naj bi trajal spolni vrhunec pri moških? Nedavna raziskava ponuja vpogled v povprečne vrednosti glede na starost in ponuja nasvete, kako povečati zadovoljstvo v odnosu, ne glede na starostne spremembe ali biološke dejavnike.

Moški in kap: Tiha grožnja, ki jo lahko premagamo
Moško zdravje

Moški in kap: Tiha grožnja, ki jo lahko premagamo

Možganska kap, pogostejša in usodnejša pri moških, kot je splošno znano, nastane ob prekinitvi krvnega pretoka v možgane. Čeprav so njene posledice uničujoče, je do 80 % kapi preprečljivih. Ključna je prepoznava simptomov in obvladovanje dejavnikov tveganja, kot so visok tlak in slab holesterol. Takojšen odziv s klicem na pomoč lahko reši življenje.

Dejstva o moški masturbaciji, ki jih morate poznati
Moško zdravje

Dejstva o moški masturbaciji, ki jih morate poznati

Poglobljen pregled vplivov masturbacije na fiziološko in psihološko blaginjo moškega. Razkrivamo medicinska spoznanja o njenem doprinosu k zdravju, tveganjih in vpetosti v individualno življenje, podprto z najnovejšimi raziskavami in kliničnimi dognanji.

Rakave bolezni

Rak prostate: Zgodnji znaki in pomembnost preiskav

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je prejel diagnozo agresivne oblike raka prostate. Kakšni so simptomi, ki so privedli do diagnoze, ter pojasnjuje metastatsko naravo raka, ki se je razširil na kosti?

Rak prostate: Zgodnji znaki in pomembnost preiskav
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331