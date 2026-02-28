Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori

Kaj pomeni hormonsko neravnovesje pri moških

Hormonsko neravnovesje pri moških najpogosteje vključuje znižano raven testosterona, lahko pa zajema tudi motnje ščitničnih hormonov, kortizola in inzulina. Testosteron je ključen za spolno funkcijo, mišično maso, razpoloženje in presnovo. Kot navaja NIH, raven testosterona pri moških začne postopno upadati po 30. letu starosti, vendar pri nekaterih pade pod fiziološko mejo, kar lahko povzroči klinične simptome. Ta pojav se imenuje pozni hipogonadizem. Harvard Health poroča, da ni vsak upad testosterona bolezenski, pomembna je kombinacija laboratorijsko potrjenih nizkih vrednosti in značilnih simptomov.

Najpogostejši vzroki hormonskega neravnovesja

Pozni hipogonadizem pomeni zmanjšano delovanje mod, ki vodi v znižano tvorbo testosterona. Kot piše my.clevelandclinic, so simptomi lahko postopni in vključujejo zmanjšan libido, erektilno disfunkcijo, utrujenost ter izgubo mišične mase. Johns Hopkins Medicine navaja, da so dejavniki tveganja debelost, sladkorna bolezen tipa dva, kronične bolezni in nekatera zdravila.

icon-expand Hormonsko neravnovesje pri moških FOTO: AdobeStock

Motnje delovanja ščitnice

Kot navaja WebMD, lahko hipotiroza ali hipertiroza, četudi so motnje ščitnice pri moških redkejše kot pri ženskah, vplivata na raven energije, telesno težo in spolno funkcijo. Simptomi, kot so utrujenost, razdražljivost in spremembe telesne mase, se pogosto prekrivajo s simptomi nizkega testosterona. Verywell Health poroča, da je zato pri sumu na hormonsko neravnovesje potrebna širša hormonska diagnostika, ne le merjenje testosterona.

Simptomi, o katerih se premalo govori

Kot piše Harvard Health, so depresija, zmanjšana motivacija in težave s koncentracijo lahko povezane z nizko ravnjo testosterona. Ti simptomi so pogosto napačno interpretirani kot posledica stresa ali izgorelosti. NIH poudarja, da hormoni pomembno vplivajo na delovanje možganov, zato hormonsko neravnovesje lahko prispeva k razvoju depresivnih simptomov.

icon-expand Hormonsko neravnovesje pri moških FOTO: AdobeStock

Presnovne spremembe

Kot navaja my.clevelandclinic, nizka raven testosterona lahko prispeva k povečanju visceralne maščobe in razvoju presnovnega sindroma. Presnovni sindrom vključuje arterijsko hipertenzijo, povišan krvni sladkor, motnje lipidov in povečano tveganje za srčno-žilne bolezni. Health poroča, da hormonske spremembe lahko vplivajo tudi na inzulinsko občutljivost, kar poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa dva.

Spremembe v telesni sestavi in kosteh

Kot navaja Johns Hopkins Medicine, testosteron vpliva na mineralno gostoto kosti. Dolgotrajno pomanjkanje lahko poveča tveganje za osteoporozo pri moških, o kateri se bistveno manj govori kot pri ženskah. Verywell Health dodaja, da izguba mišične mase in povečanje telesne maščobe nista zgolj estetski spremembi, temveč presnovno pomembna dejavnika tveganja.

icon-expand Moški FOTO: Dreamstime

Kako poteka diagnostika

Kot piše Mayo Clinic, je za postavitev diagnoze potreben jutranji odvzem krvi za določitev ravni testosterona, saj so vrednosti čez dan spremenljive. Ob potrjenem znižanju se opravijo dodatne preiskave za določitev vzroka. WebMD navaja, da je treba izključiti bolezni hipofize, kronične sistemske bolezni in vpliv zdravil. Pomembno je razlikovati med naravnim starostnim upadom in klinično pomembnim hormonskim pomanjkanjem.

Možnosti zdravljenja

Kot navaja Harvard Health, nadomestno zdravljenje s testosteronom lahko izboljša spolno funkcijo, energijo in razpoloženje pri ustrezno izbranih bolnikih. Vendar zdravljenje ni primerno za vse in zahteva redno spremljanje. NIH opozarja, da ima terapija lahko tudi tveganja, zato je individualna ocena ključna. Poleg zdravljenja z zdravili imajo pomembno vlogo spremembe življenjskega sloga, kot so zmanjšanje telesne mase, redna telesna aktivnost in urejen spanec.

Preberi še Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti

Preberi še Zakaj bolijo moda?

Hormonsko neravnovesje pri moških ni redkost, vendar ostaja pogosto neprepoznano. Pravočasna diagnostika, celovita obravnava in ozaveščenost o manj znanih simptomih lahko pomembno izboljšajo kakovost življenja ter zmanjšajo tveganje za presnovne in srčno-žilne zaplete.