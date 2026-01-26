Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Moški se zelo obremenjujejo z velikostjo penisa.
Moško zdravje

Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?

N.R.A.
26. 01. 2026 03.13
0

Bolezni penisa so pogostejše, kot si mnogi predstavljajo, a se o njih še vedno redko govori.

Kaj so bolezni penisa in zakaj nastanejo

Bolezni penisa zajemajo širok spekter vnetnih, nalezljivih, žilnih, kožnih in strukturnih stanj, ki lahko vplivajo na videz, delovanje in spolno zdravje. Kot navaja Verywell Health, so nekatera stanja prehodna in nenevarna, druga pa zahtevajo pravočasno zdravniško obravnavo, saj lahko vplivajo na plodnost, spolno funkcijo ali splošno zdravje.

Na nastanek bolezni vplivajo okužbe, kronične bolezni, hormonske motnje, slaba higiena, kajenje, poškodbe ter staranje. Pomembno je poudariti, da zgodnje prepoznavanje simptomov bistveno izboljša izid zdravljenja, kot piše Mayo Clinic.

Moško zdravje
Moško zdravjeFOTO: Adobe Stock

Najpogostejše bolezni penisa

Vnetne in kožne bolezni

Med pogostejše vnetne bolezni spada balanitis, ki pomeni vnetje glavice penisa. Stanje se pogosto pojavi zaradi bakterijskih ali glivičnih okužb, alergijskih reakcij ali neustrezne higiene. Simptomi vključujejo rdečino, oteklino, srbenje in bolečino, kar lahko povzroči nelagodje pri uriniranju ali spolnih odnosih, kot poroča Cleveland Clinic. Lichen sclerosus je kronična kožna bolezen, ki lahko povzroči tanjšanje kože, razpoke in brazgotinjenje. Po navedbah NIH je to stanje povezano s povečanim tveganjem za zoženje prepucija in težave z erekcijo.

Nalezljive bolezni

Spolno prenosljive okužbe, kot so okužba s humanim papiloma virusom, genitalni herpes in sifilis, lahko prizadenejo penis z vidnimi spremembami, razjedami ali izcedkom. Po podatkih WebMD se simptomi razlikujejo glede na povzročitelja, vendar je skupna značilnost tveganje za zaplete ob nezdravljenju.

Zdravnik Dr. Anthony Fauci poudarja: ''Zgodnje odkrivanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb bistveno zmanjša tveganje za dolgotrajne posledice in širjenje okužbe.''

Moško zdravje
Moško zdravjeFOTO: Adobe Stock

Strukturne in funkcionalne motnje

Peyroniejeva bolezen je stanje, pri katerem se v tkivu penisa razvijejo brazgotine, kar povzroči ukrivljenost in boleče erekcije. Kot piše Harvard Health, lahko bolezen pomembno vpliva na kakovost spolnega življenja in psihološko počutje. Erektilna disfunkcija ni bolezen penisa v ožjem smislu, vendar je pogosto povezana z žilnimi in živčnimi spremembami v penisu. Po navedbah Johns Hopkins Medicine je lahko zgodnji znak srčno-žilnih bolezni ali sladkorne bolezni.

Kaj je Peyronijeva bolezen, ki prizadene moške?
Preberi še
Kaj je Peyronijeva bolezen, ki prizadene moške?

Rak penisa

Rak penisa je redek, vendar resen. Pogosteje se pojavlja pri starejših moških in pri tistih z dolgotrajnimi vnetji ali okužbo s humanim papiloma virusom. Simptomi vključujejo razjede, zatrdline ali spremembe barve kože, ki ne izginejo. Kot poroča Health, je prognoza bistveno boljša ob zgodnjem odkritju.

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti
Preberi še
Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti
Moško zdravje
Moško zdravjeFOTO: Adobe Stock

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Vsaka sprememba na penisu, ki traja več kot nekaj dni, povzroča bolečino, krvavitev ali vpliva na spolno funkcijo, zahteva pregled pri zdravniku. Kot navaja Mayo Clinic, moški pogosto predolgo odlašajo z obiskom, kar lahko oteži zdravljenje. Redni pregledi, ustrezna higiena, zaščiteni spolni odnosi in opuščanje kajenja so ključni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Zdravje penisa je pomemben del splošnega zdravja in kakovosti življenja, zato o težavah ne smete molčati.

Vir: Verywell Health, WebMD, Mayo Clinic, my.clevelandclinic, Johns Hopkins Medicine, Harvard Health, NIH, Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bolezni penisa vnetje penisa rak penisa erektilna disfunkcija fimoza parafimoza Peyroniejeva bolezen simptomi bolezni penisa zdravje moških higiena penisa
Moško zdravje

Zakaj bolijo moda?

Se penis lahko zmanjša?
Moško zdravje

Se penis lahko zmanjša?

8 dejstev, ki bi jih morali vsi vedeti o penisu
Moško zdravje

8 dejstev, ki bi jih morali vsi vedeti o penisu

Ta hrana naj bi blagodejno vplivala na moški spolni organ
Moško zdravje

Ta hrana naj bi blagodejno vplivala na moški spolni organ

Kaj lahko iz vonja in barve sperme razberete o zdravju moškega?
Zdravje

Kaj lahko iz vonja in barve sperme razberete o zdravju moškega?

Moški, veste, kaj vse povzroča impotenco?
Odnosi in spolnost

Moški, veste, kaj vse povzroča impotenco?

Prepoznajte prve simptome raka na modih
Rakave bolezni

Prepoznajte prve simptome raka na modih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475