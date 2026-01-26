Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Kaj so bolezni penisa in zakaj nastanejo

Bolezni penisa zajemajo širok spekter vnetnih, nalezljivih, žilnih, kožnih in strukturnih stanj, ki lahko vplivajo na videz, delovanje in spolno zdravje. Kot navaja Verywell Health, so nekatera stanja prehodna in nenevarna, druga pa zahtevajo pravočasno zdravniško obravnavo, saj lahko vplivajo na plodnost, spolno funkcijo ali splošno zdravje. Na nastanek bolezni vplivajo okužbe, kronične bolezni, hormonske motnje, slaba higiena, kajenje, poškodbe ter staranje. Pomembno je poudariti, da zgodnje prepoznavanje simptomov bistveno izboljša izid zdravljenja, kot piše Mayo Clinic.

Najpogostejše bolezni penisa

Vnetne in kožne bolezni Med pogostejše vnetne bolezni spada balanitis, ki pomeni vnetje glavice penisa. Stanje se pogosto pojavi zaradi bakterijskih ali glivičnih okužb, alergijskih reakcij ali neustrezne higiene. Simptomi vključujejo rdečino, oteklino, srbenje in bolečino, kar lahko povzroči nelagodje pri uriniranju ali spolnih odnosih, kot poroča Cleveland Clinic. Lichen sclerosus je kronična kožna bolezen, ki lahko povzroči tanjšanje kože, razpoke in brazgotinjenje. Po navedbah NIH je to stanje povezano s povečanim tveganjem za zoženje prepucija in težave z erekcijo.

Nalezljive bolezni

Spolno prenosljive okužbe, kot so okužba s humanim papiloma virusom, genitalni herpes in sifilis, lahko prizadenejo penis z vidnimi spremembami, razjedami ali izcedkom. Po podatkih WebMD se simptomi razlikujejo glede na povzročitelja, vendar je skupna značilnost tveganje za zaplete ob nezdravljenju. Zdravnik Dr. Anthony Fauci poudarja: ''Zgodnje odkrivanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb bistveno zmanjša tveganje za dolgotrajne posledice in širjenje okužbe.''

Strukturne in funkcionalne motnje

Peyroniejeva bolezen je stanje, pri katerem se v tkivu penisa razvijejo brazgotine, kar povzroči ukrivljenost in boleče erekcije. Kot piše Harvard Health, lahko bolezen pomembno vpliva na kakovost spolnega življenja in psihološko počutje. Erektilna disfunkcija ni bolezen penisa v ožjem smislu, vendar je pogosto povezana z žilnimi in živčnimi spremembami v penisu. Po navedbah Johns Hopkins Medicine je lahko zgodnji znak srčno-žilnih bolezni ali sladkorne bolezni.

Rak penisa

Rak penisa je redek, vendar resen. Pogosteje se pojavlja pri starejših moških in pri tistih z dolgotrajnimi vnetji ali okužbo s humanim papiloma virusom. Simptomi vključujejo razjede, zatrdline ali spremembe barve kože, ki ne izginejo. Kot poroča Health, je prognoza bistveno boljša ob zgodnjem odkritju.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Vsaka sprememba na penisu, ki traja več kot nekaj dni, povzroča bolečino, krvavitev ali vpliva na spolno funkcijo, zahteva pregled pri zdravniku. Kot navaja Mayo Clinic, moški pogosto predolgo odlašajo z obiskom, kar lahko oteži zdravljenje. Redni pregledi, ustrezna higiena, zaščiteni spolni odnosi in opuščanje kajenja so ključni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Zdravje penisa je pomemben del splošnega zdravja in kakovosti življenja, zato o težavah ne smete molčati.